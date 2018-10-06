【関東大学サッカーリーグ戦2部第15節】中央が慶應義塾から逆転勝利

関東大学サッカーリーグ2部第15節は10月6日 (土)、中央大学多摩キャンパスサッカー場で中央大学 vs 慶應義塾大学の試合が行われました。
前半、中央は慶應義塾に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、中央は0点、慶應義塾は1点と、ビハインド。
後半開始後、中央は慶應義塾の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは2 - 1となり、中央は、1点差で慶應義塾を降し、見事逆転勝利です。
メンバー
■ 中央大学
GK 21 飯吉将通
DF 2 安在達弥
DF 3 渡辺剛
DF 4 上島拓巳
DF 6 今掛航貴
MF 8 縄靖也
MF 5 中村亮太朗
MF 10 加藤陸次樹
FW 19 大久保智明
FW 9 大橋祐紀
FW 15 田中優一
GK 30 間嶋佑弥
DF 17 深澤大輝
DF 18 相原旭
MF 24 小野智史
MF 25 宮城和也
FW 11 桜井昴
FW 26 中村文哉
■ 慶應義塾大学
GK 21 上田朝都
DF 2 井出悠介
DF 3 鴻巣良真
DF 4 野村京平
DF 7 佐藤海徳
MF 14 江本優貴
MF 24 八田和己
MF 19 内桶峻
MF 8 小谷春日
MF 10 松木駿之介
FW 25 沼崎和弥
GK 1 藤川誠人
DF 5 岩崎湧治
DF 15 中島玲央
MF 6 増田皓夫
MF 13 山田盛央
FW 11 多嶋田雅司
FW 18 福本拓海