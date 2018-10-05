舞台「刀使ノ巫女」SKE48が"刀使"の少女たちに！ 衣装を身にまとったメインビジュアル公開

「AiiA presents' 舞台『刀使ノ巫女』」(C)伍箇伝計画／刀使ノ巫女製作委員会 (C)舞台『刀使ノ巫女』

『刀使ノ巫女』初舞台作品のメインビジュアルが公開された。ビジュアルには斉藤真木子演じる衛藤可奈美をはじめとした、女子中高生たち6名の姿。さらに、彼女たちの前に立ちはだかる最強の刀使・折神紫がお披露目となった。

『刀使ノ巫女』は、監督・柿本広大、シリーズ構成・高橋龍也、キャラクター原案・しずまよしのり、アニメーション制作・Studio五組によるオリジナルアニメ。“女子中高生×日本刀”をコンセプトに掲げ、刀使（とじ）と呼ばれる女子生徒たちと、異形の存在「荒魂」の戦いが描かれた。

先日の舞台化発表では、アイドルユニット「SKE48」の5名が主演を務めることが明らかに。

衛藤可奈美役を斉藤真木子、十条姫和役を谷真理佳、柳瀬舞衣役を北川愛乃、糸見沙耶香役を竹内彩姫、折神紫役を北川綾巴が演じる。

「AiiA presents' 舞台『刀使ノ巫女』」は、2018年11月10日～11月14日まで「天王洲 銀河劇場」にて公演。

〇出演者：斉藤真木子(SKE48) 谷 真理佳(SKE48) 北川愛乃(SKE48) 竹内彩姫(SKE48) 桑江咲菜 長谷川里桃/ 北川綾巴(SKE48) 谷口莉緒 青木志穏 愛 わなび 百音/ 春川芽生 美羽あさひ 大湖せしる/

陰山 泰

〇チケット料金：8,800円(前売・当日共/全席指定/税込)

〇一般発売日：2018年10月6日(土)10:00

(C)伍箇伝計画／刀使ノ巫女製作委員会 (C)舞台『刀使ノ巫女』

MoA