【関東大学サッカーリーグ戦2部第15節】中央が慶應義塾から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第15節は10月6日 (土)、中央大学多摩キャンパスサッカー場で中央大学 vs 慶應義塾大学の試合が行われました。

前半、中央は慶應義塾に攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、中央は0点、慶應義塾は1点と、ビハインド。

後半開始後、中央は慶應義塾の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは2 - 1となり、中央は、1点差で慶應義塾を降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ 中央大学

GK 21 飯吉将通

DF 2 安在達弥

DF 3 渡辺剛

DF 4 上島拓巳

DF 6 今掛航貴

MF 8 縄靖也

MF 5 中村亮太朗

MF 10 加藤陸次樹

FW 19 大久保智明

FW 9 大橋祐紀

FW 15 田中優一

GK 30 間嶋佑弥

DF 17 深澤大輝

DF 18 相原旭

MF 24 小野智史

MF 25 宮城和也

FW 11 桜井昴

FW 26 中村文哉

■ 慶應義塾大学

GK 21 上田朝都

DF 2 井出悠介

DF 3 鴻巣良真

DF 4 野村京平

DF 7 佐藤海徳

MF 14 江本優貴

MF 24 八田和己

MF 19 内桶峻

MF 8 小谷春日

MF 10 松木駿之介

FW 25 沼崎和弥

GK 1 藤川誠人

DF 5 岩崎湧治

DF 15 中島玲央

MF 6 増田皓夫

MF 13 山田盛央

FW 11 多嶋田雅司

FW 18 福本拓海