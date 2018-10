あの感動と興奮が再び！『ハリー・ポッターと賢者の石』『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』 4D版＆IMAX版期間限定上映決定！

あの感動と興奮の魔法ワールドがパワーアップして帰ってくる!史上初の『ハリー・ポッターと賢者の石 4D版』、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 4D版/IMAX®版』の期間限定上映が決定した。

『黒い魔法使いの誕生』を見る前に予習・復習を!

ハリー・ポッター魔法ワールド最新作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(

ワーナー・ブラザース映画配給)が 2018年11 月 23 日(金・祝)から全国ロードショーとなるが、これを前に『ハリー・ポッターと賢者の石』が期間限定で4D版(2D吹替)となり帰ってくる。

2001年に初公開された『ハリー・ポッターと賢者の石』が4D上映されるのは、もちろん今回が初めて。当時私たちの心を奪い虜にさせた、あの感動と興奮を思い出すとともに、数々の名シーンにマッチした4Dならではの前後&上下左右に動く<モーション>や、臨場感を演出する<煙り>などで、魔法ワールドへの没入感は最高潮!パワーアップし新たな発見も楽しめる、この魔法体験は絶対に見逃せない。

さらに、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』の公開に先立ち、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 4D版』(2D吹替)、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 IMAX®版』(3D字幕)の再上映も決定!

IMAX®上映では「ファンタビ」の世界を、床から天井、左右の壁いっぱいに広がる大型スクリーンに映し出される高品質デジタル映像と大迫力サラウンドシステムで、これまでにない一体感を空間全体で生み出す。4D版&IMAX®版を見逃していた方も、まだファンタビを観たことのない人も、もちろんこれまでに観たことのある人も、必見のチャンス!

『ハリー・ポッターと賢者の石』 、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』 4D版&IMAX®版上映詳細

●『ハリー・ポッターと賢者の石 4D版』(2D吹替)

上映日:2018年10月26日(金)~11月8日(木)≪2週間限定上映≫

●『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 4D版』(2D吹替)

上映日:2018年11月9日(金)~11月22日(木)≪2週間限定上映≫

●『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 IMAX®版』(3D字幕)

上映日:2018年11月16日(金)~11月22日(木)≪1週間限定上映≫

※一部劇場を除く

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』オフィシャルサイト

(C) 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C) J.K.R.