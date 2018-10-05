【中学受験2019】日能研「予想R4偏差値一覧」首都圏・東海9月版・関西10月版

【首都圏】2018年9月20日版 男子2月1日・2日

日能研は2018年10月5日、「2019年中学入試予想R4一覧」の首都圏9月20日版と東海9月版、関西10月4日版を公表した。合格可能性80％ラインの偏差値は、男子が筑波大駒場（72）、開成（71）、灘（71）、女子が桜蔭（67）、女子学院（66）、西大和学園（68）など。

「R4」とは、合格可能性を示す数値で、偏差値による合格率の各段階（RANGE=レンジ）を示し、R4は合格可能性80％を意味する。「予想R4一覧」は、結果R4をもとに2019年入試での試験日・定員・入試科目の動きと合判テスト結果からR4を予想し、一覧表にまとめたもの。

首都圏9月20日版の予想R4一覧によると、男子難関校の入試日と偏差値は、2月1日が開成（71）、麻布（67）、駒場東邦（64）、武蔵（64）、早稲田1（64）、広尾インターナショナルSG1（64）。2月2日が渋谷渋谷2（68）、渋谷幕張2（68）、聖光1（68）、栄光（66）、広尾・医進（65）。2月3日が筑波大駒場（72）、筑波大附（67）、都立小石川（67）、早稲田2（66）、海城2（65）、慶應中等部（65）。2月4日が聖光2（69）、市川2（64）、芝2（64）。

首都圏の女子難関校の入試日と偏差値は、2月1日が桜蔭（67）、渋谷渋谷1（67）、女子学院（66）、早稲田実業（66）、雙葉（65）。2月2日が渋谷渋谷2（68）、渋谷幕張2（68）、豊島岡1（67）、慶應義塾湘南藤沢（66）、洗足2（65）、明大明治1（65）、広尾・医進（65）。2月3日が慶應中等部（68）、豊島岡2（68）、筑波大附（67）、都立小石川（67）。2月4日が豊島岡3（69）、横浜共立B（65）。

東海9月版の予想R4一覧を見ると、男子難関校の偏差値は、海陽・特給（68）、東海（59）、滝（59）。女子難関校は、南山女子（60）、滝（59）となっている。

関西10月4日版の予想R4一覧によると、男子難関校の入試日と偏差値は、1月19日～20日が灘（71）、甲陽学院（65）。1月20日が西大和学園（65）、須磨学園3B（64）。1月21日が洛南高附属・併願（70）、東大寺学園（67）。1月23日以降が白陵・後期（64）、洛星・後期（64）。

関西の女子難関校は、1月19日が四天王寺・医志（66）。1月20日が西大和学園（68）、須磨学園3B（64）。1月21日が洛南高附属・併願（70）、洛南高附属・専願（67）。1月23日以降が白陵・後期（64）など。

詳細は、日能研のWebサイトで確認できる。

桑田あや