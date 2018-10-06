【B2第2節】香川が福島を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第2節は10月6日 (土)、高松市総合体育館で香川ファイブアローズ vs 福島ファイヤーボンズの試合が行われ、香川が73 - 60で、福島を降して勝利した。
61 - 49で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

詳細を確認する

メンバー

■ 香川ファイブアローズ

PG　0　大澤 歩
PF　2　レジナルド・ウォーレン
SF　7　堀川 竜一
SG　14　高比良 寛治
PG　17　石川 智也
SG　20　安部 瑞基
SG　30　テレンス・ウッドベリー
SF　41　高田 秀一
PG　88　木村 啓太郎
SF　99　筑波 拓朗

■ 福島ファイヤーボンズ

SG　2　徳川 慎之介
PG　4　猪狩 渉
PG　8　村上 慎也
PG　9　神原 裕司
SF　18　川満 寿史
PG　24　鈴木 大
PF　30　イバン・ラベネル
PF　32　武藤 修平
PF　34　前田 陽介
C　43　クリス・ブレディ
PF　51　安慶 大樹

スタッツ

香川福島2P成功数21213P成功数843P成功率40%16%FG成功数2925FT成功数76アシスト数1918オフェンスリバウンド数613スティール数47ターンオーバー数1313ディフェンスリバウンド数3225ファウル数1817ファストブレイク数211ブロックショット数11ポインツインザペイント数3228ポインツフロムターンオーバー数89

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami