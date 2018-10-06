【ラグビー トップリーグ第5節】トヨタ自動車がサニックスに大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第5節は10月6日 (土)、グローバルで宗像サニックスブルース vs トヨタ自動車ヴェルブリッツの試合が行われた。前半をトヨタ自動車 17 - 7 サニックスで折り返し、最終スコアをトヨタ自動車が52 - 7でサニックスを降して、45点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 宗像サニックスブルース

1 PR 杉浦敬宏 (Cap)

2 HO 王鏡聞

3 PR ヘンカス・ファンヴィック

4 LO 福坪龍一郎

5 LO 加藤一希

6 FL ジェームス・ムーア

7 FL ダン・プライアー

8 NO8 サム・チョンキット

9 SH 濱里耕平

10 SO 福崎竜也

11 WTB 屋宜ベンジャミンレイ

12 CTB ジェイソン・エメリー

13 CTB 森林啓斗

14 WTB アンドリュー・エブリンハム

15 FB 盛田気

16 RE 星本泰憲

17 RE 佐々木駿

18 RE 申東源

19 RE 鶴岡怜志

20 RE 金堂礼

21 RE 金城佑

22 RE 王授榮

23 RE 山田大生

■ トヨタ自動車ヴェルブリッツ

1 PR 三浦昌悟

2 HO 吉田康平

3 PR 木津悠輔

4 LO カール・ウェグナー

5 LO レニエル・ヒューゴ

6 FL ジェイソン・ジェンキンス

7 FL タウファ・オリヴェ

8 NO8 吉田杏

10 SO ライオネル・クロニエ

11 WTB ヘンリー・ジェイミー

12 CTB 岡田優輝

13 CTB イェーツ・スティーブン

14 WTB 小原政佑

15 FB ジオ・アプロン

16 RE 彦坂圭克

17 RE 高橋洋丞

18 RE 伊尾木洋斗

19 RE シュネル・シン

20 RE 佐藤穣司

21 RE 岩村昂太

22 RE クリントン・スワート

23 RE 彦坂匡克