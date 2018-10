ナチス×クトゥルフなターンベースストラテジー『Achtung! Cthulhu Tactics』Steam正式リリース！

Ripstoneは、Auroch Digitalが手がけるターン制ストラテジー『Achtung! Cthulhu Tactics』のSteam配信を開始しています。

同作は第二次大戦中のヨーロッパ全土を舞台に、ナチスやCult of the Black Sun (黒い太陽の徒)なるカルト集団と秘密戦争を繰り広げるターンベースストラテジー。『Call of Cthulhu』と『Savage Worlds』の両TRPGと互換性のあるTRPG『Achtung! Cthulhu』をタクティカルゲーム化した作品であり、以下のような点を特徴としています。

戦略的戦闘: 革新的なターンベースの地上戦、頼れる戦士たちに命を下せ

「モーメンタム」システム: 連続キルを達成したりクリティカルヒットを決めることで、モーメンタムが積み上がる。戦局を一変させる要となるだろう

光 vs 闇: 光の力を駆使して、抑圧された闇から現れ出るCthulhuを屠るべし

AP システム: あらゆる決断が戦局を左右する。アクションポイント(AP)システムが戦いに幅を生む。重激戦を挑むか、疾風のごとく戦うかは君の決断次第だ

サイコロジカルシステム: 戦争の恐怖を目に焼き付けよ。戦いのさなかに正気を失っていく兵士たちの様を見守るがいい

チーム構築: 各キャラクターは特殊なスキルを有する。スキルはアンロック&様々な方向性にレベルアップが可能だ。そして武器改造の自由度もかなり高い。部隊を自由に強化していき、ナチスの屑どもを蹴散らせ

チーム構築: 各キャラクターは特殊なスキルを有する。スキルはアンロック&様々な方向性にレベルアップが可能だ。そして武器改造の自由度もかなり高い。部隊を自由に強化していき、ナチスの屑どもを蹴散らせ

奇妙なる世界大戦: Lovecraft が創り出した「Achtung! Cthulhu」の第二次世界大戦世界が眼前に広がる。John Houlihan がその手で創り出した Mythos の敵、重厚な物語が紙とペンのロールプレイングゲームをひとつに結びつける

『Achtung! Cthulhu Tactics』は、PCを対象に2,570円で発売中。また、2018年内には海外PS4およびXbox One/ニンテンドースイッチ向けにも発売される予定です。