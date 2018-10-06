【J1第29節】湘南が鳥栖との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第29節は10月6日 (土)、ベストアメニティスタジアムでサガン鳥栖 vs 湘南ベルマーレの試合が行われました。
前半終了時点で、湘南は0点、鳥栖は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、鳥栖は湘南のゴールを割ることはできず、一方湘南は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、湘南は、1点差で鳥栖を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ サガン鳥栖

GK　20　権田　修一
DF　8　藤田　優人
DF　5　キム　ミンヒョク
DF　33　ジョアン　オマリ
DF　23　吉田　豊
MF　36　高橋　秀人
MF　6　福田　晃斗
MF　4　原川　力
FW　40　小野　裕二
FW　19　趙　東建
FW　44　金崎　夢生

GK　18　高丘　陽平
DF　2　三丸　拡
DF　24　安在　和樹
MF　14　高橋　義希
FW　9　フェルナンド　トーレス
FW　11　豊田　陽平
FW　27　田川　亨介

■ 湘南ベルマーレ

GK　1　秋元　陽太
DF　13　山根　視来
DF　20　坂　圭祐
DF　8　大野　和成
MF　36　岡本　拓也
MF　18　松田　天馬
MF　6　石川　俊輝
MF　29　杉岡　大暉
FW　2　菊地　俊介
FW　38　山崎　凌吾
FW　7　梅崎　司

GK　21　富居　大樹
DF　30　島村　毅
MF　16　齊藤　未月
MF　28　石原　広教
FW　23　高山　薫
FW　26　山口　和樹
FW　50　小川　慶治朗

スタッツ

鳥栖湘南CK数83PK数00オフサイド数43シュート数135直接FK数1612警告数01退場数00間接FK数53

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