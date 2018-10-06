60日以内に8件　人工衛星・ロケット再突入情報(10/6)

SPACE-TRACKは日本時間10月4日、以下の人工衛星・ロケット再突入情報を発表しました。 なお、今回発表された8件の中に、地上に影響を及ぼす可能性があるとされているものはありません。 「イリジウム10」 カタログ番号：24839 国/機関：アメリカ 大気圏への再突入予測：10月5日ごろ 「イリジウム86」 カタログ番号：25528 国/機関：アメリカ 大気圏への再突入予測：10月5日ごろ 「イリジウム15」 カタログ番号：24869 国/機関：アメリカ 大気圏への再突入予測：10月10日ごろ 「イリジウム70」 カタログ番号：25342 国/機関：アメリカ 大気圏への再突入予測：10月13日ごろ 「イリジウム56」 カタログ番号：25170 国/機関：アメリカ 大気圏への再突入予測：10月15日ごろ 「イリジウム84」 カタログ番号：25530 国/機関：アメリカ 大気圏への再突入予測：11月4日ごろ 「長征4号」 カタログ番号：43586 国/機関：中国 大気圏への再突入予測：11月4日ごろ 「ソユーズロケット」 カタログ番号：43244 国/機関：CIS 大気圏への再突入予測：11月5日ごろ ■「人工衛星・ロケット再突入情報」とは 地球の周りには3000個以上の人工衛星や多数の宇宙ごみ（スペースデブリ）が周回しています。 人工衛星や宇宙ごみはアメリカやロシアなどの国際的な枠組みで監視されており、60日以内に地球の大気圏に落下（再突入）することが予想される場合、米軍が提供する「Space-Track.Org」で発表されます。 ほとんどの宇宙ごみは大気圏で燃え尽きますが、大型の場合、燃え残った部品が地上まで落下した事例があります。 「人工衛星・ロケット再突入情報」では、生活に影響する可能性が比較的高い、大型の宇宙ごみの再突入情報を配信します。

スペースデブリ・宇宙ゴミのイラスト(いらすとや)