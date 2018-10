『シャドウ オブ ザ トゥームレイダー』第1弾DLC「THE FORGE」配信日決定!

スクウェア・エニックスは、冒険アクションゲーム最新作『シャドウ オブ ザ トゥームレイダー(Shadow of the Tomb Raider)』の第1弾DLC「THE FORGE」の配信日が2018年11月13日に決定したことを発表しました。

価格:700円+税 配信日:2018年11月13日(火)配信予定 ※配信時間には時差がございます。予めご了承ください。 "The Forge"では、クワク・ヤクの隠された真実を解き明かすため、煮えたぎる溶岩で満たされた、地に堕ちた神々の「鍛冶場」に挑戦することとなります。ララは、炎の中に眠るとされる脅威に打ち勝ち、ある友人の祖先が残した遺産を発見します。この新しいチャレンジトゥームは、シングルプレイでもCo-opプレイでも楽しむことができ、報酬として、グレネーダー(擲弾兵)スキル、ブロッケン コスチューム、新武器Umbrage 3-80が入手可能です。

完全新規の冒険となる「The Forge」から、7ヶ月にわたって毎月DLCが配信予定。多くの新コンテンツやチャレンジトゥーム、Co-opプレイ体験、武器と装備、スコアアタック/タイムアタックモード、追加ストーリーを含むサイドミッションがリリースされるとのことです。

『シャドウ オブ ザ トゥームレイダー』はPS4/Xbox One/PC(Steam)向けに発売中。