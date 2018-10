水原希子、「本当にとんでもない！」渋谷109で披露したギャル姿が話題に

モデルで女優の水原希子(27)が自身のインスタグラムで公開した“ギャル姿”が話題になっている。ファッションブランド「OK」を立ち上げ、自らプロデュースし時代の最先端を行くファッションセンスを常に披露している水原。インスタグラムにもさまざまなファッションを投稿しているが、今回もその姿にファンが仰天している。

3日にSHIBUYA109でイベントを行っていた水原だが、翌4日にインスタグラムを更新し、60年代風のファッションとメイクをまとった自身の姿を公開。「渋谷 109に会いに来てくれた皆ありがとう」と報告していた。

その後もアップで顔を映した写真も投稿し、「Thank you for making me look Mega!!」と英語でつづっていた。あまり見ることのできないド派手な水原のギャル姿。この投稿にファンからは、「とんでもなく美しい。本当にとんでもない!」「いつ見ても服を上手く着てますね!どんな服でも似合うってすごい」「ギャル姿も可愛すぎる!なんでも着こなせる希子ちゃんうらやましい」といった声が集まっていた。

27歳の水原だが、意外なほどに似合っていたギャル姿にファンの感嘆が多く聞かれていた。