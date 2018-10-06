【ラグビー トップリーグ第5節】ヤマハ発動機が東芝を破る

ジャパンラグビートップリーグ18-19第5節は10月6日 (土)、ヤマハでヤマハ発動機ジュビロ vs 東芝ブレイブルーパスの試合が行われた。前半をヤマハ発動機 15 - 7 東芝で折り返し、最終スコアをヤマハ発動機が27 - 7で東芝を降して、20点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ ヤマハ発動機ジュビロ
1 PR 山本幸輝
2 HO 日野剛志
3 PR 伊藤平一郎
4 LO 大戸裕矢
5 LO ディネスバラン・クリシュナン
6 FL ヘルウヴェ
7 FL クワッガ・スミス
8 NO8 堀江恭佑 (Cap)
9 SH 吉沢文洋
10 SO 清原祥
11 WTB 田中渉太
12 CTB ヴィリアミ・タヒトゥア
13 CTB 鹿尾貫太
14 WTB 伊東力
15 FB 五郎丸歩
16 RE 名嘉翔伍
17 RE 仲谷聖史
18 RE 西村颯平
19 RE 桑野詠真
20 RE 三村勇飛丸
21 RE 篭島優輝
22 RE ゲリー・ラブスカフニ
23 RE マット・マッガーン
■ 東芝ブレイブルーパス
1 PR 橋本大吾
2 HO 森太志
3 PR 浅原拓真
4 LO 小瀧尚弘
5 LO ロス・ハイレットペティ
6 FL リーチマイケル
7 FL 山本紘史
8 NO8 徳永祥尭
9 SH 藤原恵太
10 SO マイク・ハリス
11 WTB 宇薄岳央
12 CTB ジョニー・ファアウリ
13 CTB リチャード・カフイ (Cap)
14 WTB 豊島翔平
15 FB コンラッド・バンワイク
16 RE 湯原祐希
17 RE 三上正貴
18 RE 知念雄
19 RE 大野均
20 RE 藤田貴大
21 RE 藤井淳
22 RE 中尾隼太
23 RE ジョネ・ナイカブラ