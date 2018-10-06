福井国体１０月６日の福井県勢結果

ゴルフ少年男子で優勝した福井の（右から）杉浦、大谷、冨田と金井監督

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月６日の福井県勢の結果

◇ゴルフ（福井県芦原ＧＣほか）

▽成年男子団体最終成績 ２福井４２３（２１３、２１０＝織田７２、横井７２、木村６６）

▽同個人最終成績 ４木村太一１３７（７１、６６） １７織田信亮１４２（７０、７２） ３０横井優星１４４（７２、７２）

▽女子団体最終成績 ２７福井４６８（２３６、２３２＝中川７８、高木７８、服部７６）

▽同個人最終成績 ２７服部仁美１４８（７２、７６） ９１高木美佑１５９（８１、７８） （１０７）中川成美１６１（８３、７８）

▽少年男子団体最終成績 １福井４３４（２１７、２１７＝大谷６６、杉浦７５、冨田７６）

▽同個人最終成績 ３大谷元気１４０（７４、６６） １２冨田幸暉１４５（６９、７６） ２７杉浦悠太１４９（７４、７５）

◇重量挙げ（小浜市民体育館）

▽少年男子６９キロ級スナッチ

２吉川修平（坂井高）１１２キロ

▽同６９キロ級ジャーク ２吉川修平（坂井高）１３６キロ

▽同６９キロ級トータル ２吉川修平（坂井高）２４８キロ（スナッチ１１２、ジャーク１３６）

◇ボクシング（福井県産業会館）

▽成年男子ライトフライ級準々決勝 柏崎 刀翔 不戦勝 青山 耕大

（福井・福 （富山・専 井南特別支 大） 援学校教）

▽同ライトウエルター級準々決勝 佐々木光大 判 定 白崎 隼樹 （新潟・駒 （福井・Ｊ 大） Ａ共済連）

▽同ライトヘビー級準々決勝 但馬ミツロ 棄 権 栗田 琢郎 （福井・福 ２回１ （山形・日 井県スポー 分３７秒 大） ツ協会）

▽成年女子フライ級準々決勝 昼田 瑞希 判 定 和田まどか （岡山・自 （福井・福 衛隊） 井県スポー

ツ協会）

▽少年男子ピン級準々決勝 鈴木 義人 判 定 熊野幸志朗 （岩手・水 （福井・武 沢工高） 生工高）

▽同ライトフライ級準々決勝 保坂 瑞紀 判 定 岩佐 亮吾 （広島・崇 （福井・羽 徳高） 水高）

▽同ライトウエルター級準々決勝 内村 源斗 判 定 佐々木崇弥 （鹿児島・ （福井・羽 鹿屋工高） 水高）

▽同ウエルター級１回戦 吉川拳士朗 判 定 小 枝 恭 （福井・武 （青森・青 生工高） 森工高）

▽同ミドル級準々決勝 加藤 千龍 判 定 西邑 拓真 （栃木・作 （福井・武 新学院高） 生工高）

◇空手（敦賀市総合運動公園体育館）

▽成年男子組手個人軽量級１回戦 前野 晃摂 ８―０ 中 畑 憧 （福井・京 （青森・拓 都府警） 大）

▽同２回戦 前野 晃摂 ７―１ 水野 泰輔 （福井・京 （愛媛・愛 都府警） 媛綜合警備

保障）

▽同３回戦 前野 晃摂 ４―１ 川島 光矢 （福井・京 （神奈川・ 都府警） 駒大）

▽同準々決勝 前野 晃摂 ５―１ 芳賀 一然 （福井・京 （大分・近 都府警） 大工学部）

▽同準決勝 前野 晃摂 １―０ 長谷川裕介 （福井・京 （兵庫・神港 都府警） 学園高教）

▽同決勝 前野 晃摂 ４―２ 明吉 洸樹 （福井・京 （福岡・仏 都府警） 教大）

▽同組手個人中量級２回戦 大 迫 睦 ７―１ 須田 芳広 （福井・福 （鳥取・モ 井県スポー ストブリス ツ協会） ク）

▽同３回戦 大 迫 睦 ３―２ 川島 賢人 （福井・福 （宮城・近 井県スポー 大） ツ協会）

▽同準々決勝 大 迫 睦 ４―０ 鹿村 良介 （福井・福 （岐阜・西 井県スポー 濃運輸） ツ協会）

▽同準決勝 大 迫 睦 ４―１ 立花 彪貴 （福井・福 （兵庫・近 井県スポー 大） ツ協会）

▽同決勝 大 迫 睦 ７―３ 五明 宏人 （福井・福 （神奈川・Ａ 井県スポー ＬＳＯＫ） ツ協会）

▽同組手個人重量級１回戦 石浜 直鴻 ５―０ 亀井 大雅 （福井・福 （和歌山・ 井県スポー 天理大） ツ協会）

▽同２回戦 石浜 直鴻 ８―０ 出町恭太郎 （福井・福 反則勝 （青森・か 井県スポー ち わでん） ツ協会）

▽同３回戦 石浜 直鴻 ７―１ 松本健士朗 （福井・福 （京都・近 井県スポー 大） ツ協会）

▽同準々決勝 石浜 直鴻 ５―３ 嶋田 力斗 （福井・福 （埼玉・京 井県スポー 産大） ツ協会）

▽同準決勝 石浜 直鴻 ４―２ 飯村吏毅哉 （福井・福 （熊本・綱 井県スポー 田牧場） ツ協会）

▽同決勝 崎山 優成 １０―２ 石浜 直鴻 （香川・近 （福井・福 大工学部） 井県スポー

ツ協会）

▽成年女子組手個人１回戦 片山 文香 ９―１ 松村 結衣 （福井・ニ （埼玉・日 ッテックコ 体大） ンサル）

▽同２回戦 片山 文香 ４―１ 安住 早代 （福井・ニ （宮城・京 ッテックコ 産大） ンサル）

▽同３回戦 片山 文香 ２―０ 高以耒友美 （福井・ニ （長崎・長 ッテックコ 崎大） ンサル）

▽同準々決勝 片山 文香 ３―２ 守屋みなみ （福井・ニ （山梨・駒 ッテックコ 大） ンサル）

▽同準決勝 片山 文香 ３―１ 抜井 菜美 （福井・ニ （静岡・ラ ッテックコ ンテック） ンサル）

▽同決勝 片山 文香 ２―１ 染谷真有美 （福井・ニ （茨城・茨 ッテックコ 城県競技力 ンサル） 向上対策本

部）

▽少年男子形２回戦 栗 田 歩 ５―０ 石田 力穂 （福井・敦 （三重・四日 賀気比高） 市四郷高）

▽同準々決勝 栗 田 歩 ３―２ 舟 田 葵 （福井・敦 （山梨・日 賀気比高） 本航空高）

▽同準決勝 栗 田 歩 ３―２ 江原 琉一 （福井・敦 （香川・高 賀気比高） 松中央高）

▽同決勝 田中 透也 ３―２ 栗 田 歩 （京都・大 （福井・敦 阪学芸高） 賀気比高）

▽少年女子形１回戦 斉藤 美羽 ５―０ 三島 きり （福井・福 （島根・出 井工大福井 雲工高） 高）

▽同２回戦 斉藤 美羽 ４―１ 岡田 愛結 （福井・福 （兵庫・東洋 井工大福井 大姫路高） 高）

▽同準々決勝 斉藤 美羽 ５―０ 相原 知歩 （福井・福 （愛媛・松 井工大福井 山中央高） 高）

▽同準決勝 森本 莉菜 ４―１ 斉藤 美羽 （大阪・城 （福井・福 南学園高） 井工大福井

高）

▽同３位決定戦 大内美里沙 ５―０ 斉藤 美羽 （山梨・日 （福井・福 本航空高） 井工大福井

高）

◇バレーボール（坂井市丸岡体育館） ▽少年男子２回戦

秋 田 ２２５―２００ 福 井 （雄物川 ２５―２１ （福井工大 高） 福井高）

▽少年女子２回戦 福 井 ２２５―１７０ 岩 手 （福井工 ２５―１６ （選抜） 大福井高）

◇スポーツクライミング（福井県池田町特設会場）

▽成年男子リード予選 ９福井（藤脇、中上）＝落選

▽成年女子リード予選 ２福井（尾上、広重）＝決勝進出

▽同ボルダリング決勝 ５福井（尾上、広重）

▽少年男子ボルダリング予選 １５福井（川崎、花村）＝落選

▽少年女子ボルダリング予選 ８福井（野村、直井）＝決勝進出

◇カヌー（大野市九頭竜川特設カヌー会場）

【成年男子】 ▽スラローム・カヤックシングル（２５ゲート） ２金谷徹８９・００点

▽スラローム・カナディアンシングル（２５ゲート） ８高田和樹１３２・３３点

▽ワイルドウオーター・カヤックシングル（スプリント） ５国京健二４０秒４１

【成年女子】

▽スラローム・カヤックシングル（２５ゲート） １伊藤由佳１０２・７４点

▽スラローム・カナディアンシングル（２５ゲート） ９高橋麻理佳６１８・７４点

▽ワイルドウオーター・カヤックシングル（スプリント） ２江田純子４５秒６６

◇バドミントン（勝山市体育館ジオアリーナ）

▽成年男子３回戦 福 井２単２―０１ 熊 本

複０―１

橋 本 ０２０―２２２ 山 田○

佐 伯 １８―２１ 霜 上 ○松 川 ２１６―２１１ 北 里

２１―８

２１―１１ ○佐 伯 ２２１―１９０ 霜 上

２１―１３

▽成年女子１回戦 福 井２単１―１１ 佐 賀

複１―０

○綿 矢 ２２１―１６０ 毛 利

山 口 ２１―１９ 古 賀

西 江 ０２３―２５２ 毛 利○

１９―２１ ○山 口 ２２１―９０ 志 波

２１―１２

▽少年男子１回戦 福 井２単１―００ 群 馬

複１―０

○農 口 ２２１―８０ 渡 辺

服 部 ２１―１９ 小 山 ○服 部 ２２１―１５０ 渡 辺

２１―１６

◇アーチェリー（福井市スポーツ公園サッカー場）

▽成年男子団体予選 ４福井１９１１点（杉尾６４２、今井６３５、津田６３４）＝準々決勝進出

▽同個人 ９杉尾知輝（福井県スポーツ協会）６４２点１５今井雅樹（丹南高教）６３５点１７津田勇志（足羽高教）６３４点

▽成年女子団体予選 ５福井１８０６点（小城６２２、久原６２０、服部５６４）＝準々決勝進出

▽同個人 ６小城碧（福井県スポーツ協会）６２２点７久原千夏（福井 信用金庫）６２０点 ３７服部由莉（足羽高職）５６４点

▽少年男子団体予選 １６福井１７０２点（山本５８４、上原５８４、須山５３４）＝決勝トーナメント進出

▽同個人 ２６山本連太郎（丹南高）５８４点 ２８上原孝史（丹南高）５８４点 ６３須山和亮（丹南高）５３４点

▽少年女子団体予選 ４福井１６９３点（西嶋５９８、藤井５６２、玉邑５３３）＝決勝トーナメント進出

▽同個人 ５西嶋詩緒里（丹南高）５９８点 ２３藤井優衣奈（丹南高）５６２点 ３５玉邑ゆう（丹南高）５３３点

◇ホッケー（福井県立ホッケー場ほか） ▽成年男子準決勝 福 井 ４０―０１ 滋 賀 （選抜） １―０ （選抜）

０―１

３―０

▽少年男子準々決勝 福 井 ３１―０２ 鳥 取 （丹生高） １―２ （八頭高）

１―０

０―０

▽少年女子準々決勝 福 井 １１―１１ 岐 阜 （丹生高） ０―０ （岐阜各

０―０ 務野高）

０―０

（ＳＯ３―２）

◇柔道（福井県立武道館）

▽女子２回戦 福 井 ４―０ 群 馬 ○前 川初 優 勢 矢 島初 ○竹 内３ 合わせ 川 端２

技 ○北 出初 大内刈 遠 藤初

り

川 上初 引き分 小 鮒初

け ○山 本４ 合わせ 茅 根２

技

▽同３回戦 福 井 ２―０ 愛 知

前 川初 引き分 河 端初

け

竹 内３ 引き分 月 野３

け ○北 出初 大外刈 近 藤初

り

川 上初 引き分 松 本初

け ○山 本４ 小外掛 中 江３

け

◇軟式野球（敦賀市総合運動公園野球場ほか）

▽２回戦 福井（セーレン）

０００２０００００－２

０００００１０００－１ 宮崎（田中病院）

（福）関口―田中 （宮）大浦、仙田山―直野 ▽三塁打 近藤（福）

▽準々決勝 福井（セーレン）

０００００００００

０００００００００ 静岡（静岡ガス）

０００１－１

００００－０ （延長十三回）

（福）坪田―田中 （静）安藤―浅川

◇陸上（福井県営陸上競技場）

【成年男子】 ▽１００メートル予選 「５組」５平野直人（ユティック）１０秒８６＝準決勝進出

▽同準決勝

「１組」６平野直人（ユティック）１０秒７８＝落選

【成年女子】 ▽１００メートル予選

「１組」３島田雪菜（北海道ハイテクＡＣ）１２秒０９＝準決勝進出

▽同準決勝 「１組」４島田雪菜（北海道ハイテクＡＣ）１２秒２３＝落選

▽走り高跳び決勝 ２５蓑輪夢未（北陸高）１メートル６６

▽砲丸投げ決勝 ９福富栄莉奈（フクビ化学）１４メートル２４

【少年男子Ｂ】 ▽１００メートル予選 「４組」６愛宕頼（松陵中）１１秒５９＝落選

▽走り幅跳び決勝 ９丸山陽生良（足羽一中）７メートル０８＝追い風参考

【少年男子共通】

▽円盤投げ決勝 ２奥村仁志（敦賀高）４９メートル３３

【少年女子Ｂ】 ▽１００メートル予選 「１組」５山岸沙也加（勝山中部中）１３秒１７＝落選

【少年女子共通】 ▽４００メートル障害決勝 ８久保田光菜（敦賀高）１分３秒２４

◇ボウリング（福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０）

▽成年男子団体（４人チーム）決勝（６ゲーム） ７福井４９０３点（予選２５６８、決勝２３３５＝新畑６２２、漆崎５３９、長沢５７５、吉田５９９）

▽成年女子団体（４人チーム）決勝（６ゲーム） ６福井４４５０点（予選２２０７、決勝２２４３＝浦野５３９、今村５４８、沢辺５９６、亀島５６０）

◇ライフル射撃（福井県立ライフル射撃場ほか）

▽成年男子エアライフル伏射（６０発） １篠原章宏６３３・３点

▽同センターファイアピストル（２５メートル３０発） １０石丸貢司２８４点

▽成年女子エアライフル伏射（４０発） ２０冬木翔子４１３・２点

◇なぎなた（鯖江市総合体育館）

▽成年演技１回戦 福 井 ５―０ 千 葉 （仕入、渡 （道端、竹 辺） 内）

▽同２回戦 福 井 ５―０ 栃 木 （仕入、渡 （山本、佐 辺） 藤）

▽同３回戦 福 井 ５―０ 香 川 （仕入、渡 （大岡、大 辺） 山）

▽同準々決勝 福 井 ５―０ 岩 手 （仕入、渡 （山火、武 辺） 田）

▽同準決勝 福 井 ５―０ 奈 良 （仕入、渡 （石塚、福 辺） 岡）

▽同決勝 福 井 ５―０ 大 阪 （仕入、渡 （林田智、 辺） 林田葉） （福井は初優勝）

▽同試合２回戦 福 井 ３―０ 岩 手 ○仕 入３ メ― 山 火２ ○滝 口３ ス― 武 田２ ○渡 辺４ メ― 疋 田３

◇車いすテニス（鯖江市鯖江広域西番スポーツセンター） 【男子シングルス】 ▽オープン１回戦 當間寛（愛知）６―１竹下輝政（坂井市）▽同決勝 水越晴也（愛知）６―３柴山善邦（同）▽Ａ準決勝 清水大葵（石川）６―０浦松豊之（永平寺町）▽同決勝 野見泰一郎（岡山）６―３清水▽Ｂ１回戦 高川仁（坂井市）６―０河合瞭（愛知）▽同準決勝 石田清範（石川）６―４高川▽同決勝 石田６―３笹島湧希（富山）▽Ｃ１回戦 久保下郁弥（福岡）６―０高田達也（大野市）▽同準決勝 小山大斗（富山）６―１澤田直幸（福井市）▽同決勝 久保下６―１小山

【女子シングルス】 ▽１回戦 堀江知香子（越前市）６―０大脇佳奈（愛知）▽同準決勝 堀江６―０杉山由美（愛知）、大谷里香（愛知）６―４大脇佳代（福井市）▽同決勝 堀江６―１大谷