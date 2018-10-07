長野南部で震度4の地震　津波の心配なし(10月7日午前10時14分)

10月7日午前10時14分、長野南部で震度4の地震を観測した。

震源地は愛知県東部で、震源の深さは40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定される。

震度4 長野南部

震度3 山梨中・西部 岐阜美濃東部 岐阜美濃中西部 静岡中部 静岡西部 愛知東部 愛知西部 滋賀北部

震度2 長野中部 山梨東部・富士五湖 岐阜飛騨 静岡伊豆 静岡東部 滋賀南部 福井嶺北 福井嶺南 三重北部

震度1 三重中部 三重南部 群馬北部 群馬南部 埼玉北部 埼玉南部 埼玉秩父 新島 神奈川東部 神奈川西部 石川加賀 京都北部 京都南部 大阪北部 兵庫北部 奈良県

震度4 根羽村 売木村

震度3 飯田市 中川村 松川町 長野高森町 阿智村 平谷村 喬木村 山梨北杜市 富士川町 可児市 関市 美濃市 岐阜山県市 岐南町 大野町 島田市 牧之原市 浜松天竜区 掛川市 湖西市 菊川市 豊橋市 新城市 田原市 豊根村 名古屋北区 名古屋中村区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋南区 岡崎市 春日井市 豊田市 西尾市 知立市 高浜市 愛知みよし市 東郷町 扶桑町 米原市

震度2 伊那市 駒ヶ根市 飯島町 阿南町 下條村 天龍村 泰阜村 豊丘村 大鹿村 上松町 南木曽町 王滝村 木曽町 松本市 諏訪市 茅野市 塩尻市 佐久市 長野南牧村 甲府市 南アルプス市 甲斐市 笛吹市 中央市 市川三郷町 身延町 昭和町 富士河口湖町 多治見市 中津川市 瑞浪市 恵那市 美濃加茂市 土岐市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 御嵩町 岐阜市 大垣市 羽島市 各務原市 瑞穂市 本巣市 郡上市 海津市 笠松町 養老町 垂井町 関ケ原町 輪之内町 安八町 揖斐川町 岐阜池田町 北方町 下呂市 静岡葵区 静岡駿河区 静岡清水区 焼津市 藤枝市 吉田町 川根本町 浜松中区 浜松東区 浜松西区 浜松南区 浜松北区 磐田市 袋井市 御前崎市 静岡森町 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 富士宮市 富士市 豊川市 蒲郡市 設楽町 東栄町 名古屋千種区 名古屋東区 名古屋西区 名古屋中区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区 名古屋天白区 一宮市 瀬戸市 半田市 碧南市 刈谷市 安城市 犬山市 常滑市 愛知江南市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 尾張旭市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 あま市 長久手市 大口町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 南知多町 愛知美浜町 武豊町 幸田町 彦根市 長浜市 高島市 愛荘町 豊郷町 多賀町 大津市 近江八幡市 甲賀市 野洲市 東近江市 竜王町 福井市 越前市 越前町 敦賀市 高浜町 福井若狭町 鈴鹿市

震度1 辰野町 箕輪町 南箕輪村 宮田村 木祖村 大桑村 上田市 安曇野市 小海町 長野川上村 南相木村 北相木村 佐久穂町 軽井沢町 御代田町 立科町 長和町 下諏訪町 富士見町 原村 山形村 朝日村 筑北村 山梨市 甲州市 早川町 山梨南部町 富士吉田市 大月市 山中湖村 丹波山村 東白川村 神戸町 高山市 飛騨市 熱海市 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 沼津市 三島市 小山町 愛知津島市 甲良町 草津市 守山市 栗東市 湖南市 滋賀日野町 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 福井坂井市 永平寺町 福井池田町 南越前町 小浜市 福井美浜町 福井おおい町 四日市市 桑名市 亀山市 いなべ市 木曽岬町 菰野町 川越町 津市 松阪市 伊賀市 伊勢市 沼田市 前橋市 高崎市 太田市 渋川市 富岡市 安中市 吉岡町 群馬上野村 神流町 甘楽町 群馬明和町 邑楽町 熊谷市 行田市 本庄市 鴻巣市 深谷市 久喜市 吉見町 埼玉美里町 富士見市 毛呂山町 川島町 秩父市 横瀬町 小鹿野町 新島村 川崎川崎区 秦野市 山北町 湯河原町 加賀市 白山市 舞鶴市 京丹後市 伊根町 与謝野町 京都上京区 京都中京区 京都下京区 京都右京区 宇治市 亀岡市 城陽市 向日市 八幡市 京田辺市 南丹市 木津川市 大山崎町 久御山町 井手町 宇治田原町 和束町 精華町 南山城村 大阪東淀川区 大阪東住吉区 高槻市 枚方市 寝屋川市 四條畷市 交野市 島本町 能勢町 豊岡市 奈良市 大和郡山市 天理市 桜井市 御所市 宇陀市 山添村 高取町

なお、この地震による津波の心配はない。