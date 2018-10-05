福井国体１０月５日の福井県勢結果

なぎなた少年女子で国体２冠を達成し、Ｖサインで笑顔を見せる福井の（手前左から）瀧口麻衣、山崎莉奈、織田千尋＝１０月５日、福井県鯖江市総合体育館

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月５日の福井県勢の結果

◇ゴルフ（福井県芦原ＧＣほか）

▽成年男子団体第１日成績 ８福井２１３（織田７０、横井７２、木村７１）

▽同個人第１日成績 １８織田信亮７０、３１木村太一７１、４３横井優星７２

▽女子団体第１日成績 ３３福井２３６（中川８３、高木８１、服部７２）

▽同個人第１日成績 ２０服部仁美７２、１０７高木美佑８１、１２０中川成美８３

▽少年男子団体第１日成績 ６福井２１７（大谷７４、杉浦７４、冨田６９）

▽同個人第１日成績 ８冨田幸暉６９、３２大谷元気７４、３２杉浦悠太７４

◇バレーボール（坂井市三国体育館ほか）

▽成年男子１回戦 大分（大分三好） ３―２ 福井（選抜） （２５―２１、２２―２５、２５―１７、２６―２８、１５―１２）

▽成年女子１回戦 埼玉（埼玉上尾メディックス）３―１福井（選抜） （２８―２６、２５―１６、２３―２５、２５―２１）

▽少年男子１回戦 福井（福井工大福井高）２―０北海道（選抜） （２５―１８、２５―２１）

▽少年女子１回戦

福井（福井工大福井高）２―１高知（高知中央高） （１９―２５、２５―１８、２５―２０）

◇ボクシング（福井県産業会館）

▽成年男子ライトウエルター級２回戦

白崎隼樹（福井・ＪＡ共済連） 判定 北山涼汰（京都・同大）

▽少年男子ピン級１回戦

熊野幸志朗（福井・武生工高） 判定 原田一平（福岡・豊国学園高）

▽同ライトフライ級１回戦

岩佐亮吾（福井・羽水高） 判定 滝隼人（福島・遠野高）

◇スポーツクライミング（福井県池田町特設会場）

▽成年男子ボルダリング予選 １福井（藤脇、中上）＝決勝進出

▽成年女子ボルダリング予選 ６福井（尾上、廣重）＝決勝進出

▽少年男子リード予選 １３福井（川崎、花村）＝落選

▽少年女子リード予選 ５福井（野村、直井）＝決勝進出

◇ホッケー（福井県立ホッケー場ほか）

▽成年男子準々決勝 福井（選抜）３―０島根（選抜） （０―０、１―０、１―０、１―０）

▽成年女子準々決勝 栃木（選抜）１―０福井（選抜） （０―０、０―０、０―０、１―０）

◇陸上（福井県営陸上競技場）

【成年女子】

▽５０００メートル決勝 １５大同美空（岩谷産業）１６分２１秒６９

▽４００メートル障害予選 「２組」４野村有香（福井銀行）５９秒８６＝落選

▽円盤投げ決勝 ２藤森夏美（福井県スポーツ協会）４９メートル７３

【少年男子Ａ】

▽１００メートル予選 「１組」４宇野勝翔（北陸高）１０秒９６＝落選

▽棒高跳び決勝 ２宮川開成（敦賀気比高）４メートル９０

【少年男子Ｂ】

▽砲丸投げ決勝 ２花田李樹（敦賀高）１６メートル５５

【少年女子Ａ】

▽１００メートル予選 「２組」２加藤杏奈（敦賀高）１２秒１９＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」３加藤杏奈（敦賀高）１２秒４３＝落選

【少年女子共通】

▽４００メートル障害予選 「２組」２久保田光菜（敦賀高）１分１秒０２＝決勝進出

◇なぎなた（鯖江市総合体育館）

▽少年演技１回戦 福井（瀧口、織田） ５―０ 宮城（近藤、菅原）

▽同２回戦 福井（瀧口、織田） ５―０ 愛知（佐藤、渡辺）

▽同３回戦 福井（瀧口、織田） ５―０ 福島（滝沢、安藤）

▽同準々決勝 福井（瀧口、織田） ５―０ 福岡（西守、岡部）

▽同準決勝 福井（瀧口、織田） ５―０ 東京（鈴木、須田）

▽同決勝 福井（瀧口、織田） ５―０ 兵庫（阿比留、阿部） （福井は初優勝）

▽同試合１回戦 福井 ２―１ 島根 ○山崎２ ス― 原１ ○織田２ メ― 青戸１

瀧口２ ―メ 森本１○

▽同２回戦 福井 ３―０ 福島 ○山崎２ 判定 佐藤２ ○織田２ メ― 安藤２ ○瀧口２ ス― 滝沢２

▽同準々決勝 福井 ２―１ 愛知 ○山崎２ 判定 佐藤２ ○織田２メコ― 渡辺２

瀧口２ 判定 細江２○

▽同準決勝 福井 ３―０ 大分 ○山崎２ 判定 中村初 ○織田２ ス― 名和初 ○瀧口２ 判定 三浦２

▽同決勝 福井 ２―１ 大阪 ○山崎２ メ― 辻初 ○織田２ メ― 山村初

瀧口２ ―メ 清水２○ （福井は初優勝）

◇ソフトテニス（越前市武生中央公園庭球場ほか）

▽少年男子１回戦 奈良３―０福井 （単１―０、複２―０）

○下原 ４―０ 小林

池口 夏目 ○林 ４―２ 石森 ○花岡 ４―１ 角方

増田 竹内

▽少年女子２回戦 福島２―１福井 （単０―１、複２―０） ○佐藤 ４―２ 中村

市川 酒井

下川 ２―４ 小林○ ○高橋 ４―３ 松田

遠藤 山口

◇カヌー（大野市九頭竜川特設カヌー会場）

【成年男子】 ▽スラローム・カヤックシングル（１５ゲート） ３金谷徹１１２・８５点

▽スラローム・カナディアンシングル（１５ゲート） ４高田和樹１３４・１０点

▽ワイルドウオーター・カヤックシングル（１５００メートル） ３國京健二５分４１秒９６

【成年女子】 ▽スラローム・カヤックシングル（１５ゲート） １伊藤由佳１２０・８８点

▽スラローム・カナディアンシングル（１５ゲート） ９高橋麻理佳５６８・４５点

▽ワイルドウオーター・カヤックシングル（１５００メートル） ４江田純子６分２６秒０１

◇ボウリング（福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０）

▽成年男子団体（４人チーム）予選（３ゲーム） ６福井２５６８点（新畑６７１、漆崎６１８、長沢６１３、吉田６６６）＝決勝進出（新畑、漆崎、長沢、吉田）

▽成年女子団体（４人チーム）予選（３ゲーム） ６福井２２０７点（浦野５５５、今村４９０、沢辺５５１、亀島６１１）＝決勝進出（浦野、今村、沢辺、亀島）

▽同団体（２人チーム）予選（６ゲーム） ２福井（Ａ）２３６０点（浦野１２１９、亀島１１４１）＝決勝進出（浦野、亀島） ４１福井（Ｂ）２０４４点（沢辺１０７３、今村９７１）＝落選（沢辺、今村）

▽同決勝（９ゲーム） ７福井（Ａ）３４５３点（予選２３６０、決勝１０９３＝浦野５２３、亀島５７０）（浦野、亀島）

▽少年女子団体決勝（９ゲーム） ８福井３２２５点（予選２１９９、決勝１０２６＝小林５２９、浜本４９７）（小林、浜本）

◇軟式野球（敦賀市総合運動公園野球場ほか）

▽１回戦 福井（セーレン） ０１１０００００００００００１２…５ ２０００００００００００００１１…４ 広島（造幣局広島支局） （延長十六回、十五回からタイブレーク）

（福）関口、鈴木、坪田―田中 （広）江草、野村―高田

▽本塁打 松浦（広）

◇バドミントン（勝山市体育館ジオアリーナ）

▽成年男子２回戦 福井２―０ 岡山 （単１―０、複１―０） ○橋本、佐伯 ２―０ 実金、山下 （２１―１２、２１―９）

○松川 ２―０ 藤井 （２１―１３、２１―９）

▽少年女子１回戦 神奈川 ２―０ 福井 （単１―０、複１―０） ○溝口、関 ２―０ 杉本、竹沢 （２１―１５、２１―１９） ○溝口 ２―０ 岡本 （２１―１８、２１―９）

◇馬術（御殿場市馬術ＳＣ） ▽成年男子六段障害飛越（減点法） １０政兼隆（カスコ）１回、４点

▽成年女子自由演技馬場馬術（得点率） ３天谷幸枝（ルードシャネロ）６８・４５０

▽少年トップスコア ５舛井颯（エイプリルズパラント）１１６０点

◇重量挙げ（小浜市民体育館）

▽成年男子７７キロ級スナッチ ２安達貴弘（若狭東高教）１４２キロ

▽同７７キロ級ジャーク ４安達貴弘（若狭東高教）１７２キロ

▽同７７キロ級トータル ３安達貴弘（若狭東高教）３１４キロ（スナッチ１４２、ジャーク１７２）

▽同８５キロ級スナッチ １木下竜之（福井県スポーツ協会）１５９キロ＝日本新

▽同８５キロ級ジャーク ５木下竜之（福井県スポーツ協会）１７０キロ

▽同８５キロ級トータル １木下竜之（福井県スポーツ協会）３２９キロ（スナッチ１５９＝日本新、ジャーク１７０）

▽同１０５キロ級スナッチ ３竹原義将（小浜市役所）１５１キロ

▽同１０５キロ級ジャーク １竹原義将（小浜市役所）１８３キロ

▽同１０５キロ級トータル ２竹原義将（小浜市役所）３３４キロ（スナッチ１５１、ジャーク１８３）

◇ライフル射撃（福井県立ライフル射撃場ほか）

▽成年男子ライフル膝射（２０発） ６織田祐宏１８８点 ▽同センターファイアピストル（２５メートル６０発、決勝２０発） １５石丸貢司５６４・０点（精密射撃２８２、速射２８２、合計５６４） ▽成年女子ライフル３姿勢予選（６０発） １４和田渚５６４点（膝射１８５、伏射１９６、立射１８３） ▽少年男子エアライフル立射予選（６０発） ４大塩勇斗６１２・９点＝決勝進出 ▽同決勝 ３大塩勇斗２２１・５点 ▽同ビームライフル立射（３０発） １５谷口瑛志３０７・５点 ▽少年女子エアライフル立射予選（４０発） ８林夕貴４０７・５点＝決勝進出 ▽同決勝 ４林夕貴２０２・２点 ▽同ビームライフル立射予選（４０発）３三浦莉桜４２０・３点＝決勝進出 ▽同決勝 ５三浦莉桜１８８・１点