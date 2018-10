シリーズ9作品を収録した『KINGDOM HEARTS - The Story So Far』米国にて発売決定―10/30リリース

スクウェア・エニックスは、『キングダムハーツ』シリーズの作品を多数収録した『KINGDOM HEARTS - The Story So Far』をPS4向けに発売すると海外向けに発表しました。

同作は、映像作品を含めた9作の『キングダムハーツ』タイトルを1本のソフトで楽しむことが出来るシリーズコレクション。収録されている作品の詳細は下記の通りになっています。

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (HD Remastered cinematics)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (HD Remastered cinematics) KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (movie)

なお、同作は記事執筆現在で米国向け発売のみの予定となっており、国内発売の有無はまだ不明。そんな『KINGDOM HEARTS - The Story So Far』は、現地時間10月30日に39.99ドルで発売予定です。