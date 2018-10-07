【J1第29節】仙台は浦和と引き分ける

J1リーグ第29節は10月7日 (日)、ユアテックスタジアム仙台でベガルタ仙台 vs 浦和レッズの試合が行われました。
前半、仙台は1点を決めるも、浦和も1点を奪い、同点で折り返します。
後半に入り、両チームとも決定機を生かせず、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。
メンバー
■ ベガルタ仙台
GK 1 シュミット ダニエル
DF 13 平岡 康裕
DF 27 大岩 一貴
DF 6 板倉 滉
MF 34 椎橋 慧也
MF 10 梁 勇基
MF 4 蜂須賀 孝治
MF 40 関口 訓充
FW 16 野津田 岳人
FW 20 阿部 拓馬
FW 11 石原 直樹
GK 21 関 憲太郎
DF 2 永戸 勝也
DF 39 金 正也
MF 7 奥埜 博亮
MF 17 富田 晋伍
MF 23 中野 嘉大
FW 37 ハモン ロペス
■ 浦和レッズ
GK 1 西川 周作
DF 31 岩波 拓也
DF 2 マウリシオ
DF 5 槙野 智章
MF 27 橋岡 大樹
MF 16 青木 拓矢
MF 3 宇賀神 友弥
MF 10 柏木 陽介
MF 15 長澤 和輝
FW 9 武藤 雄樹
FW 30 興梠 慎三
GK 25 榎本 哲也
DF 26 荻原 拓也
DF 46 森脇 良太
MF 22 阿部 勇樹
MF 29 柴戸 海
FW 19 アンドリュー ナバウト
FW 20 李 忠成
スタッツ
仙台浦和CK数17PK数00オフサイド数10シュート数1014直接FK数1512警告数11退場数00間接FK数10