【イラスト＆レビュー】この変革は歴史に残る!? 異例の大ヒット映画『クレイジー・リッチ！』を見逃すな！

8月に全米公開され、たちまち大ヒットとなった『クレイジー・リッチ!』。有名俳優も出ていないのにどうしてそんなにヒット?イラストを交えて紹介します!

『クレイジー・リッチ!』は原題『Crazy Rich Asians』。「おかしいぐらい金持ちのアジア人」という事で、この映画は笑えるぐらいリッチな富裕層を描いていて、それは白人層ではなくアジア人(ここではシンガポールに住む中国人)である、というところが今までにない作品でした。

注目すべきはオールアジア人によるキャストだという事でしょう!ハリウッド映画でここまでアジア人キャストで固めた作品はオリバー・ストーン監督の『ジョイ・ラック・クラブ』以来だそうですが…1993年の作品なので25年ぶりってこと!!?

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 04: (L to R) Ken Jeong, Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina and Jing Lusi attend a special screening of 'Crazy Rich Asians' at The Ham Yard Hotel on September 4, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images )

主人公はアメリカ育ちの中国人レイチェル。N.Y.大で経済学教授をしている才女で根っからのニューヨーカーって感じです。レイチェルの母親は彼女が生まれてすぐにアメリカへ渡り、女手ひとつで娘を育てたシングルマザー。

↓レイチェル役のコンスタンス・ウー。

NEW YORK, NY - AUGUST 14: Constance Wu visits Build to discuss the movie 'Crazy Rich Asians' at Build Studio on August 14, 2018 in New York City. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images)

彼氏の親友の結婚式に出席するため、はじめて彼氏の地元に行くことになりますが地元の話を聞いた事がなかったので「東のほう」と言われても「クイーンズ?」と、ニューヨーク市からちょっと東に行くだけの所かと思っちゃう。ニューヨーカーにも程がある!という笑いどころです。

レイチェルと母親は「彼が実家の話をしたがらないのは家が貧乏だからじゃないか?」と想像するんですが、こういう「アメリカに住むアジア人から見たアジアのイメージ」のギャップも掘り下げて行くと興味深く、それはまたこの映画のテーマの一つでもあります。

↓彼氏のニック役、ヘンリー・ゴールディングと。

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 07: Actor Henry Golding and actress Constance Wu arrive for Warner Bros. Pictures' 'Crazy Rich Asians' Premiere held at TCL Chinese Theatre IMAX on August 7, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

行きの飛行機(シンガポール航空のファーストクラスがこれまたすごい!)でニックの実家が「食べるには困らない程度」という余裕な発言ができるぐらいのお金持ちだと知ったレイチェル。到着するとさっそく結婚する親友カップルがお出迎え、シンガポール市内の屋台街で4人で飲み歩く様子が超楽しいです。料理もおいしそう!ここらへんはカジュアルな感じなのでレイチェルものびのびと楽しんでいますが…?

ベタな少女マンガ的展開がたまらない!

ニックの実家でいよいよ家族にご対面!まあ当然ですがバカ広い!!「え?ここからもう敷地内なの!? 」っていう「こち亀」の中川とか麗子みたいな金持ち描写がとにかくすごすぎて痛快です。しかもパーティーのメインイベントが「年に1回しか咲かない月下美人を愛でる」とかなんかめっちゃ余裕〜〜!

ですが楽しいことばかりじゃない!もう色んなマンガとかドラマで予想が付いてますがやっぱり出た〜〜!「交際には反対ざます」というオーラ全開の彼氏のお母さん!しかもそれが…最強のアクション女優、ミシェル・ヨーだったら貴女はどうしますか?

↓今年56歳!! お顔はもちろん、鍛えてます!って感じの身体がうつくし〜〜!まだまだ戦えそうです。

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 07: Michelle Yeoh attends the premiere of Warner Bros. Pictures' 'Crazy Rich Asiaans' at TCL Chinese Theatre IMAX on August 7, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

↓ギンギラギンなスーツもかっこいいですね!

NEW YORK, NY - AUGUST 14: Actress Michelle Yeoh visits Build Series to discuss the film 'Crazy Rich Asians' at Build Studio on August 14, 2018 in New York City. (Photo by Desiree Navarro/WireImage)

ミシェル・ヨーはドラマだとNetflixの『スタートレック:ディスカバリー』がとても高評価でしたね。

この母親・エレノアがレイチェルの事を「アメリカ在住の中国人」ではなく「アメリカ人」だと言うのも興味深かったです。冒頭、若かりしエレノアがアジア系というだけで白人のホテルマンから酷い対応をされるシーンがありますが、あの時の白人のように、今度はエレノアが「アメリカ人」のレイチェルを疎外してしまうのが仕方ないのかもしれないけど悲しいですね。

そしてこういう展開でお約束なのは恋のライバル登場。大富豪の御曹司で独身のニックはもちろん金持ち女たちのターゲットで、庶民派レイチェルは壮絶な嫉妬の的となります。こういうベタ展開、万国共通だな〜〜。もちろんニック的にはそういう庶民っぽさも好きになった理由の一つという。もう、まさに「花より男子」の牧野つくし状態な訳です。

レイチェルに味方してくれるサブキャラたち

敵ばかりじゃない!レイチェルの親友、大学時代のルームメイトのペク・リンが心強い味方となってくれます。彼女の実家もシンガポールなので、ニックほどではないにしろやっぱりお金持ち!「あんたそんなリトルマーメイドのカニみたいな服で行くの!? 」とドレスを貸してくれたり。ファッションショーやるのとか、ここもお約束。

この子がすごく楽しいキャラで!金髪に染めて上下動物プリントの服でテンション高い彼女はなんていうか大阪のおばちゃん的で一目で好きになります。演じているのは『オーシャンズ8』での凄腕スリ、コンスタンス役が記憶に新しいオークワフィナ。名前も個性的な彼女の本職はラッパー!女性器の事を歌って騒動を起こしたり、調べるとおもしろいエピソードばかり出てきてすごく気になります!

↓やっぱりなんか大阪っぽい!

TORONTO, ON - AUGUST 26: Awkwafina at the 2018 iHeartRADIO MuchMusic Video Awards at MuchMusic HQ on August 26, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by GP Images/Getty Images)

そしてニックいわく「うちの親戚で唯一、地に足が着いてる」従姉のアストリッド。他のおバカセレブとは違って慈善事業をこなしたり、外見内面ともに美しい女性です。ファッションリーダーでもある彼女のもとには「着けてもらうと宣伝になる!」という事で、最新ファッションとジュエリーが殺到。

↓アストリッド役のジェンマ・チャン。お美しい〜〜!『キャプテン・マーベル』にも出演するようです!

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 07: Gemma Chan arrives to the Los Angeles premiere of Warner Bros. Pictures' 'Crazy Rich Asians' held at TCL Chinese Theatre IMAX on August 7, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

そんなスーパーセレブのアストリッドですが、夫との仲はぎくしゃく…。レイチェル&ニックとは逆で、庶民出の夫との収入格差が原因という何とも皮肉な理由なのです。

映画はレイチェルが困難を乗り越える様子が描かれますが、同時にアストリッドがどんな決断をするのかも、もう一つの重要なテーマになっています。そしてその決断はレイチェルの、というかニックが選んだ行動とは真逆なのですが「だけどこれが自分という人間なんだ」という決断の部分は同じである、というところがグッときます。

↓オークワフィナとジェンマ・チャン。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 09: Awkwafina and Gemma Chan attend front row at the Prabal Gurung fashion show during New York Fashion Week at Spring Studios on September 9, 2018 in New York City. (Photo by Jared Siskin/Patrick McMullan via Getty Images)

先に書きましたがこの作品のヒットで注目すべきは何といっても監督とキャストがアジア人という事です。実現に至るまでには多くの困難があり、その主なものは「白人キャストにできないか?」という要求だったといいます。

『ブラックパンサー』で黒人ヒーローが、『オーシャンズ8』で女性チームものが、これまでの常識(というかバカな思い込み)をぶっ壊して大成功した現状を見ていると、ついうっかり「世の中は良い方向に向かっているんじゃないか?」なんて思ってしまうぐらい。けどそう信じたい!

『クレイジー・リッチ!』は本当に笑っちゃうぐらいベタで、誰もが単純に楽しめるエンターテインメント。けど、そんな極上のベタのなかではっきりと主張されていたテーマは、先に書いた「これが自分だ」という信念に従うという事かなと思います。ニックの「君といる時の僕が好きだ」というセリフなど、まず自分の幸せを見極めた方が結果的にまわりの幸せに繋がるんじゃないでしょうか?

有りえないセレブの話だけどそんな身近な人生のヒントがあって、ファッションやシンガポールの観光名所など見た目も楽しく、映画史の嬉しい事件でもある作品。いろんなものを吸収できる、欲張りな映画だと思います!映画とドラマ好きなら必見です。

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 07: (L-R) The cast of 'Crazy Rich Asians' Ken Jeong, Jon M. Chu, Jimmy O. Yang, Sonoya Mizuno, Gemma Chan, Michelle Yeoh, Henry Golding, Awkwafina, Constance Wu, Chris Pang, Nico Santos, Ronny Chieng, and author Kevin Kawn arrive at Warner Bros. Pictures' 'Crazy Rich Asians' Premiere at TCL Chinese Theatre IMAX on August 7, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)

『クレイジー・リッチ!』公式サイト