北海道胆振東部地震から1か月

10月6日、北海道胆振東部地震が発生してから1か月。

・2018年9月6日（木）3時7分、北海道胆振地方中東部を震源とするM6.7・最大震度7の地震が発生し、大きな被害をもたらした。北海道によると、2018年10月5日現在、死者41人、避難者458人。安否不明者は0人。

・北海道電力によると、一時、全道の約295万戸で停電が発生した。1週間でおおむね復旧し、10月4日にすべて復旧した。苫東厚真（とまとうあつま）発電所が損傷し、一般家庭や企業に対する2割の節電が要請されたが、9月14日に要請を終了した。北海道・厚生労働省によると、一時最大で61,201戸で断水が発生した。10月5日現在、断水は厚真町の48戸。1週間で9割が復旧した。

・新千歳空港は、発災の6日の運航を取り止め。7日昼頃から国内線の一部運航を再開した。8日始発から国際線も運航を再開した。高速道路は、発災直後から道央道・道東道・札樽道の一部区間で通行止め。6日夕方ごろまでに通行止めはすべて解除された。鉄道は、6日は大規模停電により全鉄道路線で終日運転を見合わせ。7日昼ごろから、北海道新幹線や札幌～新千歳空港間の快速エアポートが運転を再開した。また、札幌市営地下鉄・札幌市電・函館市電も7日に運行を再開した。

・北海道を拠点とする企業や北海道内のサプライヤーから部品調達する企業で、工場の操業停止が相次いだ。また、畜産では直接的な地震被害のほか、停電の長期化や輸送の停止により、生乳や野菜の廃棄が相次いだ。

・支援物資の乳児用液体ミルクが議論を呼んだ。9月10日に東京都から厚真町などに送られた乳児用液体ミルク1050本について、ほとんど使われないまま保存されていたと報道されたことに端を発する。

◆北海道｜平成30年北海道胆振東部地震による被害状況等に関するお知らせ

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/300906jisin/top.htm

◆気象庁｜平成30年北海道胆振東部地震の関連情報

http://www.jma.go.jp/jma/menu/20180906iburijishin_menu.html

◆内閣府｜平成30年北海道胆振東部地震に係る被害状況等について

http://www.bousai.go.jp/updates/h30jishin_hokkaido/

◆厚生労働省｜平成30年北海道胆振東部地震による被害状況等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00018.html

◆北海道胆振東部地震から1週間

https://this.kiji.is/412556523987764321?c=78234666754819573

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