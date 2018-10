女優の比嘉愛未(32)が自身のインスタグラムを更新し、「エロ男爵」こと俳優の沢村一樹(51)との写真をアップした。インターネット上では、様々な声があがるなど、注目が集まっている。

■キュートな笑顔を見せる比嘉

お久しぶりの沢村会。 とにかく笑い転げた🤣 よーし、新たな作品へ向けて✊🏻✊🏻✊🏻 #沢村一樹さん

比嘉は3日、「お久しぶりの沢村会」とコメントを添えて、沢村と顔をスタンプで隠された男性とのスリーショット写真をアップ。沢村と比嘉は、ドラマ『DOCTORS 最強の名医』(テレビ朝日系)で共演している。

投稿に「とにかく笑い転げた」と書かれているとおり、顔をくしゃっとさせて笑う姿、耐えきれないと大笑いしている表情を見せた。そして「よーし、新たな作品へ向けて」と意気込みを語った。

■『DOCTORS』コンビにファン歓喜

今回の投稿には、「愛未ちゃんの笑顔に癒される」「かわいすぎる」など、比嘉を称賛する声が相次いでいる。

「愛未ちゃんの笑顔に癒されます。ドクターズ観たくなった!」

「わー! ドクターズコンビ! 楽しそう~!! 愛未ちゃんとってもステキな笑顔楽しそうですね!! 新しい作品に向けてまた頑張ってください~。楽しみにしてます」

「超楽しそう! なんかこっちまで元気出た(笑)ステキな笑顔!! ありがとう!」

「大好きです! かわいいです! ドクターズのコンビですね!! 沢村会は笑顔が溢れてて楽しいんだろうな~。ドクターズ大好きだからめっちゃ嬉しいです」

ドラマ『DOCTORS』のファンからは、「また観たくなった」「ドラマ大好きだから嬉しい」とのコメントも寄せられている。

■美女とエロ男爵の組み合わせに心配も

沢村といえば、バラエティー番組に出演した際には、独自の視点で「エロ」を語るなど、「エロ男爵」の愛称で親しまれている。

そのため、「セクハラされなかったか心配」と、冗談めかしたコメントを書き込む人も見られた。

「沢村先生にセクハラされなかったか心配です。沢村一樹になりたい」

「エロ男爵? セクシィ部長には気をつけてね!」

「2枚目は谷間を隠してるの!?」

「沢村一樹さんはスケベらしいから、気をつけて!!」

また、投稿では、比嘉がざっくりと胸元が開いたトップスを着用していることがわかる。色っぽい服装の美女と「エロ男爵」と呼ばれるイケメン…。ついつい妄想をしてしまうファンもいたようだ。