ホンダ・オープン今年も開催＝永山ペドロさんが優勝飾る

優勝した永山さん

アルジャーゴルフクラブで『第４２回アルジャーゴルフ大会 ホンダオープン』が、先月２２、２３日に行なわれ、永山ペドロさんが優勝に輝いた。

永山さんは先月行われた「第５０回サン・フェルナンドオープン」でも優勝しており、世界アマチュアゴルフランキングの予選にあたる大会で２連覇達成となった。

永山さんは１４３打（１アンダーパー）を記録。２位のフィリペ・ロッシさんは１５０打（＋６）。続くトーマス・チョイさんは１５１打、マルコス・ネギリさんは１５３打を記録した。

本大会ではホンダのシビック・ツーリズム、スクーターＳＨ３００ｉ等の豪華賞品が贈呈されるホールインワン賞が用意されていが、達成者は出なかった。

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