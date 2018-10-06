【J1第29節】湘南が鳥栖との一進一退を制す

J1リーグ第29節は10月6日 (土)、ベストアメニティスタジアムでサガン鳥栖 vs 湘南ベルマーレの試合が行われました。
前半終了時点で、湘南は0点、鳥栖は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、鳥栖は湘南のゴールを割ることはできず、一方湘南は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、湘南は、1点差で鳥栖を降し、見事勝利です。
メンバー
■ サガン鳥栖
GK 20 権田 修一
DF 8 藤田 優人
DF 5 キム ミンヒョク
DF 33 ジョアン オマリ
DF 23 吉田 豊
MF 36 高橋 秀人
MF 6 福田 晃斗
MF 4 原川 力
FW 40 小野 裕二
FW 19 趙 東建
FW 44 金崎 夢生
GK 18 高丘 陽平
DF 2 三丸 拡
DF 24 安在 和樹
MF 14 高橋 義希
FW 9 フェルナンド トーレス
FW 11 豊田 陽平
FW 27 田川 亨介
■ 湘南ベルマーレ
GK 1 秋元 陽太
DF 13 山根 視来
DF 20 坂 圭祐
DF 8 大野 和成
MF 36 岡本 拓也
MF 18 松田 天馬
MF 6 石川 俊輝
MF 29 杉岡 大暉
FW 2 菊地 俊介
FW 38 山崎 凌吾
FW 7 梅崎 司
GK 21 富居 大樹
DF 30 島村 毅
MF 16 齊藤 未月
MF 28 石原 広教
FW 23 高山 薫
FW 26 山口 和樹
FW 50 小川 慶治朗
スタッツ
鳥栖湘南CK数83PK数00オフサイド数43シュート数135直接FK数1612警告数01退場数00間接FK数53