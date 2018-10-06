【J1第29節】G大阪がC大阪から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第29節は10月6日 (土)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪 vs ガンバ大阪の試合が行われました。

前半、G大阪はC大阪に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、G大阪は1点、C大阪は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、G大阪は、1点差でC大阪を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ セレッソ大阪

GK 21 キム ジンヒョン

DF 2 松田 陸

DF 14 丸橋 祐介

DF 15 木本 恭生

DF 22 マテイ ヨニッチ

MF 6 山口 蛍

MF 7 水沼 宏太

MF 10 清武 弘嗣

MF 11 ソウザ

MF 43 オスマル

FW 24 山村 和也

GK 27 丹野 研太

DF 5 田中 裕介

DF 23 山下 達也

MF 17 福満 隆貴

MF 26 秋山 大地

FW 13 高木 俊幸

FW 19 澤上 竜二

■ ガンバ大阪

GK 1 東口 順昭

DF 3 ファビオ

DF 4 藤春 廣輝

DF 5 三浦 弦太

DF 22 オ ジェソク

MF 7 遠藤 保仁

MF 10 倉田 秋

MF 15 今野 泰幸

MF 50 小野瀬 康介

FW 9 アデミウソン

FW 39 渡邉 千真

GK 23 林 瑞輝

DF 13 菅沼 駿哉

DF 14 米倉 恒貴

MF 25 藤本 淳吾

MF 28 高 宇洋

FW 19 一美 和成

FW 38 中村 敬斗

スタッツ

C大阪G大阪CK数106PK数00オフサイド数33シュート数1011直接FK数109警告数01退場数00間接FK数33