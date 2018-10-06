【日本ハンドボールリーグ男子3週目】北陸電力が琉球コラソンから勝利をもぎ取る

ハンドボール 試合サマリー

日本ハンドボールリーグ男子は10月6日 (土)、北陸電力福井体育館フレアで北陸電力 vs 琉球コラソンの試合が行われた。前半を北陸電力 15 - 11 琉球コラソンで折り返し、最終スコアを北陸電力が29 - 27で琉球コラソンを降して、2点差での勝利となった

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メンバー

■ 北陸電力

GK　1　岩永 龍哉

LW　2　手塚 優斗

LB　3　藤坂 知輝

LB　4　大島 幸人

LW　5　久保 博貴

RW　6　松島 良明

LB　7　須坂 佳祐

RW　8　髙森 翔太

RB　9　宮田 起成

CB　11　池上 直輝

GK　12　矢作 元

PV　13　大橋 慶

LB　14　久郷 駿

GK　16　家田 幹太

PV　17　新谷 恵介

PV　21　中山 大旗

LB　22　筒井 亮喜

LW　23　成田 有智

LB　27　竹内 功

LB　30　川島 悠太郎

PV　33　西片 聖

LB　43　銘苅 淳

■ 琉球コラソン

LB　3　中川 智規

LB　5　村山 裕次

LB　6　赤塚 孝治

CB　7　石川 出

RB　9　福田 丈

LW　11　堤 裕太

GK　12　田村 卓大

PV　15　松信 亮平

GK　16　内田 武志

RW　17　浅井 悠

RW　18　名嘉 真吾

RW　20　中村 彰吾

PV　21　連 基徳

GK　22　石田 孝一

CB　23　佐藤 草太

LW　24　三村 裕幸

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