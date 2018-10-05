週末セール情報ひとまとめ『ニーア オートマタ』『Dead Cells』『Owlboy』『Shadow Warrior 2』

PCゲームのデジタルダウンロードストアを中心に、週末に実施されている割引セールやプロモーションキャンペーン情報等をひとまとめにしてお送りします。
現在、GOG.comにて勘違いニッポンFPS『Shadow Warrior 2』が期間限定で無料配布中。未所有の読者は早めにゲットしておきましょう。
『MONSTER HUNTER: WORLD』：4,792円（
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『Grand Theft Auto V』：3,201円（
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『The Crew 2』：4,276円（
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『Dead Cells』：1,984円（
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『Darkest Dungeon』：744円（
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『Killing Floor 2』：983円（
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『RPG Maker MV』：1,995円（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『Shadow Warrior 2』：0ドル（
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『Owlboy』：14.99ドル（
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『BATTLETECH』：27.99ドル（
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『Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition』：35.99ドル（
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『Firewatch』：4.99ドル（
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『Hollow Knight』：9.89ドル（
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『Divinity: Original Sin 2 - Eternal Edition』：62.99ドル（
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『SUPERHOT』：12.49ドル（
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『Cuphead』：15.99ドル（
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『SUPERHOT』：12.49ドル（
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『The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition』：19.99ドル（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『NIER: AUTOMATA』：29.99ドル（
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『CITIES: SKYLINES』：7.49ドル（
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『STELLARIS』：15.99ドル（
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『THIEF COLLECTION』：11.24ドル（
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『BAYONETTA』：6.79ドル（
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『大神 絶景版』：13.99ドル（
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『VA-11 HALL-A: CYBERPUNK BARTENDER ACTION』：10.04ドル（
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『HAYDEE』：4.49ドル（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『Wuppo』
『SIMULACRA』
『Subsurface Circular』
『Nuclear Throne』
『Momodora: Reverie Under The Moonlight』
『LISA』
『SOMA』
『Opus Magnum』
・2ドル分のキャッシュ（Humble Monthly加入者向け）
・Humble Monthly初回利用料10％オフクーポン
・Momodora: Reverie Under the Moonlight Soundtrack（$6.98以上でアンロック）
価格は変動するため、ご購入の際は充分お気をつけ下さい。尚、国内から正規購入が不可能のタイトルやDLCは基本的に本記事の対象外としています。この他、皆さんの知るデジタルストアや、お得なセール情報もコメント欄にて是非お聞かせ下さい。