制服に日本刀を携えた、刀使(とじ)と呼ばれる衛藤可奈美ら女子中高生たち6名と、最強の刀使といわれ、彼女たちに立ちはだかる折神紫が相対する、緊張感あるメインビジュアルが本日解禁いたしました!いよいよ明日10月6日(土)より、チケット一般発売開始!

主要キャストを演じるのは、SKE48公式スマートフォンゲーム「SKE48 Passion For You~愛と情熱は世界を救う~」との連動企画として、リクエストランキングで上位になったSKE48メンバー5名!

刀使たちと異形の存在「荒魂」との戦いを、歌あり、バトルアクションありで描く本作。舞台での刀使たちの活躍にご期待ください!

■公演概要

AiiA presents' 舞台「刀使ノ巫女」

2018年11月10日(土)~11月14日(水)天王洲 銀河劇場

原作:刀使ノ巫女

脚本・演出:赤澤ムック 〇音楽:楠瀬拓哉&月蝕會議 〇振付:U★G

公式サイト

https://www.nelke.co.jp/stage/st_toji

出演者:

斉藤真木子(SKE48)谷 真理佳(SKE48)北川愛乃(SKE48)竹内彩姫(SKE48)桑江咲菜 長谷川里桃/北川綾巴(SKE48)谷口莉緒 門田奈菜 愛 わなび 百音/春川芽生 美羽あさひ 大湖せしる/陰山 泰

チケット料金

8,800円(前売・当日共/全席指定/税込)

一般発売日

2018年10月6日(土)10:00

STORY

古来、人の世を脅かしてきた異形の存在・荒魂を御刀によって祓う神薙ぎの巫女。制服に帯刀が主な出で立ちの彼女たちは、刀使(とじ)と呼ばれる。正式には警察組織に属する特別祭祀機動隊。御刀の所持を公認された超法規的な国家公務員でありながら、そのほとんどは全国に五ヶ所存在する中高一貫の訓練学校に通う女子生徒たちである。ごく普通の学園生活をおくる彼女たちだが、ひとたび職務となれば、御刀を手にし、さまざまな超常の力を発揮して人々を守って戦う。

この春。全国五校から選りすぐりの刀使たちが集い、各々の技を競う恒例の大会が催されようとしていた。大会に向け、多くの刀使たちが修練に励む中、ひときわ強い思いを秘め、ひとり技を磨く少女がいた。彼女が構えた御刀の切っ先が向くその先は―。

(C)伍箇伝計画/刀使ノ巫女製作委員会(C)2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.