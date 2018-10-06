コスメプラウド、秋の特別アンチエイジング無料セミナー10月10・11日

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ニューヨークセレブに愛され世界中で注目されている「コスメプラウド」。同ブランド代表の荒木勝也さんが10月10日（水）（ニュージャージー、エッジウオーター）と、11日（木）（マンハッタン・日系人会館）の２日間、今年最後の特別美容セミナー「秋の特別アンチエイジングセミナー」を開催する。

セミナーは、コスメプラウドの近況報告、秋から冬にかけての手入れ方法、コスメプラウドコレクションの説明、最強美容成分女性ホルモン（エストロゲン）の肌に及ぼす影響とその効果効能、及び、その重要性、究極の植物性女性ホルモン（プエラリアミリフィカ根エキス）配合、ゴールドレジリエンスアイセラムＥＸ＝写真＝の紹介と説明、使用法などが紹介される。

コスメプラウド中国進出を記念し、参加者全員にゴールドレジリエンスアイセラムＥＸ（１１０ドル相当）、とコスメプラウドコレクションサンプル１セットがプレゼントされる。

また、当日はセミナー限定特別価格で全品販売される。定員はニューヨーク会場が70人、ニュージャージーは30人。

■概要

①ニュージャージー

【日時】10月10日（水）午後１時半〜３時半

【場所】Homewood Suites by Hilton Edgewater NJ

【住所】10 The Promenade, Edgewater, NJ

②ニューヨーク

【日時】10月11日（木）午後６時半〜８時半

【場所】ＮＹ日系人会館

【住所など】49 W 45th St, 11th Fl, NYC（bet 5th & 6th Ave）※ブックオフの上

〈①、②共通〉

【申し込み】Cosme Proud USA, Inc.（担当：宮北）

【電話】201-947-0010

【Ｅメール】info@cosmeproud.com

【ウェブ】www.cosmeproud.co.jp（日本）、www.cosmeproud.com（ＵＳＡ）

【参加費】無料・要予約

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