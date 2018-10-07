【J3第26節】藤枝が盛岡との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、藤枝総合運動公園サッカー場で藤枝MYFC vs グルージャ盛岡の試合が行われました。
前半終了時点で、藤枝は1点、盛岡は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、盛岡は藤枝のゴールを割ることはできず、一方藤枝は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、藤枝は、1点差で盛岡を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 藤枝MYFC

GK　30　杉本　拓也
DF　17　阿渡　真也
DF　5　浅田　大樹
DF　4　秋山　貴嗣
MF　7　水野　泰輔
MF　15　養父　雄仁
MF　13　大竹　隆人
MF　25　川上　盛司
MF　22　齊藤　隆成
FW　18　遠藤　敬佑
FW　28　遠藤　純輝

GK　21　佐藤　隼
DF　20　木下　高彰
DF　24　光永　祐也
MF　10　大迫　希
MF　16　鮫島　晃太
MF　32　稲垣　雄太
FW　9　谷口　堅三

■ グルージャ盛岡

GK　32　小泉　勇人
DF　2　久保　海都
DF　17　田中　憧
DF　3　福田　友也
MF　19　白石　智之
MF　20　江頭　一輝
MF　39　小谷　光毅
MF　8　菅本　岳
FW　13　梅内　和磨
FW　18　宮市　剛
FW　25　谷口　海斗

GK　22　笠原　淳
MF　6　河津　良一
MF　26　山田　陸
FW　11　今関　耕平
FW　29　藤沼　拓夢

スタッツ

藤枝盛岡CK数22PK数00オフサイド数15シュート数109直接FK数1710警告数12退場数00間接FK数16

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