【J1第29節】G大阪がC大阪から逃げ切り勝利

J1リーグ第29節は10月6日 (土)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪 vs ガンバ大阪の試合が行われました。
前半、G大阪はC大阪に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、G大阪は1点、C大阪は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、G大阪は、1点差でC大阪を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ セレッソ大阪
GK 21 キム ジンヒョン
DF 2 松田 陸
DF 14 丸橋 祐介
DF 15 木本 恭生
DF 22 マテイ ヨニッチ
MF 6 山口 蛍
MF 7 水沼 宏太
MF 10 清武 弘嗣
MF 11 ソウザ
MF 43 オスマル
FW 24 山村 和也
GK 27 丹野 研太
DF 5 田中 裕介
DF 23 山下 達也
MF 17 福満 隆貴
MF 26 秋山 大地
FW 13 高木 俊幸
FW 19 澤上 竜二
■ ガンバ大阪
GK 1 東口 順昭
DF 3 ファビオ
DF 4 藤春 廣輝
DF 5 三浦 弦太
DF 22 オ ジェソク
MF 7 遠藤 保仁
MF 10 倉田 秋
MF 15 今野 泰幸
MF 50 小野瀬 康介
FW 9 アデミウソン
FW 39 渡邉 千真
GK 23 林 瑞輝
DF 13 菅沼 駿哉
DF 14 米倉 恒貴
MF 25 藤本 淳吾
MF 28 高 宇洋
FW 19 一美 和成
FW 38 中村 敬斗
スタッツ
C大阪G大阪CK数106PK数00オフサイド数33シュート数1011直接FK数109警告数01退場数00間接FK数33