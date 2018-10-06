【ラグビー トップリーグ第5節】パナソニックがHondaを破る

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第5節は10月6日 (土)、西京極でHonda HEAT vs パナソニックワイルドナイツの試合が行われた。前半をパナソニック 19 - 12 Hondaで折り返し、最終スコアをパナソニックが41 - 12でHondaを降して、29点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ Honda HEAT

1　PR　藤井拓海

2　HO　竹内擁騎

3　PR　田中貴士

4　LO　 鎌田祐太郎

5　LO　ジョシュ・ベックハイス

6　FL　ミロデビッド

7　FL　小林亮太 (Cap)

8　NO8　トマシソンゲタ

9　SH　香山良太

10　SO　ベイデン・カー

11　WTB　生方信孝

12　CTB　ショーン・トレビー

13　CTB　森川海斗

14　WTB　クリス・クリンドラニ

15　FB　レメキロマノラヴァ

16　RE　藤浪輝人

17　RE　滝澤翔太

18　RE　西垣友博

19　RE　テトゥヒ・ロバーツ

20　RE　川崎大翔

21　RE　石森大雄

22　RE　朴成基

23　RE　半井優太

■ パナソニックワイルドナイツ

1　PR　稲垣啓太

2　HO　坂手淳史 (Cap)

3　PR　ヴァルアサエリ愛

4　LO　サム・ワイクス

5　LO　ヒーナンダニエル

6　FL　大西樹

7　FL　マット・トッド

8　NO8　ベン・ガンター

9　SH　田中史朗

10　SO　山沢拓也

11　WTB　藤田慶和

12　CTB　松田力也

13　CTB　ハロルド・フォスター

14　WTB　野口竜司

15　FB　森谷圭介

16　RE　下釜優次

17　RE　クレイグ・ミラー

18　RE　平野翔平

19　RE　ホラニ龍コリニアシ

20　RE　ツポウテビタ

21　RE　内田啓介

22　RE　笹倉康誉

23　RE　ディグビ・イオアネ

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