【日本ハンドボールリーグ男子3週目】北陸電力が琉球コラソンから勝利をもぎ取る

日本ハンドボールリーグ男子は10月6日 (土)、北陸電力福井体育館フレアで北陸電力 vs 琉球コラソンの試合が行われた。前半を北陸電力 15 - 11 琉球コラソンで折り返し、最終スコアを北陸電力が29 - 27で琉球コラソンを降して、2点差での勝利となった
メンバー
■ 北陸電力
GK 1 岩永 龍哉
LW 2 手塚 優斗
LB 3 藤坂 知輝
LB 4 大島 幸人
LW 5 久保 博貴
RW 6 松島 良明
LB 7 須坂 佳祐
RW 8 髙森 翔太
RB 9 宮田 起成
CB 11 池上 直輝
GK 12 矢作 元
PV 13 大橋 慶
LB 14 久郷 駿
GK 16 家田 幹太
PV 17 新谷 恵介
PV 21 中山 大旗
LB 22 筒井 亮喜
LW 23 成田 有智
LB 27 竹内 功
LB 30 川島 悠太郎
PV 33 西片 聖
LB 43 銘苅 淳
■ 琉球コラソン
LB 3 中川 智規
LB 5 村山 裕次
LB 6 赤塚 孝治
CB 7 石川 出
RB 9 福田 丈
LW 11 堤 裕太
GK 12 田村 卓大
PV 15 松信 亮平
GK 16 内田 武志
RW 17 浅井 悠
RW 18 名嘉 真吾
RW 20 中村 彰吾
PV 21 連 基徳
GK 22 石田 孝一
CB 23 佐藤 草太
LW 24 三村 裕幸