女優の橋本環奈(19)のマネージャーが更新している公式インスタグラムに、橋本がオフショルダーニットを着用したセクシーショットがアップされ注目を集めている。

■艷やかな肩を露出したセクシーショット

橋本のマネージャーが話題の写真をアップしたのは、5日。

「今日シェアする写真は10月10日発売の『少年サンデー 46号』の撮影オフショットです!」

というコメントが添えられた写真には、黒のオフショルダーニットを着て艷やかな肩を露出した橋本の姿が。鎖骨のくぼみや、傾けた顔の角度がセクシーで、数多くの「いいね!」が集まっている。

View this post on Instagram

こんにちは!環奈MGです。 #OA情報 ・ ・ ・10月5日(金) 21:00〜 NTV『ウケる!偉人伝』 ・ ・ ・10月7日(日) 19:00〜 NTV「DASH でイッテ Q 行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組 No.1 決定戦 2018 秋」 そして、今日シェアする写真は10月10日発売の「少年サンデー 46号」の撮影オフショットです! #橋本環奈 #橋本環奈マネージャー #日テレ #ウケる偉人伝 #DASH #イッテQ #行列のできる法律相談所 #しゃべくり007 #少年サンデー #告知だけの日

A post shared by 橋本環奈マネージャー(@kannahashimoto.mg) on Oct 4, 2018 at 6:48pm PDT

■いつになく色っぽい表情

いつになく色っぽい表情の写真には、ハートマークつきのコメントが多数寄せられている。

・ちょい肩出しがセクシーで大人っぽくて、可愛いすぎる! 日々、大人っぽくなってる気がする!

・安定の可愛さ 透き通った瞳がいつもキレイです

・スタイル良すぎるーーーーーー ホントかわいい なんでそんなに綺麗なの

・その鎖骨に吸い込まれそー

・え、こんな色っぽかったけ?いつもとのギャップが半端ないって!

■ヤンキーやったり美少女やったり

インスタグラムのコメント欄には、

「ヤンキーやったり美少女やったり大変だねー 博多の天使さん」

という声が寄せられていたが、橋本は大ヒットヤンキーギャグ漫画『今日から俺は!!』(小学館)の実写ドラマで「ロングスカートの女番長」に扮している。

ドラマの公式サイトで公開されているヤンキー風の橋本もかわいらしく、真っ赤な口紅が白い肌によく似合っている。

View this post on Instagram

#橋本環奈 #若月佑美 #ヤンキー座り #メンチ切り #かわいい #今日から俺は #今日俺 #乃木坂46

A post shared by 【公式】今日から俺は‼︎ 激写‼︎(@kyoukaraoreha_ntv) on Sep 11, 2018 at 4:50pm PDT

■どんな服を着ても基本「天使」

CMで男装した姿など、様々なコスチュームを着た写真を公開している橋本環奈。基本的にどの衣装もよく似合っており、ファンからは毎度のように「天使」という賛辞が書き込まれている。