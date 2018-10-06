【ラグビー トップリーグ第5節】パナソニックがHondaを破る

ジャパンラグビートップリーグ18-19第5節は10月6日 (土)、西京極でHonda HEAT vs パナソニックワイルドナイツの試合が行われた。前半をパナソニック 19 - 12 Hondaで折り返し、最終スコアをパナソニックが41 - 12でHondaを降して、29点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ Honda HEAT
1 PR 藤井拓海
2 HO 竹内擁騎
3 PR 田中貴士
4 LO 鎌田祐太郎
5 LO ジョシュ・ベックハイス
6 FL ミロデビッド
7 FL 小林亮太 (Cap)
8 NO8 トマシソンゲタ
9 SH 香山良太
10 SO ベイデン・カー
11 WTB 生方信孝
12 CTB ショーン・トレビー
13 CTB 森川海斗
14 WTB クリス・クリンドラニ
15 FB レメキロマノラヴァ
16 RE 藤浪輝人
17 RE 滝澤翔太
18 RE 西垣友博
19 RE テトゥヒ・ロバーツ
20 RE 川崎大翔
21 RE 石森大雄
22 RE 朴成基
23 RE 半井優太
■ パナソニックワイルドナイツ
1 PR 稲垣啓太
2 HO 坂手淳史 (Cap)
3 PR ヴァルアサエリ愛
4 LO サム・ワイクス
5 LO ヒーナンダニエル
6 FL 大西樹
7 FL マット・トッド
8 NO8 ベン・ガンター
9 SH 田中史朗
10 SO 山沢拓也
11 WTB 藤田慶和
12 CTB 松田力也
13 CTB ハロルド・フォスター
14 WTB 野口竜司
15 FB 森谷圭介
16 RE 下釜優次
17 RE クレイグ・ミラー
18 RE 平野翔平
19 RE ホラニ龍コリニアシ
20 RE ツポウテビタ
21 RE 内田啓介
22 RE 笹倉康誉
23 RE ディグビ・イオアネ