『アイ★チュウ』ミニアルバムが12月19日発売！　アニメイトの特典は小林裕介さん、白井悠介さん、KENNさんのキャストコメントCD！

iOS/Android向け恋愛リズムアドベンチャーゲーム『アイ★チュウ』について、総得票数約2,161万票と過去最高を記録した2018年のキャラクター総選挙「I★Chu Award 2018」の上位キャラクターの楽曲を収録したミニアルバム『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』が2018年12月19日(水)に発売します!

アニメイト全国各店・アニメイトオンラインショップの特典は小林裕介さん、白井悠介さん、KENNさんのキャストコメントCDです。

『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』発売決定!

3回目のキャラクター総選挙となる「I★Chu Award 2018」は初の試みとして、過去2回のアワードで上位入賞経験のないアイチュウ26名が参加する「ブラン」、過去2回のアワードで上位入賞経験のあるアイチュウ6名が参加する「ノワール」の2グループで投票を実施しました。

今回リリースされるCDには、見事ブラン部門26 名の中から1位に輝いたAlchemistの夜鶴黒羽(CV.小林裕介)、2位のLancelotの三千院鷹通(CV.白井悠介)、3位のF∞Fの愛童星夜(CV.KENN)のソロ楽曲が収録されます。

さらに、ノワール部門で1位を獲得したAlchemistの麗朔空(CV.西山宏太朗)と2位のPOP'N STARの華房心(CV.村瀬歩)によるデュエット曲も収録。12月19日(水)発売となります。収録曲の詳細は後日発表しますので、どうぞご期待ください。

店舗特典や10月14日(日)のイベント会場予約特典も!

店舗特典も用意されている他、10月14日(日)に開催される「アイ★チュウ Fan Meeting Special ~The AKUMA of the OPERA~」会場にて12月19日(水)発売のミニアルバム『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』を全額内金予約にてご購入いただきますと、『キャラクターサイン入りオリジナルポスター』をプレゼントいたします。

ミニアルバム詳細

配信情報

12月19日(水)より、iTunes Store、レコチョク他、各配信サイト またLINE MUSIC、Apple Music、Spotifyなど定額制聞き放題サービスにて配信スタートします。

店舗特典詳細● アニメイト全国各店・アニメイトオンラインショップ

Blanc キャストコメントCD ~Thanks for your vote~

1.Thanks from 小林裕介 (Alchemist・夜鶴黒羽)

2.Thanks from 白井悠介 (Lancelot・三千院鷹通)

3.Thanks from KENN (F∞F・愛童星夜)

● ステラワース

2L版ブロマイド

※特典は先着での配布となり、なくなり次第終了致します。

※上記対象チェーンの一部店舗では特典の取り扱いの無い店舗がございます。

※TSUTAYAオンラインショッピングでの特典提供はご予約分のみ対象となります。

※Amazon.co.jp では、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

イベント詳細

※会場でのCD予約受付は昼の部終了後より行います。

※本イベントのチケットをお持ちでないお客様もCDをご予約いただけます。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了致します。あらかじめご了承ください。

【チケット申込方法に関する問合せ】CNプレイガイド 03-5800-3799(10:00~18:00)

【公演に関する問合せ】バースデーソング 03-3496-6998(平日12:00~18:00)

作品情報

●『アイ★チュウ』とは

「アイ★チュウ」はプレイヤーが教師兼プロデューサーとなり、アイドルの卵アイチュウを一人前のアイドルに育成する恋愛リズムアドベンチャーゲームです。アイチュウやクマ校長を総勢33名の豪華男性声優が演じます。

<キャスト>

天﨑滉平/井口祐一/内田雄馬/梅原裕一郎/榎木淳弥/小野友樹/柿原徹也/花倉洸幸/木村良平/KENN/小林裕介/近藤隆/斉藤壮馬/下妻由幸/下野紘/白井悠介/内匠靖明/田丸篤志/豊永利行/中西尚也/西山宏太朗/花江夏樹/平川大輔/前野智昭/増田俊樹/松岡禎丞/峰岸佳/村瀬歩/森久保祥太郎/谷地克文/山本和臣/ロア健治(50音順)

<ゲーム内容>

有名男性声優によるストーリーパートとリズムゲームパートのふたつの軸でゲームをお楽しみ頂けます!恋愛ストーリーではダミーヘッドマイクを用いた高音質のボイスが再生されます。

・ストーリーパートでは総勢33名の有名声優によるメインストーリーと恋愛ストーリーが展開!

・リズムゲームでは登場アイドルグループの声優陣が熱唱するオリジナル楽曲が登場!

【配信開始日】:iOS版/Android版配信中

【価格】:基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

【カテゴリー】:恋愛リズムアドベンチャー

【対応OS】iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。

