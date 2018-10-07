〔気温上昇〕東京都心でも32.2℃　全国87地点で真夏日に(7日14時現在)

きょう7日も各地で気温が上昇し、東京都心で32.2℃を観測したほか、13:00時点で全国927地点中、30℃以上の真夏日到達が9.4％の87地点に達しています。

■気象概況

【日最高気温】

・静岡県 静岡市清水区 清水 34.3℃(7日13:19)＜10月1位＞

・静岡県 静岡市駿河区 静岡 33.7℃(7日11:55)

・茨城県 土浦市 土浦 33.7℃(7日13:19)＜10月1位＞

・栃木県 小山市 小山 33.4℃(7日13:20)

・山梨県 甲府市 甲府 33.2℃(7日13:17)

・神奈川県 海老名市 海老名 33.1℃(7日13:18)＜10月1位＞

・栃木県 佐野市 佐野 33.1℃(7日12:52)

・茨城県 高萩市 高萩 32.9℃(7日12:45)

・埼玉県 越谷市 越谷 32.8℃(7日12:40)

・茨城県 古河市 古河 32.6℃(7日12:50)

＜主要都市＞(13:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 18.1℃(7日13:00)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 28.9℃(7日08:58)

・東京都 千代田区 東京 32.2℃(7日13:00)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 25.7℃(7日00:51)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 29.1℃(7日12:56)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 28.8℃(7日11:44)

・広島県 広島市中区 広島 26.6℃(7日12:08)

・愛媛県 松山市 松山 26.4℃(7日13:00)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 27.2℃(7日12:59)

・沖縄県 那覇市 那覇 27.6℃(7日12:51)

【アメダス観測点別状況】(13:00現在)

観測点 猛暑日 真夏日

・北海道 173 0 0

・東北 161 0 4

・関東 87 0 56

・甲信越北陸 100 0 10

・東海 65 0 13

・近畿 64 0 1

・中国 80 0 0

・四国 46 0 1

・九州 123 0 0

・沖縄 28 0 2

・全国計 927 0 87

(9.4％)