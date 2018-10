■「グリザイアの果実」コラボキャラ「SSR 風見一姫」がもらえるイベント開催!

「神姫騒ぎ果実乱れる双世の饗宴」ではイベントに出現する特別な敵を倒すともらえるアイテムを集めると、「グリザイアの果実」コラボ限定キャラクターのSSR「風見一姫」や各種SSRウェポンに加え、魔宝石などの豪華アイテムが入手可能です!コラボキャラは本イベント限定で入手可能なので、この機会を逃さず神姫をプレイしましょう!

また、イベントに登場するコラボキャラクター「SR小嶺幸」がもらえるログインボーナスが開催決定!ログボの期間は10月6日5:00~10月21日4:59までとなっています!

期間:2018年10月5日(金)15:00~2018年11月5日(月)11:59

報酬:ゲーム内クエストページよりご確認ください。

■グリザイアコラボキャラクター「松嶋みちる」「周防天音」がガチャに登場&ピックアップ!

10月5日15:00~11月5日12:00まで「グリザイアの果実」コラボキャラクター「SSR松嶋みちる」「SR周防天音」が登場!また、同期間中コラボキャラの排出率がアップするガチャも開催される!コラボキャラクターは期間限定での登場なので、ぜひゲットしよう!公式Twitter(https://twitter.com/kamihimeproject)にて新神姫のキャラ紹介も公開されているので是非ご確認ください!

(C) since 1998 DMM All Rights Reserved.