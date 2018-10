■限定スカウト「十人十色☆秋色の宝石たち」開催!

期間限定のスカウトに登場するのは、MAISYの黒曜 護(CV:広瀬裕也)、Hot-Bloodの鳥羽 霞(CV:松岡禎丞)、藤間 鈴(CV:三浦祥朗)の3名です。“読書の秋”にちなんで、学園の図書館で本を選ぶ様子の黒曜や、美術活動に勤しむ鳥羽のイラストが登場!このスカウトでしか手に入らない限定カードをぜひチェックしてください。

スカウト実装新カード

SSR 鳥羽 霞【画伯の自信作】

SR 黒曜 護【レンズ越しに見える瞳】

R 藤間 鈴【秋の陽のなかで】

実施期間

2018年10月5日(金)18時~10月12日(金)12時59分

■ログインボーナス

イベント期間中ログインすると、累計300個のクラウンスターを始めさまざまなアイテムを配布いたします。

1日目:クラウンスター 50個

2日目:台本 エースM 5個

3日目:のど飴 1個

4日目:クラウンスター 50個

5日目:ルビーブレスレット 3個

6日目:クラウンスター 200個

実施期間

2018年10月6日(土)4時~10月12日(金)3時59分

■“秋の特待生応援企画”CVレッスンアイテムキャンペーン

インプロとオーディションにおけるCVレッスンアイテムのドロップ率がUP!ショップでのアイテム購入数が大量追加!

実施期間

2018年10月5日(金)18時~10月12日(金)13時

(C) coly CO., LTD. All Rights Reserved.