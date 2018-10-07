【ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第1節】立命館が近畿を破る

ラグビー 試合サマリー

ムロオ関西大学ラグビーAリーグは10月7日 (日)、宝が池公園で立命館大学 vs 近畿大学の試合が行われた。前半を立命館 21 - 7 近畿で折り返し、最終スコアを立命館が38 - 14で近畿を降して、24点差での見事な勝利となった。

詳細を確認する

メンバー

■ 立命館大学

1　PR　百地龍之介

2　HO　山口達也

3　PR　金沢一希

4　LO　小島佑太

5　LO　横井達郎

6　FL　野村雅大

7　FL　古川聖人(C)

8　No.8　庄司拓馬

9　SH　平尾剛士

10　SO　吉本匠

11　WTB　木田晴斗

12　CTB　礒田凌平

13　CTB　原口智也

14　WTB　片岡涼亮

15　FB　山本貫太

16　RE　本城諒

17　RE　向仲涼

18　RE　三竹康太

19　RE　田中雄太郎

20　RE　宮下大輝

21　RE　畠中優凪

22　RE　田中健登

23　RE　新居良介

■ 近畿大学

1　PR　紙森陽太

2　HO　竹内嘉章(C)

3　PR　佐々木昇壱

4　LO　下中順

5　LO　川添公康

6　FL　迫田冬馬

7　FL　山本秀

8　NO.8　酒井秀章

9　SH　下村怜央

10　SO　南部嵩史

11　WTB　岩佐賢人

12　CTB　長森健彦

13　CTB　中田翔太

14　WTB　川井太貴

15　FB　山田聖也

16　RE　大久保慎哉

17　RE　石橋尚也

18　RE　松岡将大

19　RE　積博志

20　RE　貴島拓冬

21　RE　松山将輝

22　RE　福山竜斗

23　RE　宮宗翔

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami