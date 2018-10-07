【B2第2節】福島が香川を破る

B.LEAGUE2部第2節は10月7日 (日)、高松市総合体育館で香川ファイブアローズ vs 福島ファイヤーボンズの試合が行われ、福島が85 - 69で、香川を降して勝利した。
64 - 44で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ 香川ファイブアローズ
PG 0 大澤 歩
PF 2 レジナルド・ウォーレン
SF 7 堀川 竜一
SG 14 高比良 寛治
PG 17 石川 智也
SG 20 安部 瑞基
SG 30 テレンス・ウッドベリー
SF 41 高田 秀一
PG 88 木村 啓太郎
SF 99 筑波 拓朗
■ 福島ファイヤーボンズ
SG 2 徳川 慎之介
PG 4 猪狩 渉
PG 8 村上 慎也
PG 9 神原 裕司
SF 18 川満 寿史
PG 24 鈴木 大
PF 30 イバン・ラベネル
PF 32 武藤 修平
PF 34 前田 陽介
C 43 クリス・ブレディ
PF 51 安慶 大樹
スタッツ
香川福島2P成功数15273P成功数573P成功率23%36%FG成功数2034FT成功数2410アシスト数1420オフェンスリバウンド数712スティール数45ターンオーバー数1213ディフェンスリバウンド数1929ファウル数1626ファストブレイク数1216ブロックショット数02ポインツインザペイント数2448ポインツフロムターンオーバー数1419