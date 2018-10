モデルの長谷川潤(32)が自身の公式インスタグラムを更新。女性向け雑誌『HONEY』(ネコ・パブリッシング)で撮影したセクシーショットを公開し注目されている。

■美しいボディラインがあわらに

長谷川は3日に、ビキニ姿などセクシーな写真をインスタグラムに連投。

美しいボディラインがあわらになった複数枚の写真には、「HONEY MAG」というコメントが添えられており、女性向けたビーチライフスタイルマガジン「HONEY」で撮影されたものということが伺える。

HONEY MAG

■セクシーでありつつ男前な背中ヌード

長谷川がカバーモデルもつとめている「HONEY」の公式インスタグラムでは、背筋が美しい「背中ヌード」も公開されている。

トップレス姿で褐色の背中を見せ船の帆先に座っている彼女は、セクシーでありつつ男前。鍛え上げられた二の腕もかっこよく、数多くの「いいね!」が寄せられている。

Jun Hasegawa @liveglenwood for HONEY with @mifune2014 @dodo_chiharu_ @yulily0504 @yaayooooo @koooh_taaah Photo by @machio_happy #honey_mag #hawaii #ocean #Sentimental #Black

■キャッツアイって漫画みたい?

ヘルシーで色っぽいボディラインを公開した長谷川に対し、インスタグラムのコメント欄には称賛の声も。レオタード姿の写真には、漫画『キャッツアイ』(週刊少年ジャンプ)の登場人物を思わせるという意見も書き込まれていた。

・綺麗すぎて、、、まぶしい

・キャッツアイって漫画のお姉さんみたいでセクシー

・すべてがかっこいい!

HONEY MAG

■美しい写真の連続にファン歓喜

長谷川潤の公式インスタグラムには、クールでセクシーなモデル業の写真に混じって、「かわいいママ」として子育て中のスナップ写真もアップされており、ファンからは「なんだこの美しい写真の連続」といった喜びの声が寄せられている。