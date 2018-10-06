【J2第36節】新潟が攻防の末、讃岐から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第36節は10月6日 (土)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。

新潟は讃岐を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、新潟、讃岐共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは新潟の方であった。

最終スコアは2 - 1となり、新潟は、1点差で讃岐を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ アルビレックス新潟

GK 38 アレックス ムラーリャ

DF 24 川口 尚紀

DF 2 広瀬 健太

DF 44 大武 峻

DF 29 渡邊 泰基

MF 10 加藤 大

MF 32 カウエ

MF 26 戸嶋 祥郎

MF 16 渡邉 新太

FW 14 田中 達也

FW 9 河田 篤秀

GK 1 大谷 幸輝

DF 3 安田 理大

DF 5 富澤 清太郎

MF 33 高木 善朗

MF 34 原 輝綺

FW 11 ターレス

FW 19 矢野 貴章

■ カマタマーレ讃岐

GK 1 清水 健太

DF 4 荒堀 謙次

DF 30 竹内 彬

DF 5 麻田 将吾

DF 31 アレックス

MF 10 高木 和正

MF 28 田中 英雄

MF 14 佐々木 渉

MF 25 岡村 和哉

MF 17 佐々木 匠

FW 9 我那覇 和樹

GK 16 ソン ヨンミン

DF 3 中島 大貴

DF 15 市村 篤司

MF 23 西 弘則

MF 26 濱口 草太

FW 19 重松 健太郎

FW 20 原 一樹

スタッツ

新潟讃岐CK数36PK数00オフサイド数16シュート数1510直接FK数119警告数00退場数00間接FK数16