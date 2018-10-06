【J2第36節】新潟が攻防の末、讃岐から逃げ切る

J2リーグ第36節は10月6日 (土)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。
新潟は讃岐を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、新潟、讃岐共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは新潟の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、新潟は、1点差で讃岐を降し、見事勝利です。
メンバー
■ アルビレックス新潟
GK 38 アレックス ムラーリャ
DF 24 川口 尚紀
DF 2 広瀬 健太
DF 44 大武 峻
DF 29 渡邊 泰基
MF 10 加藤 大
MF 32 カウエ
MF 26 戸嶋 祥郎
MF 16 渡邉 新太
FW 14 田中 達也
FW 9 河田 篤秀
GK 1 大谷 幸輝
DF 3 安田 理大
DF 5 富澤 清太郎
MF 33 高木 善朗
MF 34 原 輝綺
FW 11 ターレス
FW 19 矢野 貴章
■ カマタマーレ讃岐
GK 1 清水 健太
DF 4 荒堀 謙次
DF 30 竹内 彬
DF 5 麻田 将吾
DF 31 アレックス
MF 10 高木 和正
MF 28 田中 英雄
MF 14 佐々木 渉
MF 25 岡村 和哉
MF 17 佐々木 匠
FW 9 我那覇 和樹
GK 16 ソン ヨンミン
DF 3 中島 大貴
DF 15 市村 篤司
MF 23 西 弘則
MF 26 濱口 草太
FW 19 重松 健太郎
FW 20 原 一樹
スタッツ
新潟讃岐CK数36PK数00オフサイド数16シュート数1510直接FK数119警告数00退場数00間接FK数16