【声優誕生日まとめ】10月7日～13日生まれの声優さんは？杉田智和さんから 平野綾さんまで

声優という仕事はアニメのみならずTVやイベント出演、中にはアーティストとして活動される方、その活動は広がりを続けています。そんな中、ラジオやイベント、SNSなどにおいて、声優さんの誕生日を祝う姿が多数見られ、ファンの間でも馴染み深いイベントとなりました。
そこでアニメ！アニメ！では、直近に誕生日を迎える声優さんたちをご紹介。今回は10月7日～10月13日にかけて誕生日を迎える声優さんをピックアップしました。
【10月7日】
愛河里花子さん
青木誠さん
猪野学さん
北川勝博さん
玉野井直樹さん
羽佐間道夫さん
MAKOさん
谷地克文さん
渡辺久美子さん
【10月8日】
大沢つむぎさん
関根宏次さん
高田奈央美さん
土屋真由美さん
中野光貴さん
野引香里さん
平野綾さん
藤巻大悟さん
前川優子さん
松原雅子さん
よのひかり
【10月9日】
阿部玲子さん
内野一さん
坂本梓馬さん
富田貴洋さん
烏田裕志さん
西山丈也さん
野沢由香里さん
松澤重雄さん
宮田幸季さん
山本彰子さん
【10月10日】
影平隆一さん
片桐健太さん
坂本くんぺいさん
高森奈緒さん
田村奈央さん
中本順久さん
荻野晴朗さん
森嵜美穂さん
森訓久さん
【10月11日】
岡本未来さん
奥村翔さん
掛川裕彦さん
阪口大助さん
杉田智和さん
寺谷美香さん
頓宮恭子さん
中島唯さん
西山宏太朗さん
樋渡宏嗣さん
福島菜七子さん
本井えみさん
脇知弘さん
【10月12日】
伊藤美来さん
井野優さん
大島将哉さん
小林さやかさん
城雅子さん
長沢響さん
松川貴弘さん
茉雪ちづるさん
三輪勝恵さん
吉川未来さん
【10月13日】
石川界人さん
磯部勉さん
遠藤圭一郎さん
小野坂昌也さん
榊原ゆいさん
佐々木省三さん
清水秀光さん
近江知永さん
中西由さん
根本智佳さん
荻沢俊彦さん
前田沙耶香さん
向井真理子さん
MoA