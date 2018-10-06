【ラグビー トップリーグ第5節】トヨタ自動車がサニックスに大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第5節は10月6日 (土)、グローバルで宗像サニックスブルース vs トヨタ自動車ヴェルブリッツの試合が行われた。前半をトヨタ自動車 17 - 7 サニックスで折り返し、最終スコアをトヨタ自動車が52 - 7でサニックスを降して、45点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 宗像サニックスブルース

1　PR　杉浦敬宏 (Cap)

2　HO　王鏡聞

3　PR　ヘンカス・ファンヴィック

4　LO　福坪龍一郎

5　LO　加藤一希

6　FL　ジェームス・ムーア

7　FL　ダン・プライアー

8　NO8　サム・チョンキット

9　SH　濱里耕平

10　SO　福崎竜也

11　WTB　屋宜ベンジャミンレイ

12　CTB　ジェイソン・エメリー

13　CTB　森林啓斗

14　WTB　アンドリュー・エブリンハム

15　FB　盛田気

16　RE　星本泰憲

17　RE　佐々木駿

18　RE　申東源

19　RE　鶴岡怜志

20　RE　金堂礼

21　RE　金城佑

22　RE　王授榮

23　RE　山田大生

■ トヨタ自動車ヴェルブリッツ

1　PR　三浦昌悟

2　HO　吉田康平

3　PR　木津悠輔

4　LO　カール・ウェグナー

5　LO　レニエル・ヒューゴ

6　FL　ジェイソン・ジェンキンス

7　FL　タウファ・オリヴェ

8　NO8　吉田杏

10　SO　ライオネル・クロニエ

11　WTB　ヘンリー・ジェイミー

12　CTB　岡田優輝

13　CTB　イェーツ・スティーブン

14　WTB　小原政佑

15　FB　ジオ・アプロン

16　RE　彦坂圭克

17　RE　高橋洋丞

18　RE　伊尾木洋斗

19　RE　シュネル・シン

20　RE　佐藤穣司

21　RE　岩村昂太

22　RE　クリントン・スワート

23　RE　彦坂匡克

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