【J3第26節】藤枝が盛岡との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、藤枝総合運動公園サッカー場で藤枝MYFC vs グルージャ盛岡の試合が行われました。

前半終了時点で、藤枝は1点、盛岡は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、盛岡は藤枝のゴールを割ることはできず、一方藤枝は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 1となり、藤枝は、1点差で盛岡を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 藤枝MYFC

GK 30 杉本 拓也

DF 17 阿渡 真也

DF 5 浅田 大樹

DF 4 秋山 貴嗣

MF 7 水野 泰輔

MF 15 養父 雄仁

MF 13 大竹 隆人

MF 25 川上 盛司

MF 22 齊藤 隆成

FW 18 遠藤 敬佑

FW 28 遠藤 純輝

GK 21 佐藤 隼

DF 20 木下 高彰

DF 24 光永 祐也

MF 10 大迫 希

MF 16 鮫島 晃太

MF 32 稲垣 雄太

FW 9 谷口 堅三

■ グルージャ盛岡

GK 32 小泉 勇人

DF 2 久保 海都

DF 17 田中 憧

DF 3 福田 友也

MF 19 白石 智之

MF 20 江頭 一輝

MF 39 小谷 光毅

MF 8 菅本 岳

FW 13 梅内 和磨

FW 18 宮市 剛

FW 25 谷口 海斗

GK 22 笠原 淳

MF 6 河津 良一

MF 26 山田 陸

FW 11 今関 耕平

FW 29 藤沼 拓夢

スタッツ

藤枝盛岡CK数22PK数00オフサイド数15シュート数109直接FK数1710警告数12退場数00間接FK数16