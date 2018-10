【ロマンチックが止まらない】海外ドラマ発　愛の名ゼリフ５選！

海外ドラマのロマンチックなシーンといえば、日本人には馴染みのない、アツアツな愛の言葉を囁きあっているイメージありませんか。「I love you.」だけが愛の言葉だと思っているそこのあなた!そんな簡単な表現だけで、愛は語れませんよ〜。今回は海外ドラマに登場する“愛の名言”5選をご紹介します!

海外ドラマ好きのみなさんはどんなジャンルのドラマが好きですか?

さまざまなジャンルのドラマがあるなかで、どのドラマにも必ずといっていいほどあるものが、恋愛要素。

海外ドラマのロマンチックなシーンといえば、日本人には馴染みのない、顔から火が出るようなアツアツの愛の言葉を囁きあっているイメージありませんか。

調べてみると、沢山の名台詞が出てくる出てくる..!「I love you.」だけが愛の言葉だと思っているそこのあなた!そんな簡単な表現だけで、愛は語れませんよ〜。

そこで、今回は海外ドラマに登場する“愛の名言”5選をご紹介します!

ワン・トゥリー・ヒル One Tree Hill

「俺が夢を叶えた時にそばにいてほしいのはたった1人、君なんだ。」

NEW YORK - JANUARY 16: Actor Chad Michael Murray at Planet Hollywood to promote new show 'One Tree Hill' and meet with fans on January 16, 2004, in New York City. (Photo by Peter Kramer/Getty Images)

“When all my dreams come true, the one I want next to me- IT’S YOU”

ルーカス・スコット(シーズン4第9話)

ゴシップガール Gossip Girls

「3単語、8文字(I love you.=愛してる)…言って。そしたら私はあなたのもの。」

MADRID, SPAIN - MAY 05: American actress Leighton Meester attends the new international ambassador for Herbal Essences brand photocall at Hesperia hotel on May 5, 2010 in Madrid, Spain. (Photo by Eduardo Parra/WireImage)

“Three words, eight letters... say it and I'm yours.”

ブレア・ウォルドーフ(シーズン2第1話)

セックス・アンド・ザ・シティ Sex and the City

「もっともエキサイティングで、挑戦的で重要な人間関係って自分自身なの。もし自分が愛する自分自身を愛してくれる人を見つけられたら…それってただただ素晴らしいことじゃない。」

NEW YORK CITY, NY - MAY 27: Sarah Jessica Parker attends The New York Premiere of New Line Cinema's SEX AND THE CITY After Party at MoMa on May 27, 2008 in New York City. (Photo by JIMI CELESTE/Patrick McMullan via Getty Images)

“The most exciting, challenging and significant relationship of all is the one you have with yourself. And if you can find someone to love the you that you love, well, that’s just fabulous.”

キャリー・ブラッドショー(シーズン6第20話)

ゲーム・オブ・スローンズ Game of Thrones

「君は、俺の人生の月なんだ。それだけはわかるんだ。それだけで十分さ。もしこれが夢だとしたら、俺を起こそうとする奴を殺してやるさ。」

NEW YORK, NY - JANUARY 29: Actor Jason Momoa attends 'Bullet To The Head' New York Premiere at AMC Lincoln Square Theater on January 29, 2013 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

“You are the Moon of my Life. That is all I know, and all I need to know. And if this is a dream, I will kill the man who tries to wake me.”

カール・ドロゴ(シーズン2第10話)

ママと恋に落ちるまで How I Met Your Mother

「…毎日君をもっともっと好きになる、リリー・アルドリン、残りの人生にそう誓うよ。」

LOS ANGELES - AUGUST 14: Jason Segel, stars in HOW I MET YOUR MOTHER scheduled to air this fall on the CBS Television Network. (Photo by Monty Brinton/CBS Photo Archive/Getty Images)

“…falling more and more in love with you every day, Lily Aldrin, which is what I vow to do for the rest of my life.”

マーシャル・エリクソン(シーズン9第22話)

いかがでしたか?

読んでるだけでキュンキュンするような熱〜い愛の言葉たち。

皆さんも海外ドラマを観るときは、思わず恋したくなるような愛の名ゼリフに注目してみては。