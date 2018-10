【怖いもの知らず？！】私生活でヒーローとなった7人のセレブ

もしあなたが危険な瞬間に遭遇し、助けてくれたのがセレブだったら…?海で溺れかけの人、登山者などを救った7人のセレブヒーローをご紹介。

トム・クルーズ

WASHINGTON, DC - JULY 22: Tom Cruise attends the 'Mission: Impossible - Fallout' U.S. Premiere at Lockheed Martin IMAX Theater at the Smithsonian National Air & Space Museum on July 22, 2018 in Washington, D.C. (Photo by James Devaney/Getty Images)

トムは、LAで衝突事故を目撃!すぐさま救急車を呼び、当たられた女性ドライバーの元へ駆けつけたそう。トムは救急車にも一緒に乗り込み、病院も何度か訪れ、700万の医療費も彼が支払ったんだとか。大盤振る舞い!

ヒュー・ジャックマン

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 01: Actor Hugh Jackman attends MPTF's 95th anniversary celebration 'Hollywood's Night Under The Stars' on October 1, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

彼の息子が、ビーチで離岸流(沖へ強く流れる海水)に巻き込まれたそう。離岸流は部分的に発生しますが、非常に危険で、流れに逆らって泳ぐことは困難なんだとか。しかし、ヒュー・ジャックマンは迷うことなく海に飛び込み、息子を救出。ヒューは、離岸流に巻き込まれた際は、海岸と並行に泳ぐと脱出できると知っていたみたいで、事なきをえました。良かった。

ヴィン・ディーゼル

NEW YORK, NY - APRIL 30: Actor Vin Diesel attends the 45th Chaplin Award Gala at the on April 30, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

まさに、『ワイルド・スピード』の世界?!ヴィンは、バイクで走行中に事故を目撃。車は横転し、燃料が漏れていたそう。危険だと察知した彼はすぐさま、バイクを止めて車内から2人の子供と父親を救出。おかげで大事にいたりませんでした。勇敢なヴィンに拍手!

ブラッド・ピット

Getty

『World War Z』のプレミア会で、約700人が集まっていました。ブラッドを一目見ようと、ファンは歓喜と興奮。そこに1人の女性が、人混みに押されて転倒。それに気がついたブラッドは、すぐさま彼女を救出。大きな怪我にならなかったそうです。彼は、ファンをよく見ているんですね。

アーノルド・シュワルツェネッガー

PARIS, FRANCE - DECEMBER 12: Arnold Schwarzenegger arrives for a meeting with French President Emmanuel Macron as he receives the One Planet Summit's international leaders at Elysee Palace on December 12, 2017 in Paris, France. Macron is hosting the One Planet climate summit, which gathers world leaders, philantropists and other committed private individuals to discuss climate change. (Photo by Aurelien Meunier/Getty Images)

2004年、シュワちゃんはバケーションのためにハワイを訪れました。彼はビーチで、溺れかけている人を見つけます。ボディーボードに乗り、すぐさま溺れそうな男性を救出し、海岸まで引き戻したそう。かっこいい!

ハリソン・フォード

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 23: Actor Harrison Ford attends the 'Blade Runner 2049' press confrence at the Ritz-Carlton on October 23, 2017 in Tokyo, Japan. (Photo by Jun Sato/WireImage)

ワイオミング州で、2人の女性が登山をしていました。1人の女性が、登山を断念。もう1人の女性が、レスキューを呼びました。ヘリで現れたのは、なんとハリウッド俳優のハリソン・フォ―ド!?

パイロット免許を持つ彼は、こうしてボランティアでヘリを操縦しているそう。急にハリウッド俳優が現れたら、腰を抜かしそう!

ライアン・ゴズリング

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 26: Actor Ryan Gosling attends the 89th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on February 26, 2017 in Hollywood, California. (Photo by George Pimentel/FilmMagic)

彼がマンハッタンの街を歩いている時、1人の女性が信号待ちしていたそう。彼女は車が近づいていることに気が付かず、道路を渡ろうとしていました。ライアンはすぐさま、彼女の腕をつかみ「気をつけて」と言って、助けたんだとか。紳士…。

喧嘩の仲裁?

ニューヨークの道路の真ん中で、喧嘩する男性2人。周りが止めても、喧嘩が収まる気配なし。そこにキャップを被り、ボーダーのタンクトップを着た男性が現れます。

周りで「ライアン・ゴズリングよ!」という声が聞こえてきます。顔はハッキリ見えませんが、喧嘩していた男性たちも彼の登場で落ち着きます。いきなりハリウッド俳優が目の前に現れたら、怒りも瞬間冷却ですね。

いかがでしたか?

PARIS, FRANCE - DECEMBER 11: Former Governor of the US State of California Arnold Schwarzenegger rides a 'Velib' electric bicycle at Hotel de Ville on December 11, 2017 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/Getty Images)

楽しそう&おちゃめなシュワちゃん。おまけに載せておきます(笑)

危険な瞬間でもヒヤッとするのに、セレブに助けられたら息が止まりそうですよね!でも皆さん、大きな怪我もなく無事で良かったです。

11 Times A-List Celebrities Became Real Life Heroes | Best Life

※この記事は上記のリンクを翻訳・参考にしています。