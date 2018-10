【B1第1節】三遠が京都を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第1節は10月6日 (土)、豊橋市総合体育館で三遠ネオフェニックス vs 京都ハンナリーズの試合が行われ、三遠が77 - 64で、京都を降して勝利した。

60 - 54で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

メンバー

■ 三遠ネオフェニックス

PF 2 ロバート・ドジャー

PG 4 寺園 脩斗

PG 5 川嶋 勇人

SG 6 長谷川 智伸

PG 7 渡邊 翔太

C 8 太田 敦也

SG 11 岡田 慎吾

SG 12 ダシルバ ヒサシ

PG 15 鈴木 達也

SF 21 菅野 翔太

C 23 シャキール・モリス

C 45 ウィリアム・マクドナルド

SG 73 田渡 修人

■ 京都ハンナリーズ

PG 3 伊藤 達哉

SF 7 晴山 ケビン

PG 9 綿貫 瞬

SG 12 岡田 優介

PF 32 ジュリアン・マブンガ

SG 33 内海 慎吾

PF 43 永吉 佑也

PF 45 頓宮 裕人

SG 91 片岡 大晴

スタッツ

三遠京都2P成功数21203P成功数953P成功率40%35%FG成功数3025FT成功数89アシスト数2311オフェンスリバウンド数145スティール数114ターンオーバー数815ディフェンスリバウンド数2625ファウル数1515ファストブレイク数114ブロックショット数15ポインツインザペイント数3834ポインツフロムターンオーバー数215