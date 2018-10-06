【B2第2節】香川が福島を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第2節は10月6日 (土)、高松市総合体育館で香川ファイブアローズ vs 福島ファイヤーボンズの試合が行われ、香川が73 - 60で、福島を降して勝利した。

61 - 49で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ 香川ファイブアローズ

PG 0 大澤 歩

PF 2 レジナルド・ウォーレン

SF 7 堀川 竜一

SG 14 高比良 寛治

PG 17 石川 智也

SG 20 安部 瑞基

SG 30 テレンス・ウッドベリー

SF 41 高田 秀一

PG 88 木村 啓太郎

SF 99 筑波 拓朗

■ 福島ファイヤーボンズ

SG 2 徳川 慎之介

PG 4 猪狩 渉

PG 8 村上 慎也

PG 9 神原 裕司

SF 18 川満 寿史

PG 24 鈴木 大

PF 30 イバン・ラベネル

PF 32 武藤 修平

PF 34 前田 陽介

C 43 クリス・ブレディ

PF 51 安慶 大樹

スタッツ

香川福島2P成功数21213P成功数843P成功率40%16%FG成功数2925FT成功数76アシスト数1918オフェンスリバウンド数613スティール数47ターンオーバー数1313ディフェンスリバウンド数3225ファウル数1817ファストブレイク数211ブロックショット数11ポインツインザペイント数3228ポインツフロムターンオーバー数89