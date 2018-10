「何があっても楽しもうよ！」『Wake Up, Girls！ FINAL TOUR - HOME - ～ PART Ⅱ FANTASIA ～』

例年、夏といえば『Wake Up, Girls!(以下、WUG)』のライブレポートを書くことが恒例行事となっていた。セミの鳴き声聞こえなくなった2018年10月。再び、『WUG』のライブツアーで筆を取ることができるとは、なんとも嬉しいことである。

2018年10月7日(土)、『Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME - ~ PART Ⅱ FANTASIA ~』が大阪・岸和田ホールで幕を開けた。

今回のツアータイトルは『FANTASIA』。英語では音楽用語の「幻想曲」を意味し、フィンランド語では「空想・幻想」、イタリア語では、「たくさんの色が使われている柄、服」という意味もあるという。

「Start It Up,」から「FANTASIA」へ。

2018年夏に始まった彼女たちの物語は、幻想的でこれまでにない時間へと進んでいった。ここでは、『Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME - ~ PART Ⅱ FANTASIA ~』の大阪・岸和田ホール 初日昼公演の模様と届けたい。

【Wake Up, Girls!メンバー】

吉岡茉祐さん

永野愛さん

田中美海さん

青山吉能さん

山井七海さん

奥野香耶さん

高木美佑さん

スキノスキル

開場から丁度1時間後の13時。3F席まである会場に、幻想的かつ疾走感のある曲が会場に鳴り響くと、ホールを埋め尽くしたワグナーの手拍子がはじまった。会場全体が暖まったと感じたのか、華やかなホールの照明が暗転し、『Wake Up, Girls!』9thシングル『スキノスキル』が流れはじめた。

同曲が発売されはのは、2018年2月28日。もう半年前の出来事になる。ただ、『スキノスキル』はこれまでに多く披露されてきたわけではなかった。ある意味で、温存されていたとも言える。『スキノスキル』で永野さんとWセンターを務める奥野さんは「この曲が1曲目に決定してすごく嬉しかった」と、語った。

ケルト音楽を取り入れた民族感の雰囲気漂う楽曲は、まさに「FANTASIA」がはじまったと印象づけるものになった。紗幕に映し出される中世・ヨーロッパのような世界観。その中で、『WUG』の7人が歌い踊る演出はこれまでのライブツアーにはなかったものだ。

同曲と言えば、以下のインタビューにも目を通していただきたい。

「お互いの“スキガスギル”ところを語る」『Wake Up, Girls!』9thシングル『スキノスキル』発売記念!永野愛理さん×奥野香耶さん対談

永野さんと奥野さんの歌声は、今日も優しかった。

地元・大阪に錦を飾る吉岡茉祐さん

『WUG』のセンター吉岡茉祐さんの地元である大阪でスタートした『Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME - ~ PART Ⅱ FANTASIA ~』。この日は吉岡さんプロデュースのコーナー存在した。

吉岡さん自身が「新喜劇が大好き」と語るように、当日は大阪限定のコントコーナーが設けられていたのだ。その内容は『WUG』がデビュー1年目に行ったコントを2018年Ver.にリメイクした、というもの。

タイトルは『こんなコンビニはいやだ』。

コンビニに訪れた吉岡さんを6人の店員が迎え入れる。一見すると物販をしているアイドルにも見えるが、実際はコンビニの店員が6人でレジ対応をするという、現実ではなかなかお目に掛かれないシュチュエーションだ。

6人のキャラクターを説明しよう。

趣味・課金、特技・課金の田中店員。なんだかチャラい・岡本店員。天然な奥野店員。煎餅を食べ続けていて、やる気のない青山店員。アイドルチックでぶりっ子な永野店員。

そして、会場の笑いをさらったのがいわゆるオタク気質な山下店員だ。

普段から印象的な可愛らしい声で楽曲を歌い上げたり、様々な役を演じている彼女であるが、こんな声もあるのかと、驚かされた。しかもこの設定をデビュー当時に割り振っていたのだから、驚きだ。まさに吉岡さん恐るべし。

途中途中で、素の表情を見せるところも彼女たちらしい。「ちょっとの笑いも大げさにやってね?」と吉岡さんが事前にお願いしていたが、岸和田ホール全体が笑いに包まれる心暖まる時間が過ぎていった。

白から赤に変わるサイリウム

『Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME - ~ PART Ⅰ Start It Up, ~』に続き、『Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME - ~ PART Ⅱ FANTASIA ~』でもリーディングライブコーナーが設けられた。

今回の原稿は吉岡さんの描き下ろしとなっている。その内容は『WUG』の7人が作詞を担当した楽曲『Polaris』の作詞秘話だった。『WUG』ならではという視点から、3次元で実際にあった出来事を2次元のキャラクターで演じるというアレンジが加えられていた。

『Wake Up, Girls!』が語る『Polaris』の意味――「仙台、東北への想い。ワグナーへの想い」【WUG新章・バックステージ#12】

この記事の更に裏側に踏み込んだ内容が今回のリーディングライブでは描かれていた。ワグナーたちが『Polaris』であり、『WUG』がワグナーに対しての『Polaris』でありたいという願い。その秘話が終わった瞬間、『Polaris』がはじまった。

印象的だったのは、吉岡さんのパートである大サビに突入した瞬間だ。それまで白だったサイリウムが吉岡のメンバーカラーである赤に変化した。

7人の想いを受け止めて歌詞をまとめ上げるという非常に難しい仕事を成し遂げ、素晴らしい歌詞に昇華させた吉岡さんだけに、色々な思いがこみ上げてくるファンも多かったことだろう。

また、揃った6人の振り。そこに吉岡さんの敢えて半テンポほどズラした振りが加わることで、グルーヴ感が生まれるのが『WUG』のパフォーマンスだ。心地良い違和感は人の目を惹き付ける。デビュー後、寸暇を惜しんで練習に励んできたことがステージからも伝わってくる。

この日も、吉岡さんは扇情的な表情で歌い続けた。袖から現れた瞬間に気付いたが、髪の毛もミディアムからショートに変化している。やっぱり、『WUG』のど真ん中には彼女がよく似合う。

万雷の拍手をメンバーの真ん中で浴び、照れ笑いをする彼女は何よりも美しかった。

『Wake Up, Girls!』吉岡茉祐さん「人前で歌うことが嫌いだった私を変えてくれたのは、ファンの皆さん」『Green Leaves Fes』開催記念インタビュー

新曲は「KADODE」で発表に

ライブ終盤、先日発表された過去の『WUG』楽曲が全て詰まった、フルアルバム『Wake Up, Best! MEMORIAL』について新情報がリーダー・青山さんの口から発表された。

新曲4曲を手がけるクリエイターはMONACAの4人。田中秀和氏、広川恵一氏、高橋邦幸氏、神前暁氏というこれまで『WUG』を楽曲面から彩ってきたクリエイターがそれぞれの楽曲を手がけるという。

気になる楽曲が初披露されるのは、『Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME - ~ PART Ⅲ KADODE ~』だ。

まだまだ続く『Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME -』。果たして次はどんな世界を魅せてくれるのだろうか。

15時40分。岸和田ホールから出た僕を待っていたのは、雲ひとつない青空だった。まだまだ、彼女たち7人の「FANTASIA」ははじまったばかりだ。

[文・川野優希]

2019年1月05日(土)熊本・市⺠会館シアーズホーム夢ホール 大ホール

【昼の部】開場12:00 開演13:00

【夜の部】開場17:00 開演18:00

2019年1月12日(土)大阪・⼤阪国際交流センター 大ホール

【昼の部】開場12:00 開演13:00

【夜の部】開場17:00 開演18:00

2019年1月13日(日)大阪・⼤阪国際交流センター 大ホール

【昼の部】開場11:00 開演12:00

【夜の部】開場16:00 開演17:00

2019年1月14日(月・祝)大阪・⼤阪国際交流センター 大ホール

【昼の部】開場11:00 開演12:00 ※【昼の部】のみ

2019年1月27日(日)長野・ホクト⽂化ホール 中ホール

【昼の部】開場11:00 開演12:00

【夜の部】開場16:00 開演17:00

2019年2月09日(土)徳島・鳴⾨市⽂化会館

【昼の部】開場11:00 開演12:00

【夜の部】開場16:00 開演17:00

2019年2月16日(土)愛知・⼀宮市⺠会館

【夜の部】開場17:30 開演18:30※【夜の部】のみ

2019年2月17日(日)愛知・⼀宮市⺠会館

【昼の部】開場11:00 開演12:00

【夜の部】開場16:00 開演17:00

2019年2月23日(土)宮城・仙台サンプラザホール

【昼の部】開場12:00 開演13:00

【夜の部】開場17:00 開演18:00

2019年2月24日(日)宮城・仙台サンプラザホール

【昼の部】開場12:00 開演13:00

【夜の部】開場17:00 開演18:00

