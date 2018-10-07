【J1第29節】仙台は浦和と引き分ける

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第29節は10月7日 (日)、ユアテックスタジアム仙台でベガルタ仙台 vs 浦和レッズの試合が行われました。
前半、仙台は1点を決めるも、浦和も1点を奪い、同点で折り返します。
後半に入り、両チームとも決定機を生かせず、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

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メンバー

■ ベガルタ仙台

GK　1　シュミット　ダニエル
DF　13　平岡　康裕
DF　27　大岩　一貴
DF　6　板倉　滉
MF　34　椎橋　慧也
MF　10　梁　勇基
MF　4　蜂須賀　孝治
MF　40　関口　訓充
FW　16　野津田　岳人
FW　20　阿部　拓馬
FW　11　石原　直樹

GK　21　関　憲太郎
DF　2　永戸　勝也
DF　39　金　正也
MF　7　奥埜　博亮
MF　17　富田　晋伍
MF　23　中野　嘉大
FW　37　ハモン　ロペス

■ 浦和レッズ

GK　1　西川　周作
DF　31　岩波　拓也
DF　2　マウリシオ
DF　5　槙野　智章
MF　27　橋岡　大樹
MF　16　青木　拓矢
MF　3　宇賀神　友弥
MF　10　柏木　陽介
MF　15　長澤　和輝
FW　9　武藤　雄樹
FW　30　興梠　慎三

GK　25　榎本　哲也
DF　26　荻原　拓也
DF　46　森脇　良太
MF　22　阿部　勇樹
MF　29　柴戸　海
FW　19　アンドリュー　ナバウト
FW　20　李　忠成

スタッツ

仙台浦和CK数17PK数00オフサイド数10シュート数1014直接FK数1512警告数11退場数00間接FK数10

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