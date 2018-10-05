福井国体１０月６日の日程

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月６日の競技日程

【陸上】 福井市の９．９８スタジアム（福井県営陸上競技場）

◇トラック １０時１０分 成年女子 １００メートル予選＝島田雪菜（北海道ハイテクＡＣ） １０時４０分 成年男子 １００メートル予選＝平野直人（ユティック） １１時２０分 少年女子Ｂ １００メートル予選＝山岸沙也加（勝山中部中） １１時５０分 少年男子Ｂ １００メートル予選＝愛宕頼（松陵中） １４時 成年女子 １００メートル準決勝 １４時２０分 成年男子 １００メートル準決勝 １４時４０分 少年女子Ｂ １００メートル準決勝 １５時１０分 少年男子Ｂ １００メートル準決勝 １５時３５分 少年女子共通 ８００メートル決勝 １５時５０分 少年男子共通 ８００メートル決勝 １６時５分 成年女子 ４００メートル障害決勝 １６時１５分 少年女子共通 ４００メートル障害決勝＝久保田光菜（敦賀高） １６時２５分 少年男子Ａ ４００メートル障害決勝 １６時４０分 成年女子 １００メートル決勝 １６時５０分 成年男子 １００メートル決勝 １７時 少年女子Ｂ １００メートル決勝 １７時１０分 少年男子Ｂ １００メートル決勝 １７時２０分 少年女子Ｂ １５００メートル決勝

◇フィールド ▽跳躍 ９時５０分 成年女子 棒高跳び決勝 １０時 成年女子 走り高跳び決勝＝蓑輪夢未（北陸高） １０時３０分 少年男子Ｂ 走り幅跳び決勝＝丸山陽生良（足羽一中）

▽投てき １０時３５分 少年女子共通 円盤投げ決勝 １１時１０分 成年女子 砲丸投げ決勝＝福富栄莉奈（フクビ化学） １５時２０分 少年男子共通 円盤投げ決勝＝奥村仁志（敦賀高）

【ホッケー】 Ａ 越前町営朝日総合運動場 Ｂ 県立ホッケー場

９時 Ａ 少年女子 準々決勝＝福井―岐阜

Ｂ 少年男子 準々決勝 １０時３５分 Ａ 少年女子 準々決勝

Ｂ 少年男子 準々決勝 １２時１０分 Ａ 少年女子 準々決勝

Ｂ 少年男子 準々決勝＝福井―鳥取 １３時４５分 Ａ 成年男子 準決勝＝福井―滋賀

Ｂ 成年女子 準決勝 １５時２０分 Ａ 成年男子 準決勝

Ｂ 成年女子 準決勝

【ボクシング】 福井市の県産業会館

１１時 成年女子準々決勝＝フライ級 和田まどか（福井県スポーツ協会）

少年男子準々決勝＝ピン級 熊野幸志朗（武生工高）、ライトフライ級 岩佐亮吾（羽水高）、ライトウエルター級 佐々木崇弥（羽水高）、ウエルター級 吉川拳士朗（武生工高）、ミドル級 西邑拓真（武生工高）

成年男子準々決勝＝ライトフライ級 柏崎刀翔（福井南特別支援学校教）、ライトウエルター級 白崎隼樹（ＪＡ共済連福井）、ライトヘビー級 但馬ミツロ（福井県スポーツ協会）

【バレーボール】 成年男子＝あわら市農業者トレーニングセンター 成年女子＝あわら市のトリムパークかなづ体育館 少年男子＝坂井市丸岡体育館 少年女子＝坂井市三国体育館

９時３０分 成年男子 準々決勝 ９時３０分 成年女子 準々決勝 ９時３０分 少年男子 ２回戦＝福井－秋田（１２時１０分開始） ９時３０分 少年女子 ２回戦＝福井－岩手（１２時１０分開始）

【重量挙げ】 小浜市民体育館アリーナ

９時 成年男子１０５キロ超級 １１時２５分 少年男子５３キロ級 １３時１０分 少年男子５６キロ級 １４時５５分 少年男子６２キロ級 １７時 少年男子６９キロ級＝吉川修平（坂井高）

【ソフトテニス】 Ａ 越前市武生中央公園庭球場

Ａ ９時 少年女子 準々決勝

１０時３０分 少年女子 準決勝・５～８位順位戦

１２時 少年女子 決勝戦・３～４位決定戦

９時 少年男子 ５～８位順位戦

１０時３０分 少年男子 準決勝

１２時 少年男子 決勝戦・３～４位決定戦

【軟式野球】 成年男子 Ａ＝敦賀市総合運動公園野球場 Ｂ＝美浜町総合運動公園野球場 Ｃ＝越前市の丹南総合運動公園野球場 Ｄ＝おおい町総合運動公園野球場

Ａ ９時 ２回戦第１試合

１１時２０分 ２回戦第２試合＝福井－宮崎

１４時１０分 準々決勝 Ｂ ９時 ２回戦第１試合

１１時２０分 ２回戦第２試合

１４時１０分 準々決勝 Ｃ ９時 ２回戦第１試合

１１時２０分 ２回戦第２試合

１４時１０分 準々決勝 Ｄ ９時 ２回戦第１試合

１１時２０分 ２回戦第２試合

１４時１０分 準々決勝

【柔道】 福井市の県立武道館

９時 女子 １回戦 １１時３０分 女子 ２回戦＝福井―群馬・青森の勝者（１２時開始） １４時３０分 女子 ３回戦

【バドミントン】 勝山市体育館ジオアリーナ

９時３０分 少年男子 １回戦＝福井―群馬 １１時 成年女子 １回戦＝福井―佐賀 １２時３０分 少年女子 ２回戦 １４時 成年男子 ３回戦＝福井―熊本

【ライフル射撃】 Ａ＝県立ライフル射撃場 Ｃ＝県警察学校射撃場

Ａ ９時 成年女子 １０メートルエアライフル伏射４０発１射群＝冬木翔子（ＰＬＡＮＴ）

１０時３５分 同２射群

１２時１５分 成年男子 １０メートルエアライフル伏射６０発１射群＝篠原章宏（福井県スポーツ協会）

１４時 同２射群 Ｃ ９時 成年男子 センターファイアピストル３０発１射群＝石丸貢司（県警機動隊）

１０時２０分 同２射群

１２時 同３射群

１３時２０分 同４射群

【山岳】 池田町池田小、中の特設会場

９時 成年女子 リード予選＝福井 ９時 少年女子 ボルダリング予選＝福井 １２時 少年男子 ボルダリング予選＝福井 １２時１０分 成年男子 リード予選＝福井 １５時２５分 成年女子 ボルダリング決勝

【カヌー】 大野市の九頭竜川特設会場

スラローム（２５ゲート）

１０時２０分 女子 カヤックシングル 決勝１回目＝伊藤由佳（福井県スポーツ協会） １０時４０分 男子 カヤックシングル 決勝１回目＝金谷徹（福井県スポーツ協会） １１時５分 女子 カナディアンシングル 決勝１回目＝高橋麻理佳（仁愛大） １１時１６分 男子 カナディアンシングル 決勝１回目＝高田和樹（福井県スポーツ協会） １１時５０分 女子 カヤックシングル 決勝２回目＝伊藤由佳（福井県スポーツ協会） １２時１０分 男子 カヤックシングル 決勝２回目＝金谷徹（福井県スポーツ協会） １２時３５分 女子 カナディアンシングル 決勝２回目＝高橋麻理佳（仁愛大） １２時４６分 男子 カナディアンシングル 決勝２回目＝高田和樹（福井県スポーツ協会）

ワイルドウオーター（スプリント） １４時２５分 女子 カヤックシングル 決勝１回目＝江田純子（福井県スポーツ協会） １４時３７分 男子 カヤックシングル 決勝１回目＝國京健二（ＪＡ共済連福井） １５時１０分 女子 カヤックシングル 決勝２回目＝江田純子（福井県スポーツ協会） １５時２２分 男子 カヤックシングル 決勝２回目＝國京健二（ＪＡ共済連福井）

【アーチェリー】 福井市スポーツ公園サッカー場

９時５５分 成年男子、少年男子 予選ラウンド１回目 １１時 成年男子、少年男子 予選ラウンド２回目 １３時２５分 成年女子、少年女子 予選ラウンド１回目 １４時３０分 成年女子、少年女子 予選ラウンド２回目

【空手道】 敦賀市総合運動公園体育館

１０時 少年女子 形１、２回戦

１回戦＝齊藤美羽（福井工大福井高）

少年男子 形１、２回戦

２回戦＝栗田歩（敦賀気比高） １０時４８分 成年女子 組手１、２回戦

１回戦＝片山文香（ニッテックコンサル） １１時３１分 成年男子 組手（軽量級）１、２回戦

１回戦＝前野晃摂（京都府警） １２時２０分 公開競技 １２時５５分 成年男子 組手（中量級）１、２回戦

２回戦＝大迫睦（県スポーツ協会） １３時４３分 成年男子 組手（重量級）１、２回戦

１回戦＝石濱直鴻（県スポーツ協会） １４時３１分 成年女子 組手３、４回戦 １４時５４分 少年男・女 形３回戦 １５時１２分 成年男子 組手（軽量級）３、４回戦 １５時４１分 成年男子 組手（中量級）３、４回戦 １６時１０分 成年男子 組手（重量級）３、４回戦 １６時３９分 少年男・女 形準決勝 １６時５０分 成年女子 組手準決勝

成年男子 組手（軽量級）準決勝 １７時１分 成年男子 組手（中量級）準決勝

成年男子 組手（重量級）準決勝 １７時１２分 少年男・女 形３位決定戦 １７時２５分 成年女子 組手３位決定戦

成年男子 組手（軽量級）３位決定戦

成年男子 組手（中量級）３位決定戦

成年男子 組手（重量級）３位決定戦 １７時３６分 少年女子 形決勝 １７時４９分 少年男子 形決勝 １８時２分 成年女子 組手決勝 １８時１３分 成年男子 組手（軽量級）決勝 １８時２４分 成年男子 組手（中量級）決勝 １８時３５分 成年男子 組手（重量級）決勝

【なぎなた】 鯖江市総合体育館

９時 成年女子 演技１回戦＝福井―千葉 ９時２１分 成年女子 演技２回戦 ９時４５分 成年女子 演技３回戦 ９時５７分 成年女子 演技準々決勝 １０時７分 成年女子 演技順位決定予備戦 １０時１１分 成年女子 演技５、７位決定戦 １０時１４分 成年女子 演技準決勝 １０時１８分 成年女子 演技３位決定戦、決勝 １１時５０分 成年女子 試合１回戦 １３時３５分 成年女子 試合２回戦＝福井―岩手・富山の勝者

【ボウリング】 福井市のスポーツプラザＷＡＶＥ４０

８時 成年男子 団体戦（４人チーム）決勝＝福井

成年女子 団体戦（４人チーム）決勝＝福井

【ゴルフ】 成年男子＝あわら市の芦原ゴルフクラブ 女子＝あわら市の越前カントリークラブ 少年男子＝あわら市の福井国際カントリークラブ

７時 成年男子スタート＝福井＝織田信亮（福井工大）横井優星（福井工大）木村太一（日本大）

女子スタート＝福井＝中川成美（福井工大福井高）高木美佑（福井工大福井高）服部仁美（福井工大福井高） ８時 少年男子スタート＝福井＝大谷元気（福井工大福井高）杉浦悠太（福井工大福井高）冨田幸暉（福井工大福井高）