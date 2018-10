■ティザーサイト更新!

本日更新されたティザーサイトには、公式Twitterで公開してきたヒーローたちの情報の他、ゲームのストーリー、用語説明に加え、新たに初公開のボイスも掲載されております。

また、これまで非公開だったナビキャラクター「バケッシュ」の声優が杉田智和さんであることをはじめて公開しています。なお、ティザーサイトは今後も随時更新予定です。

■オープニング映像解禁!

本日、ゲームのオープニング映像を初公開しました。オープニング映像には、それぞれのヒーローたちの紹介の他、初公開となるカードイラストやスチルイラストが盛り込まれ、「ワールドエンドヒーローズ」の世界観を存分に感じることができる内容となっております。

