【当番医】１０月７日

　【７日】

　◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽福山医院（９時～１８時、安原町）電話０７７６（４１）００２７▽宮崎整形外科医院（９時～１８時、加茂河原３）電話０７７６（３３）１１１１▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

　◇坂井市◇市立三国病院（９時～１７時、三国町中央１、内科・外科）電話０７７６（８２）０４８０▽松井クリニック（９時～１７時、丸岡町本町、内科）電話０７７６（６６）８３８０

　◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

　◇勝山市◇芳野医院（９時～１７時、長山町１）電話０７７９（８８）２００５

　◇鯖江市◇広瀬病院（９時～１７時、旭町１）電話０７７８（５１）３０３０◇嶋田整形外科医院（９時～１７時、五郎丸町）電話０７７８（５４）０５００

　◇越前町◇織田病院（９時～１７時、織田）電話０７７８（３６）１０００

　〓越前市〓中村病院（９時～１７時、天王町）電話０７７８（２２）０６１８▽耳鼻咽喉科アレルギー科やまもとクリニック（９時～１７時、庄町）電話０７７８（２３）１１８７

　◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽せきクリニック（９時～１２時、１３時～１７時、御名、外科系）電話０７７０（２１）２０００ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

　◇美浜町◇浅妻内科（９時～１７時、大藪）電話０７７０（３２）３３５５

　◇小浜市◇小津医院（９時～１７時、日吉）電話０７７０（５２）００７２

　◇高浜町◇若狭高浜病院（９時～１７時、宮崎）電話０７７０（７２）０８８０

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