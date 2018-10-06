【関東大学サッカーリーグ戦2部第15節】中央が慶應義塾から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第15節は10月6日 (土)、中央大学多摩キャンパスサッカー場で中央大学 vs 慶應義塾大学の試合が行われました。
前半、中央は慶應義塾に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、中央は0点、慶應義塾は1点と、ビハインド。
後半開始後、中央は慶應義塾の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは2 - 1となり、中央は、1点差で慶應義塾を降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ 中央大学

GK　21　飯吉将通

DF　2　安在達弥

DF　3　渡辺剛

DF　4　上島拓巳

DF　6　今掛航貴

MF　8　縄靖也

MF　5　中村亮太朗

MF　10　加藤陸次樹

FW　19　大久保智明

FW　9　大橋祐紀

FW　15　田中優一

GK　30　間嶋佑弥

DF　17　深澤大輝

DF　18　相原旭

MF　24　小野智史

MF　25　宮城和也

FW　11　桜井昴

FW　26　中村文哉

■ 慶應義塾大学

GK　21　上田朝都

DF　2　井出悠介

DF　3　鴻巣良真

DF　4　野村京平

DF　7　佐藤海徳

MF　14　江本優貴

MF　24　八田和己

MF　19　内桶峻

MF　8　小谷春日

MF　10　松木駿之介

FW　25　沼崎和弥

GK　1　藤川誠人

DF　5　岩崎湧治

DF　15　中島玲央

MF　6　増田皓夫

MF　13　山田盛央

FW　11　多嶋田雅司

FW　18　福本拓海

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