■新作スマホゲームアプリ

「Aetolia-冒険のラプソディー」は、エトリアを守るために勇者たちが繰り広げる冒険を描いたMMORPG。アサシン、ソードマン、ランサーの3つから職業を選び、仲間とダンジョンに挑む。装備の強化、騎獣、使い魔、英霊などで育成しながら最強の勇者を目指すことになる。

仲間との冒険が楽しくなるギルドシステムも搭載。ギルド領地や任務、ギルド戦といったコンテンツが用意されている。その他にも、衣装の着せ替えや、結婚システムなど、バトル以外の要素も充実しているぞ。

Aetolia-冒険のラプソディーをダウンロード

「夜明けのベルカント」は、戦乱渦巻く世界を舞台に、“3人の主人公”を通してそれぞれの思い、正義、葛藤を描くドラチックシミュレーションRPGだ。歴史の観測者として選ばれたプレイヤーは、さまざまなキャラクターと縁を結び、戦いの歴史を観測していく。

圧倒的なボリュームで描くストーリーが、ドラマティックに展開。個性的なキャラクターたちの魅力を引き出すさまざまなコンテンツで「夜明けのベルカント」の世界に没入することができる。

夜明けのベルカントをダウンロード

「真・三國無双 斬」は、ダイナミックなアクションが楽しめる一騎当千アクションRPG。三国志の世界を舞台に、一騎当千の武将となり敵の大軍を一掃するアクションを楽しむことができる。

40人超の個性豊かな武将たちが勢揃い。真・三國無双の世界をシネマティックに演出するぞ。

真・三國無双 斬をダウンロード

「P.E.T.S.アカデミア」は、総勢50名以上の個性豊かな魔法少女たちが登場する魔法少女育成RPG。新任校長となったプレイヤーは、魔法少女を募集、育成し、ともに戦いキズナを深めていく。

好みの生徒を秘書に任命して校長室で交流したり、生徒たちにプレゼントをすることも可能。親密度が上がることで、セリフの種類や、キャラクエストが解放されるなど、お楽しみ要素も満載だ。

P.E.T.S.アカデミアをダウンロード

「Revolve Act -S-」は、「謎解きストーリー×カードバトル」をテーマとしたスタイリッシュカードバトルゲーム。

カードバトルでは20枚のカードを自由に組み合わせてデッキを構築し、フィールド前衛に出す相手を攻撃する役割を担う“アニマ”と、フィールド後衛に出すことでサポート効果を発揮する“アシスト”を利用し、相手のライフを0にすることで勝利となる。オンライン対戦モードでは、全国のライバルたちと対戦することも可能だ。

Revolve Act -S-をダウンロード

「パーフェクトミッション」は、最高司令官となって、兵器や部隊を操り世界征服を目指す軍事戦略シミュレーションゲームだ。

戦車、ミサイル車両、特殊兵、戦闘ヘリ、空母など、100種類以上の兵器や武器が登場。さらに、歴代の名将たちを仲間にすることも可能で、強力な部隊を作ることができる。

仲間とともに結成した軍団で海賊を倒したり、軍団戦といった要素も搭載。要塞都市の占領を目指す都市戦では、熾烈な戦いを体験できるぞ。

パーフェクトミッションをダウンロード

「交響性ミリオンアーサー」は、シリーズで初となるアクション要素を取り入れたアクションRPGだ。

バトルでは、ジャンプやローリング、敵や味方を持ち上げて投げる、といった多彩なアクションが可能。通常攻撃とスキルの組み合わせでコンボを繰り出し、迫りくる強敵を撃破していこう。ステージには切り倒すと橋になる木やつるつる滑る氷の床といったギミックも用意されているぞ。

フィールド上にランダムで出現する騎士を倒すことができれば、仲間にすることができる「キャラハント」要素も搭載している。仲間となった騎士はクエストに連れていけるほか、プレイヤー自身がそうさすることも可能だ。

交響性ミリオンアーサーをダウンロード

■事前登録中のスマホゲームアプリ

「プレカトゥスの天秤」は、鉄と蒸気と銃の時代を舞台に、正義と罪をテーマにした100人を超えるキャラクターたちが織りなす壮大なストーリーが魅力のマルチシナリオRPG。7つの国、7つの主人公が登場し、それぞれのシナリオが時間軸で重なり合いながら展開していく。

ターン制バトルでは、陣形によって同じキャラクターで使い勝手が変わるなど、プレイヤーのスタイルで楽しむことが可能。好きなキャラクターを自分好みに育てていくこともできる。

プレカトゥスの天秤に事前登録

「ヴェンデッタ」は、3Dによる美麗グラフィックと滑らかなアクション、そして高いカスタマイズ性を備えたMMORPG。自由度の高いキャラクターメイキングで自分だけのキャラクターを作り、広大なオープンワールドを冒険することができる。

世界を360度見渡すことのできる自由な視点で世界を冒険し、敵との戦闘を堪能できるぞ。

ヴェンデッタに事前登録

「オウガ・レクイエム」は、神々の戦いを描いたダークファンタジーMMORPG。美麗グラフィックで精緻に描かれた広大なフィールド、華麗な戦闘、耽美なキャラクター、リアルタイムマルチバトルなど多彩なコンテンツが搭載されている。

個性的な職業が用意されており、多段階の覚醒も可能。アバターを自由に選ぶことも可能なので、自分だけの個性的なキャラクターを作り出すことができるぞ。

35種類のスキルを組み合わせて行う戦闘では、高度な戦略性を実現。最大5人の仲間と挑むワールドボスはリアルタイムで展開するぞ。

オウガ・レクイエムに事前登録

