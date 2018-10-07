【J1第29節】仙台は浦和と引き分ける

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第29節は10月7日 (日)、ユアテックスタジアム仙台でベガルタ仙台 vs 浦和レッズの試合が行われました。

前半、仙台は1点を決めるも、浦和も1点を奪い、同点で折り返します。

後半に入り、両チームとも決定機を生かせず、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

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メンバー

■ ベガルタ仙台

GK 1 シュミット ダニエル

DF 13 平岡 康裕

DF 27 大岩 一貴

DF 6 板倉 滉

MF 34 椎橋 慧也

MF 10 梁 勇基

MF 4 蜂須賀 孝治

MF 40 関口 訓充

FW 16 野津田 岳人

FW 20 阿部 拓馬

FW 11 石原 直樹

GK 21 関 憲太郎

DF 2 永戸 勝也

DF 39 金 正也

MF 7 奥埜 博亮

MF 17 富田 晋伍

MF 23 中野 嘉大

FW 37 ハモン ロペス

■ 浦和レッズ

GK 1 西川 周作

DF 31 岩波 拓也

DF 2 マウリシオ

DF 5 槙野 智章

MF 27 橋岡 大樹

MF 16 青木 拓矢

MF 3 宇賀神 友弥

MF 10 柏木 陽介

MF 15 長澤 和輝

FW 9 武藤 雄樹

FW 30 興梠 慎三

GK 25 榎本 哲也

DF 26 荻原 拓也

DF 46 森脇 良太

MF 22 阿部 勇樹

MF 29 柴戸 海

FW 19 アンドリュー ナバウト

FW 20 李 忠成

スタッツ

仙台浦和CK数17PK数00オフサイド数10シュート数1014直接FK数1512警告数11退場数00間接FK数10