【訃報】『ウォーキング・デッド』ハーシェル役俳優がこの世を去る…

突然の訃報に、筆者も驚きを隠せません。シーズン9で、再登場が決定した矢先にこの世を去りました…。

突然の訃報と死因…

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 22: Norman Reedus (L) and Scott Wilson attend The Walking Dead 100th Episode Premiere and Party on October 22, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for AMC)

『ウォーキング・デッド』マギーの父のハーシェル役だった、スコット・ウィルソンが、亡くなりました。76歳でした。<TMZ>によると、彼の死因は白血病。彼の代理人によると、白血病が悪化し、LAの自宅で静かに亡くなったそう。病気のことは最近明かされたそうです…。

シーズン9で再登場の予定だった

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 22: (L-R) Lauren Cohan, Scott Wilson and Emily Kinney speak onstage at The Walking Dead 100th Episode Premiere and Party on October 22, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for AMC)

NYコミコンでは、スコット・ウィルソンはシーズン9の回想シーンで出演する予定だと発表されていました。彼の姿が、もう観られないのは残念でなりません…。

多くのファンに愛されたスコット

CSIシリーズにも、ベガスのカジノオーナー役で出演。TWDファンだけでなく、CSIファンも彼の死を悲しんでいるそう。多くのファンに愛されていました。

さいごに

Twitter/Thewalkingdead

『ウォーキング・デッド』ファンの筆者も、悲しみを隠せません。彼が安らかに眠れますように。

RIP

