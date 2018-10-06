【J2第36節】新潟が攻防の末、讃岐から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第36節は10月6日 (土)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。
新潟は讃岐を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、新潟、讃岐共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは新潟の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、新潟は、1点差で讃岐を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ アルビレックス新潟

GK　38　アレックス　ムラーリャ
DF　24　川口　尚紀
DF　2　広瀬　健太
DF　44　大武　峻
DF　29　渡邊　泰基
MF　10　加藤　大
MF　32　カウエ
MF　26　戸嶋　祥郎
MF　16　渡邉　新太
FW　14　田中　達也
FW　9　河田　篤秀

GK　1　大谷　幸輝
DF　3　安田　理大
DF　5　富澤　清太郎
MF　33　高木　善朗
MF　34　原　輝綺
FW　11　ターレス
FW　19　矢野　貴章

■ カマタマーレ讃岐

GK　1　清水　健太
DF　4　荒堀　謙次
DF　30　竹内　彬
DF　5　麻田　将吾
DF　31　アレックス
MF　10　高木　和正
MF　28　田中　英雄
MF　14　佐々木　渉
MF　25　岡村　和哉
MF　17　佐々木　匠
FW　9　我那覇　和樹

GK　16　ソン　ヨンミン
DF　3　中島　大貴
DF　15　市村　篤司
MF　23　西　弘則
MF　26　濱口　草太
FW　19　重松　健太郎
FW　20　原　一樹

スタッツ

新潟讃岐CK数36PK数00オフサイド数16シュート数1510直接FK数119警告数00退場数00間接FK数16

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