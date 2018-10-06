福井国体１０月６日の福井県勢結果

ゴルフ少年男子で優勝した福井の（右から）杉浦、大谷、冨田と金井監督

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月６日の福井県勢の結果

◇ゴルフ（福井県芦原ＧＣほか）

　▽成年男子団体最終成績 ２福井４２３（２１３、２１０＝織田７２、横井７２、木村６６）

　▽同個人最終成績 ４木村太一１３７（７１、６６） １７織田信亮１４２（７０、７２） ３０横井優星１４４（７２、７２）

　▽女子団体最終成績 ２７福井４６８（２３６、２３２＝中川７８、高木７８、服部７６）　　

　▽同個人最終成績 ２７服部仁美１４８（７２、７６） ９１高木美佑１５９（８１、７８） （１０７）中川成美１６１（８３、７８）

　▽少年男子団体最終成績 １福井４３４（２１７、２１７＝大谷６６、杉浦７５、冨田７６）

　▽同個人最終成績 ３大谷元気１４０（７４、６６） １２冨田幸暉１４５（６９、７６） ２７杉浦悠太１４９（７４、７５）

◇重量挙げ（小浜市民体育館）　　　　　　　

▽少年男子６９キロ級スナッチ

２吉川修平（坂井高）１１２キロ

▽同６９キロ級ジャーク ２吉川修平（坂井高）１３６キロ

▽同６９キロ級トータル ２吉川修平（坂井高）２４８キロ（スナッチ１１２、ジャーク１３６）

◇ボクシング（福井県産業会館）

　▽成年男子ライトフライ級準々決勝 柏崎　刀翔　不戦勝　青山　耕大

（福井・福　　　　　（富山・専 井南特別支　　　　　大）　　　 援学校教）　　　　　　　　　　

　▽同ライトウエルター級準々決勝 佐々木光大　判　定　白崎　隼樹 （新潟・駒　　　　　（福井・Ｊ 大）　　　　　　　　Ａ共済連）

　▽同ライトヘビー級準々決勝 但馬ミツロ　棄　権　栗田　琢郎 （福井・福　２回１　（山形・日 井県スポー　分３７秒　大）　　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽成年女子フライ級準々決勝 昼田　瑞希　判　定　和田まどか （岡山・自　　　　　（福井・福 衛隊）　　　　　　　井県スポー

　　　　　　　　　　ツ協会）　

　▽少年男子ピン級準々決勝 鈴木　義人　判　定　熊野幸志朗 （岩手・水　　　　　（福井・武 沢工高）　　　　　　生工高）　

　▽同ライトフライ級準々決勝 保坂　瑞紀　判　定　岩佐　亮吾 （広島・崇　　　　　（福井・羽 徳高）　　　　　　　水高）

　▽同ライトウエルター級準々決勝 内村　源斗　判　定　佐々木崇弥 （鹿児島・　　　　　（福井・羽 鹿屋工高）　　　　　水高）　　

　▽同ウエルター級１回戦 吉川拳士朗　判　定　小　枝　恭 （福井・武　　　　　（青森・青 生工高）　　　　　　森工高）　

　▽同ミドル級準々決勝 加藤　千龍　判　定　西邑　拓真 （栃木・作　　　　　（福井・武 新学院高）　　　　　生工高）

　◇空手（敦賀市総合運動公園体育館）

　▽成年男子組手個人軽量級１回戦 前野　晃摂　８―０　中　畑　憧 （福井・京　　　　　（青森・拓 都府警）　　　　　　大）　　　

　▽同２回戦　　　　　　　　　 前野　晃摂　７―１　水野　泰輔 （福井・京　　　　　（愛媛・愛 都府警）　　　　　　媛綜合警備

　　　　　　　　　　保障）　　

　▽同３回戦　　　　　　　　　 前野　晃摂　４―１　川島　光矢 （福井・京　　　　　（神奈川・ 都府警）　　　　　　駒大）　　

　▽同準々決勝　　　　　　　　 前野　晃摂　５―１　芳賀　一然 （福井・京　　　　　（大分・近 都府警）　　　　　　大工学部）

　▽同準決勝　　　　　　　　　 前野　晃摂　１―０　長谷川裕介 （福井・京　　　　（兵庫・神港 都府警）　　　　　　学園高教）

　▽同決勝　　　　　　　　　　 前野　晃摂　４―２　明吉　洸樹 （福井・京　　　　　（福岡・仏 都府警）　　　　　　教大）　　

　▽同組手個人中量級２回戦　　 大　迫　睦　７―１　須田　芳広 （福井・福　　　　　（鳥取・モ 井県スポー　　　　　ストブリス ツ協会）　　　　　　ク）　　　

　▽同３回戦　　　　　　　　　 大　迫　睦　３―２　川島　賢人 （福井・福　　　　　（宮城・近 井県スポー　　　　　大）　　　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同準々決勝　　　　　　　　 大　迫　睦　４―０　鹿村　良介 （福井・福　　　　　（岐阜・西 井県スポー　　　　　濃運輸）　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同準決勝　　　　　　　　　 大　迫　睦　４―１　立花　彪貴 （福井・福　　　　　（兵庫・近 井県スポー　　　　　大）　　　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同決勝　　　　　　　　　　 大　迫　睦　７―３　五明　宏人 （福井・福　　　　（神奈川・Ａ 井県スポー　　　　　ＬＳＯＫ） ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同組手個人重量級１回戦　　 石浜　直鴻　５―０　亀井　大雅 （福井・福　　　　　（和歌山・ 井県スポー　　　　　天理大）　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同２回戦　　　　　　　　　 石浜　直鴻　８―０　出町恭太郎 （福井・福　反則勝　（青森・か 井県スポー　ち　　　わでん）　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同３回戦　　　　　　　　　 石浜　直鴻　７―１　松本健士朗 （福井・福　　　　　（京都・近 井県スポー　　　　　大）　　　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同準々決勝　　　　　　　　 石浜　直鴻　５―３　嶋田　力斗 （福井・福　　　　　（埼玉・京 井県スポー　　　　　産大）　　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同準決勝　　　　　　　　　 石浜　直鴻　４―２　飯村吏毅哉 （福井・福　　　　　（熊本・綱 井県スポー　　　　　田牧場）　 ツ協会）　　　　　　　　　　　

　▽同決勝　　　　　　　　　　 崎山　優成　１０―２　石浜　直鴻 （香川・近　　　　　（福井・福 大工学部）　　　　　井県スポー

　　　　　　　　　　ツ協会）　

　▽成年女子組手個人１回戦　　 片山　文香　９―１　松村　結衣 （福井・ニ　　　　　（埼玉・日 ッテックコ　　　　　体大）　　 ンサル）　　　　　　　　　　　

　▽同２回戦　　　　　　　　　 片山　文香　４―１　安住　早代 （福井・ニ　　　　　（宮城・京 ッテックコ　　　　　産大）　　 ンサル）　　　　　　　　　　　

　▽同３回戦　　　　　　　　　 片山　文香　２―０　高以耒友美 （福井・ニ　　　　　（長崎・長 ッテックコ　　　　　崎大）　　 ンサル）　　　　　　　　　　　

　▽同準々決勝　　　　　　　　 片山　文香　３―２　守屋みなみ （福井・ニ　　　　　（山梨・駒 ッテックコ　　　　　大）　　　 ンサル）　　　　　　　　　　　

　▽同準決勝　　　　　　　　　 片山　文香　３―１　抜井　菜美 （福井・ニ　　　　　（静岡・ラ ッテックコ　　　　　ンテック） ンサル）　　　　　　　　　　　

　▽同決勝　　　　　　　　　　 片山　文香　２―１　染谷真有美 （福井・ニ　　　　　（茨城・茨 ッテックコ　　　　　城県競技力 ンサル）　　　　　　向上対策本

　　　　　　　　　　部）　　　

　▽少年男子形２回戦　　　　　 栗　田　歩　５―０　石田　力穂 （福井・敦　　　　（三重・四日 賀気比高）　　　　　市四郷高）

　▽同準々決勝　　　　　　　　 栗　田　歩　３―２　舟　田　葵 （福井・敦　　　　　（山梨・日 賀気比高）　　　　　本航空高）

　▽同準決勝　　　　　　　　　 栗　田　歩　３―２　江原　琉一 （福井・敦　　　　　（香川・高 賀気比高）　　　　　松中央高）

　▽同決勝　　　　　　　　　　 田中　透也　３―２　栗　田　歩 （京都・大　　　　　（福井・敦 阪学芸高）　　　　　賀気比高）

　▽少年女子形１回戦　　　　　 斉藤　美羽　５―０　三島　きり （福井・福　　　　　（島根・出 井工大福井　　　　　雲工高）　 高）　　　　　　　　　　　　　

　▽同２回戦　　　　　　　　　 斉藤　美羽　４―１　岡田　愛結 （福井・福　　　　（兵庫・東洋 井工大福井　　　　　大姫路高） 高）　　　　　　　　　　　　　

　▽同準々決勝　　　　　　　　 斉藤　美羽　５―０　相原　知歩 （福井・福　　　　　（愛媛・松 井工大福井　　　　　山中央高） 高）　　　　　　　　　　　　　

　▽同準決勝　　　　　　　　　 森本　莉菜　４―１　斉藤　美羽 （大阪・城　　　　　（福井・福 南学園高）　　　　　井工大福井

　　　　　　　　　　高）　　　

　▽同３位決定戦　　　　　　　 大内美里沙　５―０　斉藤　美羽 （山梨・日　　　　　（福井・福 本航空高）　　　　　井工大福井

　　　　　　　　　　高）　

◇バレーボール（坂井市丸岡体育館） ▽少年男子２回戦

秋　　田　２２５―２００　福　　井 （雄物川　　２５―２１　（福井工大 高）　　　　　　　　　福井高）

　▽少年女子２回戦 福　　井　２２５―１７０　岩　　手 （福井工　　２５―１６　　（選抜） 大福井高）　　　　　　　　　　

◇スポーツクライミング（福井県池田町特設会場）　　　　　　　　　

▽成年男子リード予選 ９福井（藤脇、中上）＝落選

▽成年女子リード予選 ２福井（尾上、広重）＝決勝進出

▽同ボルダリング決勝 ５福井（尾上、広重）

▽少年男子ボルダリング予選 １５福井（川崎、花村）＝落選

▽少年女子ボルダリング予選 ８福井（野村、直井）＝決勝進出

◇カヌー（大野市九頭竜川特設カヌー会場）

【成年男子】 ▽スラローム・カヤックシングル（２５ゲート） ２金谷徹８９・００点

▽スラローム・カナディアンシングル（２５ゲート） ８高田和樹１３２・３３点

▽ワイルドウオーター・カヤックシングル（スプリント） ５国京健二４０秒４１

【成年女子】

　▽スラローム・カヤックシングル（２５ゲート） １伊藤由佳１０２・７４点

　▽スラローム・カナディアンシングル（２５ゲート） ９高橋麻理佳６１８・７４点

▽ワイルドウオーター・カヤックシングル（スプリント） ２江田純子４５秒６６

　◇バドミントン（勝山市体育館ジオアリーナ）

　▽成年男子３回戦 福　　井２単２―０１　熊　　本

　　　　　複０―１　　　　　　

　橋　本　０２０―２２２　山　田○

　佐　伯　　１８―２１　　霜　上 ○松　川　２１６―２１１　北　里

　　　　　　２１―８

　　　　　　２１―１１ ○佐　伯　２２１―１９０　霜　上

　　　　　　２１―１３

　▽成年女子１回戦 福　　井２単１―１１　佐　　賀

　　　　　複１―０

○綿　矢　２２１―１６０　毛　利

　山　口　　２１―１９　　古　賀

　西　江　０２３―２５２　毛　利○

　　　　　　１９―２１ ○山　口　２２１―９０　志　波

　　　　　　２１―１２

　▽少年男子１回戦 福　　井２単１―００　群　　馬

　　　　　複１―０

○農　口　２２１―８０　渡　辺

　服　部　　２１―１９　　小　山 ○服　部　２２１―１５０　渡　辺

　　　　　　２１―１６

◇アーチェリー（福井市スポーツ公園サッカー場）　　　　　　　　　

▽成年男子団体予選 ４福井１９１１点（杉尾６４２、今井６３５、津田６３４）＝準々決勝進出

▽同個人　９杉尾知輝（福井県スポーツ協会）６４２点１５今井雅樹（丹南高教）６３５点１７津田勇志（足羽高教）６３４点

▽成年女子団体予選 ５福井１８０６点（小城６２２、久原６２０、服部５６４）＝準々決勝進出

▽同個人 ６小城碧（福井県スポーツ協会）６２２点７久原千夏（福井 信用金庫）６２０点 ３７服部由莉（足羽高職）５６４点

▽少年男子団体予選 １６福井１７０２点（山本５８４、上原５８４、須山５３４）＝決勝トーナメント進出

▽同個人　２６山本連太郎（丹南高）５８４点 ２８上原孝史（丹南高）５８４点 ６３須山和亮（丹南高）５３４点

▽少年女子団体予選 ４福井１６９３点（西嶋５９８、藤井５６２、玉邑５３３）＝決勝トーナメント進出

▽同個人 ５西嶋詩緒里（丹南高）５９８点 ２３藤井優衣奈（丹南高）５６２点 ３５玉邑ゆう（丹南高）５３３点

◇ホッケー（福井県立ホッケー場ほか） ▽成年男子準決勝 福　　井　４０―０１　滋　　賀 （選抜）　　１―０　　（選抜）

　　　　　　０―１　　　　　　

　　　　　　３―０　　　　　　

　▽少年男子準々決勝 福　　井　３１―０２　鳥　　取 （丹生高）　１―２　（八頭高）

　　　　　　１―０　　　　　　

　　　　　　０―０　　　　　　

　▽少年女子準々決勝 福　　井　１１―１１　岐　　阜 （丹生高）　０―０　　（岐阜各

　　　　　　０―０　　務野高）

　　　　　　０―０　　　　　　

　　　（ＳＯ３―２）

◇柔道（福井県立武道館）

▽女子２回戦 福　　　井　４―０　群　　　馬 ○前　川初　優　勢　矢　島初　 ○竹　内３　合わせ　川　端２　

　　　　　　技　　　　　　　　 ○北　出初　大内刈　遠　藤初　

　　　　　　り　　　　　　　　

　川　上初　引き分　小　鮒初　

　　　　　　け　　　　　　　　 ○山　本４　合わせ　茅　根２　

　　　　　　技　　　　　　　　

　▽同３回戦 福　　　井　２―０　愛　　　知

　前　川初　引き分　河　端初　

　　　　　　け　　　　　　　　

　竹　内３　引き分　月　野３　

　　　　　　け　　　　　　　　 ○北　出初　大外刈　近　藤初　

　　　　　　り　　　　　　　　

　川　上初　引き分　松　本初　

　　　　　　け　　　　　　　　 ○山　本４　小外掛　中　江３　

　　　　　　け　　　　　　　　

◇軟式野球（敦賀市総合運動公園野球場ほか）

　▽２回戦 福井（セーレン）　　　　　　　

　　　０００２０００００－２　

　　　０００００１０００－１　 宮崎（田中病院）　　　　　　　

（福）関口―田中　　　　　　　 （宮）大浦、仙田山―直野　　　 ▽三塁打　近藤（福）　　　　　

　▽準々決勝　　　　　　　　　 福井（セーレン）　　　　　　　

　　　０００００００００　　　

　　　０００００００００　　　 静岡（静岡ガス）　　　　　　　

　　　０００１－１　　　　　　

　　　００００－０　　　　　　 （延長十三回）　　　　　　　　

（福）坪田―田中　　　　　　　 （静）安藤―浅川　　　　　　　

◇陸上（福井県営陸上競技場）

　【成年男子】 ▽１００メートル予選 「５組」５平野直人（ユティック）１０秒８６＝準決勝進出

▽同準決勝

　「１組」６平野直人（ユティック）１０秒７８＝落選

　【成年女子】 ▽１００メートル予選

　「１組」３島田雪菜（北海道ハイテクＡＣ）１２秒０９＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」４島田雪菜（北海道ハイテクＡＣ）１２秒２３＝落選

▽走り高跳び決勝 ２５蓑輪夢未（北陸高）１メートル６６

▽砲丸投げ決勝 ９福富栄莉奈（フクビ化学）１４メートル２４

　【少年男子Ｂ】 ▽１００メートル予選 「４組」６愛宕頼（松陵中）１１秒５９＝落選

▽走り幅跳び決勝 ９丸山陽生良（足羽一中）７メートル０８＝追い風参考

　【少年男子共通】

　▽円盤投げ決勝　２奥村仁志（敦賀高）４９メートル３３

　【少年女子Ｂ】 ▽１００メートル予選 「１組」５山岸沙也加（勝山中部中）１３秒１７＝落選

　【少年女子共通】 ▽４００メートル障害決勝 ８久保田光菜（敦賀高）１分３秒２４

◇ボウリング（福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０）

　▽成年男子団体（４人チーム）決勝（６ゲーム） ７福井４９０３点（予選２５６８、決勝２３３５＝新畑６２２、漆崎５３９、長沢５７５、吉田５９９）

　▽成年女子団体（４人チーム）決勝（６ゲーム） ６福井４４５０点（予選２２０７、決勝２２４３＝浦野５３９、今村５４８、沢辺５９６、亀島５６０）

◇ライフル射撃（福井県立ライフル射撃場ほか）

▽成年男子エアライフル伏射（６０発） １篠原章宏６３３・３点

▽同センターファイアピストル（２５メートル３０発） １０石丸貢司２８４点

▽成年女子エアライフル伏射（４０発） ２０冬木翔子４１３・２点

◇なぎなた（鯖江市総合体育館）

▽成年演技１回戦 福　　　井　５―０　千　　　葉 （仕入、渡　　　　　（道端、竹 辺）　　　　　　　　内）　　　

　▽同２回戦 福　　　井　５―０　栃　　　木 （仕入、渡　　　　　（山本、佐 辺）　　　　　　　　藤）

　▽同３回戦 福　　　井　５―０　香　　　川 （仕入、渡　　　　　（大岡、大 辺）　　　　　　　　山）　　　

　▽同準々決勝 福　　　井　５―０　岩　　　手 （仕入、渡　　　　　（山火、武 辺）　　　　　　　　田）　　　

　▽同準決勝 福　　　井　５―０　奈　　　良 （仕入、渡　　　　　（石塚、福 辺）　　　　　　　　岡）　　　

　▽同決勝　　　　　　　　　　 福　　　井　５―０　大　　　阪 （仕入、渡　　　　　（林田智、 辺）　　　　　　　　林田葉）　 （福井は初優勝）　　　　　　　

　▽同試合２回戦　　　　　　　 福　　　井　３―０　岩　　　手 ○仕　入３　メ―　　山　火２　 ○滝　口３　ス―　　武　田２　 ○渡　辺４　メ―　　疋　田３　

◇車いすテニス（鯖江市鯖江広域西番スポーツセンター） 【男子シングルス】 ▽オープン１回戦　當間寛（愛知）６―１竹下輝政（坂井市）▽同決勝　水越晴也（愛知）６―３柴山善邦（同）▽Ａ準決勝　清水大葵（石川）６―０浦松豊之（永平寺町）▽同決勝　野見泰一郎（岡山）６―３清水▽Ｂ１回戦　高川仁（坂井市）６―０河合瞭（愛知）▽同準決勝　石田清範（石川）６―４高川▽同決勝　石田６―３笹島湧希（富山）▽Ｃ１回戦　久保下郁弥（福岡）６―０高田達也（大野市）▽同準決勝　小山大斗（富山）６―１澤田直幸（福井市）▽同決勝　久保下６―１小山

【女子シングルス】 ▽１回戦　堀江知香子（越前市）６―０大脇佳奈（愛知）▽同準決勝　堀江６―０杉山由美（愛知）、大谷里香（愛知）６―４大脇佳代（福井市）▽同決勝　堀江６―１大谷

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