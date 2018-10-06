【J1第29節】湘南が鳥栖との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第29節は10月6日 (土)、ベストアメニティスタジアムでサガン鳥栖 vs 湘南ベルマーレの試合が行われました。

前半終了時点で、湘南は0点、鳥栖は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、鳥栖は湘南のゴールを割ることはできず、一方湘南は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、湘南は、1点差で鳥栖を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ サガン鳥栖

GK 20 権田 修一

DF 8 藤田 優人

DF 5 キム ミンヒョク

DF 33 ジョアン オマリ

DF 23 吉田 豊

MF 36 高橋 秀人

MF 6 福田 晃斗

MF 4 原川 力

FW 40 小野 裕二

FW 19 趙 東建

FW 44 金崎 夢生

GK 18 高丘 陽平

DF 2 三丸 拡

DF 24 安在 和樹

MF 14 高橋 義希

FW 9 フェルナンド トーレス

FW 11 豊田 陽平

FW 27 田川 亨介

■ 湘南ベルマーレ

GK 1 秋元 陽太

DF 13 山根 視来

DF 20 坂 圭祐

DF 8 大野 和成

MF 36 岡本 拓也

MF 18 松田 天馬

MF 6 石川 俊輝

MF 29 杉岡 大暉

FW 2 菊地 俊介

FW 38 山崎 凌吾

FW 7 梅崎 司

GK 21 富居 大樹

DF 30 島村 毅

MF 16 齊藤 未月

MF 28 石原 広教

FW 23 高山 薫

FW 26 山口 和樹

FW 50 小川 慶治朗

スタッツ

鳥栖湘南CK数83PK数00オフサイド数43シュート数135直接FK数1612警告数01退場数00間接FK数53