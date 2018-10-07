【当番医】１０月７日

【７日】
◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽福山医院（９時～１８時、安原町）電話０７７６（４１）００２７▽宮崎整形外科医院（９時～１８時、加茂河原３）電話０７７６（３３）１１１１▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９
◇坂井市◇市立三国病院（９時～１７時、三国町中央１、内科・外科）電話０７７６（８２）０４８０▽松井クリニック（９時～１７時、丸岡町本町、内科）電話０７７６（６６）８３８０
◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９
◇勝山市◇芳野医院（９時～１７時、長山町１）電話０７７９（８８）２００５
◇鯖江市◇広瀬病院（９時～１７時、旭町１）電話０７７８（５１）３０３０◇嶋田整形外科医院（９時～１７時、五郎丸町）電話０７７８（５４）０５００
◇越前町◇織田病院（９時～１７時、織田）電話０７７８（３６）１０００
〓越前市〓中村病院（９時～１７時、天王町）電話０７７８（２２）０６１８▽耳鼻咽喉科アレルギー科やまもとクリニック（９時～１７時、庄町）電話０７７８（２３）１１８７
◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽せきクリニック（９時～１２時、１３時～１７時、御名、外科系）電話０７７０（２１）２０００ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）
◇美浜町◇浅妻内科（９時～１７時、大藪）電話０７７０（３２）３３５５
◇小浜市◇小津医院（９時～１７時、日吉）電話０７７０（５２）００７２
◇高浜町◇若狭高浜病院（９時～１７時、宮崎）電話０７７０（７２）０８８０