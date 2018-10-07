【ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第1節】立命館が近畿を破る

ムロオ関西大学ラグビーAリーグは10月7日 (日)、宝が池公園で立命館大学 vs 近畿大学の試合が行われた。前半を立命館 21 - 7 近畿で折り返し、最終スコアを立命館が38 - 14で近畿を降して、24点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ 立命館大学
1 PR 百地龍之介
2 HO 山口達也
3 PR 金沢一希
4 LO 小島佑太
5 LO 横井達郎
6 FL 野村雅大
7 FL 古川聖人(C)
8 No.8 庄司拓馬
9 SH 平尾剛士
10 SO 吉本匠
11 WTB 木田晴斗
12 CTB 礒田凌平
13 CTB 原口智也
14 WTB 片岡涼亮
15 FB 山本貫太
16 RE 本城諒
17 RE 向仲涼
18 RE 三竹康太
19 RE 田中雄太郎
20 RE 宮下大輝
21 RE 畠中優凪
22 RE 田中健登
23 RE 新居良介
■ 近畿大学
1 PR 紙森陽太
2 HO 竹内嘉章(C)
3 PR 佐々木昇壱
4 LO 下中順
5 LO 川添公康
6 FL 迫田冬馬
7 FL 山本秀
8 NO.8 酒井秀章
9 SH 下村怜央
10 SO 南部嵩史
11 WTB 岩佐賢人
12 CTB 長森健彦
13 CTB 中田翔太
14 WTB 川井太貴
15 FB 山田聖也
16 RE 大久保慎哉
17 RE 石橋尚也
18 RE 松岡将大
19 RE 積博志
20 RE 貴島拓冬
21 RE 松山将輝
22 RE 福山竜斗
23 RE 宮宗翔