【J1第29節】G大阪がC大阪から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第29節は10月6日 (土)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪 vs ガンバ大阪の試合が行われました。
前半、G大阪はC大阪に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、G大阪は1点、C大阪は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、G大阪は、1点差でC大阪を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ セレッソ大阪

GK　21　キム　ジンヒョン
DF　2　松田　陸
DF　14　丸橋　祐介
DF　15　木本　恭生
DF　22　マテイ　ヨニッチ
MF　6　山口　蛍
MF　7　水沼　宏太
MF　10　清武　弘嗣
MF　11　ソウザ
MF　43　オスマル
FW　24　山村　和也

GK　27　丹野　研太
DF　5　田中　裕介
DF　23　山下　達也
MF　17　福満　隆貴
MF　26　秋山　大地
FW　13　高木　俊幸
FW　19　澤上　竜二

■ ガンバ大阪

GK　1　東口　順昭
DF　3　ファビオ
DF　4　藤春　廣輝
DF　5　三浦　弦太
DF　22　オ　ジェソク
MF　7　遠藤　保仁
MF　10　倉田　秋
MF　15　今野　泰幸
MF　50　小野瀬　康介
FW　9　アデミウソン
FW　39　渡邉　千真

GK　23　林　瑞輝
DF　13　菅沼　駿哉
DF　14　米倉　恒貴
MF　25　藤本　淳吾
MF　28　高　宇洋
FW　19　一美　和成
FW　38　中村　敬斗

スタッツ

C大阪G大阪CK数106PK数00オフサイド数33シュート数1011直接FK数109警告数01退場数00間接FK数33

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