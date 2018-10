Humble月間バンドル2018年11月度早期アンロック発表!『HITMAN』、『Hollow Knight』、『7 Days to Die』などが12ドルで

様々なバンドルの販売で知られるHumble Bundleは、予約販売限定の月間バンドル「Humble Monthly」2018年11月度の予約を開始すると共に、ラインナップを一部公開開始しています。

この月間バンドルは、予約期間終了後に全てのラインナップが公開される作り。事前公開分のラインナップは予約期間中にすぐ受け取ることが可能です。一度購入後は翌月以降分も購読される形式ですが、ペナルティ無しでいつでもキャンセル可能です。

2018年11月度の事前公開分のラインナップは、続編も間もなく発売開始の『HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON』、可愛いグラフィックが魅力の2Dアクション『Hollow Knight』、開発続くサンドボックスゾンビサバイバル『7 Days to Die』の3本。『7 Days to Die』以外は日本語にも対応しています。いずれもSteamキー形式となります。

「Humble Monthly」2018年11月度分は2018年11月3日午前2時まで、12ドルで予約受付中です。