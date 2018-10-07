【J3第26節】藤枝が盛岡との一進一退を制す

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、藤枝総合運動公園サッカー場で藤枝MYFC vs グルージャ盛岡の試合が行われました。
前半終了時点で、藤枝は1点、盛岡は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、盛岡は藤枝のゴールを割ることはできず、一方藤枝は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、藤枝は、1点差で盛岡を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 藤枝MYFC
GK 30 杉本 拓也
DF 17 阿渡 真也
DF 5 浅田 大樹
DF 4 秋山 貴嗣
MF 7 水野 泰輔
MF 15 養父 雄仁
MF 13 大竹 隆人
MF 25 川上 盛司
MF 22 齊藤 隆成
FW 18 遠藤 敬佑
FW 28 遠藤 純輝
GK 21 佐藤 隼
DF 20 木下 高彰
DF 24 光永 祐也
MF 10 大迫 希
MF 16 鮫島 晃太
MF 32 稲垣 雄太
FW 9 谷口 堅三
■ グルージャ盛岡
GK 32 小泉 勇人
DF 2 久保 海都
DF 17 田中 憧
DF 3 福田 友也
MF 19 白石 智之
MF 20 江頭 一輝
MF 39 小谷 光毅
MF 8 菅本 岳
FW 13 梅内 和磨
FW 18 宮市 剛
FW 25 谷口 海斗
GK 22 笠原 淳
MF 6 河津 良一
MF 26 山田 陸
FW 11 今関 耕平
FW 29 藤沼 拓夢
スタッツ
藤枝盛岡CK数22PK数00オフサイド数15シュート数109直接FK数1710警告数12退場数00間接FK数16