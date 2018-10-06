【ラグビー トップリーグ第5節】ヤマハ発動機が東芝を破る

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第5節は10月6日 (土)、ヤマハでヤマハ発動機ジュビロ vs 東芝ブレイブルーパスの試合が行われた。前半をヤマハ発動機 15 - 7 東芝で折り返し、最終スコアをヤマハ発動機が27 - 7で東芝を降して、20点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ ヤマハ発動機ジュビロ

1　PR　山本幸輝

2　HO　日野剛志

3　PR　伊藤平一郎

4　LO　大戸裕矢

5　LO　ディネスバラン・クリシュナン

6　FL　ヘルウヴェ

7　FL　クワッガ・スミス

8　NO8　堀江恭佑 (Cap)

9　SH　吉沢文洋

10　SO　清原祥

11　WTB　田中渉太

12　CTB　ヴィリアミ・タヒトゥア

13　CTB　鹿尾貫太

14　WTB　伊東力

15　FB　五郎丸歩

16　RE　名嘉翔伍

17　RE　仲谷聖史

18　RE　西村颯平

19　RE　桑野詠真

20　RE　三村勇飛丸

21　RE　篭島優輝

22　RE　ゲリー・ラブスカフニ

23　RE　マット・マッガーン

■ 東芝ブレイブルーパス

1　PR　橋本大吾

2　HO　森太志

3　PR　浅原拓真

4　LO　小瀧尚弘

5　LO　ロス・ハイレットペティ

6　FL　リーチマイケル

7　FL　山本紘史

8　NO8　徳永祥尭

9　SH　藤原恵太

10　SO　マイク・ハリス

11　WTB　宇薄岳央

12　CTB　ジョニー・ファアウリ

13　CTB　リチャード・カフイ (Cap)

14　WTB　豊島翔平

15　FB　コンラッド・バンワイク

16　RE　湯原祐希

17　RE　三上正貴

18　RE　知念雄

19　RE　大野均

20　RE　藤田貴大

21　RE　藤井淳

22　RE　中尾隼太

23　RE　ジョネ・ナイカブラ

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