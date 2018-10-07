〔気温上昇〕東京都心でも32.2℃　全国87地点で真夏日に(7日14時現在)

きょう7日も各地で気温が上昇し、東京都心で32.2℃を観測したほか、13:00時点で全国927地点中、30℃以上の真夏日到達が9.4％の87地点に達しています。

■気象概況
【日最高気温】
・静岡県　　静岡市清水区　　清水　　　　34.3℃(7日13:19)＜10月1位＞
・静岡県　　静岡市駿河区　　静岡　　　　33.7℃(7日11:55)
・茨城県　　土浦市　　　　　土浦　　　　33.7℃(7日13:19)＜10月1位＞
・栃木県　　小山市　　　　　小山　　　　33.4℃(7日13:20)
・山梨県　　甲府市　　　　　甲府　　　　33.2℃(7日13:17)
・神奈川県　海老名市　　　　海老名　　　33.1℃(7日13:18)＜10月1位＞
・栃木県　　佐野市　　　　　佐野　　　　33.1℃(7日12:52)
・茨城県　　高萩市　　　　　高萩　　　　32.9℃(7日12:45)
・埼玉県　　越谷市　　　　　越谷　　　　32.8℃(7日12:40)
・茨城県　　古河市　　　　　古河　　　　32.6℃(7日12:50)

＜主要都市＞(13:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　18.1℃(7日13:00)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　28.9℃(7日08:58)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　32.2℃(7日13:00)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　25.7℃(7日00:51)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　29.1℃(7日12:56)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　28.8℃(7日11:44)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　26.6℃(7日12:08)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　26.4℃(7日13:00)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　27.2℃(7日12:59)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　27.6℃(7日12:51)

【アメダス観測点別状況】(13:00現在)
　　　　　　観測点　猛暑日　真夏日
・北海道　　　173　　　 0　　　 0
・東北　　　　161　　　 0　　　 4
・関東　　　　 87　　　 0　　　56
・甲信越北陸　100　　　 0　　　10
・東海　　　　 65　　　 0　　　13
・近畿　　　　 64　　　 0　　　 1
・中国　　　　 80　　　 0　　　 0
・四国　　　　 46　　　 0　　　 1
・九州　　　　123　　　 0　　　 0
・沖縄　　　　 28　　　 0　　　 2
・全国計　　　927　　　 0　　　87
　　　　　　　　　　　　　 (9.4％)

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