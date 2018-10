【FOX】『ウォーキング・デッド』シーズン９放送スタート！リック卒業、マギーは？日系人キャストも決定！

海外ドラマチャンネル【Fox】の10月新作ドラマ情報をお届け。日系人キャストユミコを演じる女優は?リックの卒業エピソードはどうなる?マギーは?第1話のあらすじもチェック!新たな局面を迎えた『ウォーキング・デッド』シーズン9が10月8日(月)いよいよスタートです!

『ウォーキング・デッド』シーズン9 10月8日(月)22時スタート!

第1話あらすじは……

まずは、シーズン9予告編をご覧ください

シーズン8の最終話で、3シーズンにわたる救世主ニーガン(ジェフリー・ディーン・モーガン)

との戦いに決着をつけたリック(アンドリュー・リンカーン)たち。

予告編では、ニーガンが牢屋のような場所に入れられている様子がうかがえます。

第1話のワンシーン

第1話と2話のあらすじ

情報サイトIMDbでは現在第2話までのあらすじが掲載されています。

第1話のタイトルは、「新たな幕開け」 A New Beginning

リックは、息子カールが構想していた未来を実現するために、ワシントンD.C.へ向かうとのこと。

第2話のタイトルは、「The Bridge」 (橋)

コミュニティ間のコミュニケーションと、取引をスムーズにするため

壊れた橋の再建を行っていくのですが、その建設現場で、誰かが重傷を負ってしまうようです。

日本放送を行うFOXのサイトには今現在、第1話のあらすじだけ掲載されています。

FOXによる第1話のあらすじ

ニーガン率いる救世主との戦いが終結し、アレクサンドリア、ヒルトップ、王国、聖域はそれぞれ町の再建に当たっていた。ヒルトップが順調に潤う一方、聖域は育てていた作物が全滅するなど苦しい状況に置かれていた。リックとミショーンはすべての町のために奔走するが、ダリルとマギーは聖域を支援することに納得がいかないでいた。

第1話のワンシーンの写真にジェイディスの姿も!

シーズン9第1話のワンシーン

リック、ミショーン、タラ、マギー、セディク、ガブリエル、そしてその横に座っているのが、

少しわかりずらいのですが、どうやらジェイディスのようです。

このメンバーで、ワシントンへ向かうのでしょうか?

シーズン9の新たな登場人物

Foxの見どころより

ニーガンを越える新たな凶悪集団“囁く者(ささやくもの)”が登場。腐敗した“ウォーカー”の皮をはぎ、それを被って彼らになりすまして生活。ウォーカーと共存を試みている。彼らは自分たちの存在を気づかれないように仲間とはヒソヒソ声で会話をする、そのためこれが名前の由来。さらに、シーズン8後半で登場したジョージー率いる組織やマグナという女性率いる少人数コミュニティも加わり、アレクサンドリア、ヒルトップ、王国、浜辺の村、救世主も含め、生存者グループ同士の関係性も複雑に絡み合っていく。

サマンサ・モートン

PASADENA, CA - JANUARY 08: Actress Samantha Morton speaks onstage during the SundanceTV Winter TCA Press Tour 2016 'The Last Panthers' panel at The Langham Huntington Hotel and Spa on January 8, 2016 in Pasadena, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for SundanceTV)

新たに登場するのは、原作にも登場する「ウィスパラー(囁く者たち)」のリーダー、アルファ。

演じるのは、映画『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』のメアリー・ルー・ベアボーン役サマンサ・モートン。

さらには、同映画でジェイコブ・コワルスキー役だったダン・フォーグラーがルークという役名で6エピソード出演します。

ダン・フォーグラー

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 27: Dan Fogler attends The Walking Dead Premiere and After Party on September 27, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for AMC)

日系人のキャストも登場!ユミコ役エレノア・マツウラ

ユミコという役名の日系人が登場するらしいと話題になりましたが、詳細が判明しました。

原作にも登場する人物ユミコを演じるのは、日本とイギリスのハーフ女優エレノア・マツウラ。

映画『ワンダーウーマン』に出演していたとのことです。

日系人の登場はうれしいニュースですね!

エレノア・マツウラ

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 27: Eleanor Matsuura arrives at the Premiere Of AMC's 'The Walking Dead' Season 9 at DGA Theater on September 27, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

リックとマギーはシーズン9前半でいなくなる……

リックは前半で『ウォーキング・デッド』を卒業!特別なエピソードを作成中

シーズン9第1話のワンシーン

みなさんすでにご存じの通り、リック役アンドリュー・リンカーンはシーズン9前半でドラマを卒業すると明言しています。

監督助手として関わるかも?という話もあるようですが、「家族との時間を取り戻したい」という理由で卒業するので、俳優としてドラマに戻ることはないと思われます。

と、なると……

一体どうゆう卒業の仕方になるのか……

死亡、失踪、どこかへ旅立つ……

アンドリュー・リンカーンは、リックの卒業エピソードについて

「何か特別なことをやりたい」

と言っています。

エグゼクティブプロデューサーで、本ドラマの脚本も執筆しているロバート・カークマンは、

「アメイジングなプランを考えています。リックを愛し、ウォーキング・デッドの世界を愛している人なら誰もが見たいと思っているものをお届けします。」

と、発言しています。

今までも、視聴者の予想を飛び越えるストーリー展開を考えてきた制作陣の腕の見せ所ですね。

マギーは、前半8エピソードのうち6話に登場!案外早く帰ってくるかも?

シーズン9第1話のワンシーン

マギー役ローレン・コーハンは、ABCの新作ドラマ『Whiskey Cavalier(原題)』に主演することが決まっており、『ウォーキング・デッド』の方は、フルタイムで出演するのが「実質的に無理」という理由で

一旦、いなくなるとのこと。

しかし、ローレン本人は、マギー役続投に意欲がある様子。

ABC側との契約も、他のドラマに出演してはいけないというものではないらしく、撮影のない日であれば他のドラマの撮影も可能だとか。

『ウォーキング・デッド』の製作者アンジェラ・カンも、「マギーがシーズン10に帰ってくる方向で

話を進めている」と発言しているので、「死亡」という形でいなくなるわけではないと予測されます。

スケジュールさえあえば、もしかしたらシーズン9後半で顔を出すこともあるかもしれません。

シーズン9の放送スケジュール

シーズン9は、計16話。

前半は第8話でミッドシーズン・フィナーレを迎え、9話がスタートするのは2019年になります。

10月8日(月)22時スタートです!