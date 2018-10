丸1日空いているけれど、予定が入らない日って、たまにありますよね。そんなときには、無理に人と会う約束をせず、自分だけの時間を過ごす休日に回すのも良いかもしれません。

今回は1人で充実した時間を過ごす「ソロ活」でのオススメの過ごし方を紹介します。

(1)1人で自分の見たい映画を見る

いつもは、友人や彼氏と映画に見に行く映画。でも、誰かと映画に見に行くとなると自分の見たい映画ではなく、相手に合わせて映画を見ることが多いはず。

せっかく自分だけの時間ができたときは、自分が見てみたかった新作や、好きなジャンルの映画を見る時間にしましょう。

View this post on Instagram

お客様より頂いたチケットで映画💛 とても気分転換になりました😭 ありがとうございます😊 #映画 #プーと大人になった僕 #検察側の罪人 #2日連続 #最高の息抜き #ひとり映画 #見たいのたくさんある

A post shared by エアリーエクステ❥❥ Yumi ❥❥(@nailist.yumi) on Sep 28, 2018 at 10:00pm PDT

1日で2つの映画をハシゴして見るのもいいですね

View this post on Instagram

やはりよかった。 新海誠監督作品本当にどれも好き。涙なしにはみれない。 僕の結び、1つ1つ大切にして生きていこっ!! #君の名は#yourname#新海誠#休日#1人映画が好き#

A post shared by Masaru Mashiyama(@masaru1122mashiyama) on Nov 7, 2016 at 3:59am PST

朝一を狙えば、大きなスクリーンを独り占めできるかもしれません。

(2)1人で日帰り温泉に行く

最近身体が疲れてるからのんびりしたいときは、お湯に使ってリフレッシュ。遠出するのではなく、近所の銭湯や温泉などでも充分です。サウナにも入って、身体の中からキレイになりましょう。

View this post on Instagram

朝から1人銭湯 #銭湯 #露天風呂 #朝から最高 #風呂上がりの牛乳 #関牛乳 #マーゴの湯 #1人銭湯 #おやすみなさい #朝銭湯はまりそうで怖い #お金ない #おやすみなさい

A post shared by ▽ Sakura(@cheriblo) on Nov 30, 2015 at 6:35pm PST

銭湯上がりは牛乳を飲んで休憩もいいですね。

View this post on Instagram

お家のお風呂コワレマシタ。 1人で鷹の湯♨︎ そして、足裏マッサージ機👣 はー♡癒される꒰*´艸`*꒱ 仕事も残り2日☺︎‼︎ #鷹の湯 #1人銭湯 #中国式本格足裏マッサージ

A post shared by @n24723non Dec 28, 2014 at 5:34am PST

たくさん汗をかいてその後はマッサージもオススメ。すっぴんでお肌に優しい1日を過ごすのも良いかも。

(3)流れるような時間を1人カフェで

ゆっくりと食事したいときはカフェ。近所でもいいし、前から行きたかったカフェに行ってもいいですね。

View this post on Instagram

Weekday is editing room of magazine #BARFOUT ! & #Movilist . BUT! Weekend is Brown's Books & Cafe. Reading #book about music, movie, art. Of course! display buck number of BARFOUT! since 1992! saturday & sunday 13:00〜20:00 #shimokitazawa #tokyo #bookcafe #cafe 平日は #バァフアウト!&#ムーヴィリスト 編集部、週末はブックカフェ。#下北沢 #ブラウンズブックス&カフェ、13時〜20時で営業。最新号&バックナンバーと、カルチャー系古本を読みながらゆったりした時間をお過ごしを。本は販売も #カフェ #電源 #wifi #下北 #シモキタ #ブックカフェ #instacafe #cafelover #cafe #bookcafe #coffee #coffeetime #afternoon #brownsbooksandcafe #cafestagram

A post shared by BARFOUT! magazine from TOKYO(@barfout_magazine_tokyo) on Sep 29, 2018 at 5:14pm PDT

本がたくさんあるカフェで気になる本を片手にお茶もステキ。

View this post on Instagram

#モーニング . . . #カフェスタグラム#カフェタイム #カフェごはん #野菜ランチ #朝カフェ#朝活 #カフェ #カフェ風 #カフェスタイル #カフェめぐり #グルメ #女子力 #カフェ好きな人と繋がりたい #今日のデザート #カフェ大好き#美味しいものが好き #カフェディナー#ていねいな暮らし #フォロー #フォロバ100#いいね100#いいね返し #いいねくれた人全員フォローする #相互フォロー#相互フォロー100 #相互フォロー希望#follow#follower#f4f

A post shared by sayu(@29thinkerbel) on Sep 21, 2018 at 4:03am PDT

モーニングが美味しいお店もいいですね。

View this post on Instagram

最初くらいイキりたい笑 カフェでPC開いてる風笑 厳密にはiPad proにキーボードつけてるだけですけども笑 . . . #ipadpro #canon #カメラ好きな人と繋がりたい #カフェ #カフェでpc

A post shared by Emmy(@emi901_sax) on Feb 21, 2017 at 5:54am PST

PCを持ち運んで、次に行きたい旅行の場所を調べるのも良いでしょう。時間があるときだからこそ、先のことを考える日にするのも良いですね。

(4)1人で知らない駅に降りて散策

天気がいいと外に出たくなりますね。自分が降りたことのない駅で下車してみましょう。知らなかった風景を目にすることで、新鮮な気持ちになれそうです。

View this post on Instagram

. 立石駅通り商店街 . . #japan #japantrip #japanlover #tokyo #katsushika #retro #streetphotography #olympusomdem5markii #東京散歩 #下町散歩 #お写んぽ #スナップ #東京 #葛飾区 #立石 #立石駅通り商店街 #レトロ #ノスタルジー #ノスタルジック #誰かに見せたい景色 #ファインダー越しの世界 #写真を撮るのが好き #路地 #東京カメラ部

A post shared by とちお(@tochio9466) on Sep 20, 2018 at 4:35pm PDT

下町のレトロな感じも楽しそうですね。

View this post on Instagram

#ise #mie #rainyday #gwtrip #instadaily #伊勢 #三重 #河崎 #伊勢の台所 #明治の蔵 #雨の日 #知らない街 #笑門 #古い街並み #モナリザ #サトナカ ✨✨✨ ☔️狭い路地を抜けて ☔️通りすがりの人に聞いて ☔️やっと辿り着いた😍

A post shared by CK(@c_k0904) on May 7, 2018 at 8:35am PDT

ふらっとカフェに立ち寄ってみるのも面白いかもしれません。写真を撮るのが好きな人はカメラと一緒に。

(5)1人でオーセンティックバー

友達とワイワイお酒を飲むのも好きだけど、1人でしっぽりとお酒を飲んでみたいときには、オーセンティックバー。興味はあるけど、敷居が高いイメージもありますよね。

最近はネットの情報が充実しているので、近所のお店で値段や雰囲気をチェックし、ほんの少しだけオシャレをしていけば、浮くこともないですね。一流ホテルの中にある場合もあります。

View this post on Instagram

Tonight's cocktail is "Daiquiri with Muscat"with oil sardines #cocktails #cocktail #muscat #oilsardine #tgif #bar #バー #カクテル #ダイキリ #オーセンティックバー

A post shared by @ninjapaninjaon Sep 28, 2018 at 10:06am PDT

ちょっぴりお腹が減っていたら、おつまみも楽しめるところも。

View this post on Instagram

シャインマスカット🍇 今日は強烈に暑いですね…。みなさま体調にお気をつけ下さいね。今夜はこちらの大ぶりなシャインマスカットを使ったカクテルがお薦めです! #神楽坂bar松柏 #バー松柏 #松柏 #神楽坂bar #神楽坂バー #バー #神楽坂散策 #whiskygram #シングルモルト #singlemalt #オーセンティックバー #bar巡り #今夜のオススメ #神楽坂バー松柏 #神楽坂 #神楽坂グルメ #東京バー #シャインマスカット #マスカット #ブドウ #シャインマスカットのカクテル #秋の果物 #氷 #cocktailstagram #cocktails #ブドウのカクテル #季節のカクテル #マスカットのカクテル

A post shared by Bar松柏(@bar_syohaku) on Aug 22, 2018 at 1:01am PDT

みずみずしい季節のフルーツを使ったカクテルは、一般的にちょっと高いこともあり、憧れますね。バーという日常とは違う空間で、自分だけの時間を楽しめます。

バタバタしていた日々を忘れ、この機会に、1人だけの時間楽しみましょう。

・合わせて読みたい→性に奔放な女子3人の「聞いている方が心配になる…」エピソード

(文/fumumu編集部・加賀谷 レナ)